恒指 | 恒指午後升逾300點，人大常委開會期間中資金融股造好

人大常委會議昨日起至本周五(8日)召開，期間外圍美國今日將舉行大選以及聯儲局將於本周稍後公布議息結果，市況早前傾向觀望。市場認為今年人大常委會議較往年延後舉行，主要為等美國大選結果出爐，再對後續經濟政策有所調整。但今早財新中國公布10月份服務業PMI報52兼勝過預期後，市場情緒明顯轉好，內需股、中資金融股等與內地經濟相關板塊明顯轉強，恒指午後升幅擴大至逾300點，暫高見20894，創10月24日以來新高。



現時，恒生指數報20881，升313點或升1.5%，主板成交近964億元。國企指數報7506，升138點或升1.9%。恒生科技指數報4652，升120點或升2.7%。



上證綜合指數報3379，升69點或升2.1%，成交6511.91億元人民幣；深證成份指數報10999，升335點或升3.2%，成交9612.51億元人民幣。



國務院總理李強今日在第七屆進博會開幕式上致詞稱，面對經濟下行的壓力，中國有條件加大逆周期調節力度，財政政策、貨幣政策等都有比較大的空間，政策工具也更加豐富。

人大常委會議期間銀險券齊升，內需股強勢

人大會議正在舉行，今早起中資金融板塊，包括銀行、保險及券商股全線造好；國壽(02628)除淨後升4.7%，報17元；中國平安(02318)升3.4%，報49.7元；建行(00939)升0.7%，報6.14元；工行(01398)升1%，報4.84元；中信証券(06030)升3.6%，報23.2元；中金(03908)升5.3%，報15.5元。



多項10月份PMI數據皆好過預期兼在擴張區間之內，內需股今日表現強勢；海底撈(06862)升1.9%，報16.4元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅4.6%；李寧(02331)升6.5%，報16.96元；農夫山泉(09633)升7.91%，報32.75元；蒙牛乳業(02319)升4.54%，報18.42元。

蘋概強勢午後舜宇曾飆15%，避險孖寶電能長建急插

據報蘋果上周啟動智能眼鏡研究計劃，代號為「Atlas」，探索進軍智能眼鏡領域，蘋果供應鏈股份全面上漲，午後升勢急擴，尤以光學組件股份為強；舜宇(02382)午後曾飆逾15%，現升13.3%，報55.75元；高偉電子(01415)強勢破頂，現升14.1%，報26.75元，暫高見26.85元歷史新高。

午後恒指明顯轉強，兩大避險藍籌孖寶午後急墜，雙雙墊底藍籌；電能(00006)跌3.1%，報50.6元；長江基建集團(01038)跌4.8%，報52.25元。

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