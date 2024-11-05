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PIZZAHUT | 百勝中國第三季多賺22%勝預期派息16美仙，惟同店銷售跌3%

05/11/2024

PIZZAHUT | 百勝中國第三季多賺22%勝預期派息16美仙，惟同店銷售跌3%

 

　　百勝中國(09987)公布，截至9月30日止第三季淨利潤2.97億元（美元．下同），升22%，勝於預期的2.61億美元，而首三季淨利潤7.96億元，升9%，派第三季股息每股0.16元。


　　該集團指，在第三季，總收入增長5%至30.7億元，為歷史最高季度，且略勝市場預期的30.5億美元，經營利潤增長15%至3.71億元，每股攤薄盈利增長33%，至0.77元，經營利潤率擴大100個基點。季內百勝中國同店銷售額同比跌3%，遜於預期的下跌1.99%，而系統銷售額則同比升4%。


　　該集團指，今年首三季肯德基（中國市場）淨增987間至1.12萬間，必勝客（中國市場）淨增293間至3606間，預計在未來幾年，在肯德基的淨新增門店中，加盟店的比例將逐步提升至40%至50%，必勝客則提升至20%至30%。

 

百勝中國維持2024財年目標及指引

 

　　此外，該集團計劃在2024年至2026年間將對股東回饋的金額從30億元提高50%，至45億元，今年首九個月集團向股東回饋12.4億元創紀錄。


　　公司維持2024財年目標及指引，包括淨新增約1500至1700家門店；資本支出約在7億至8.5億美元之間；以及季度現金股息和股票回購的形式向股東回饋15億美元。

 

*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

 

撰文：經濟通市場組

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