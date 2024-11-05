OPEC+推遲增產油價四連升，三桶油齊造好可揀買邊隻？

石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)決定將增產計劃再推遲一個月，加上地緣政治及美國大選等風險因素存在，推動國際油價連升4日，紐約期油昨日(4日)再升2.85%，收報每桶71.47美元；布蘭特期油升2.75%，報每桶75.11美元。「三桶油」股價早前受油價偏弱影響，均已回落不少，今日(5日)終齊齊造好，若看好其往後表現應如何部署？可揀買哪一隻？

（Shutterstock）

OPEC+推遲增產至12月底 分析師：不確定性短期推升油價

OPEC+周日(3日)表示，已同意將原定於12月生效的增產計劃再推遲一個月，原因是需求疲軟，尤其是來自中國的需求，再加上該組織以外地區的供應增加，帶給石油市場下行壓力。OPEC的聲明提到，沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特、哈薩克、阿爾及利亞和阿曼等8個OPEC+成員國決定將每日220萬桶的減產期限延長一個月，直至12月底。OPEC+原先計劃12月起將產量增加每日18萬桶，而由於價格下跌、需求疲軟和供應增加，OPEC+已從10月起推遲增產。

荷蘭國際集團(ING)的分析師指，這一推遲雖然不會明顯改變基本面，但對市場的心理影響頗大。一部分市場參与者先前已預期OPEC+會按計劃增產，而這一推遲無疑打破了這些預期，讓市場重新審視OPEC+的戰略。這種不確定性引發了部分交易者的增倉操作，從而推動短期價格上行。Onyx Commodities石油研究部門主管Harry Tchilinguirian則稱，市場環境贏了，OPEC+顯示出它不能忽略當前總體經濟聚焦在中國和歐洲的現實因素，這顯示原油需求增長疲弱。國際能源署(IEA)則預估，即使OPEC+不增加石油供應，明年全球原油市場仍會面臨供過於求的局面。

伊朗擬對以色列發動攻擊 美國總統大選結果難料



另方面，投資者仍在關注中東緊張局勢升級。《華爾街日報》近日引述伊朗和阿拉伯官員報道，伊朗計劃使用更強大的彈頭和其他武器對以色列發動反擊，當中不限於飛彈和無人機。伊朗伊斯蘭革命衛隊於周日表示，該國肯定將對以色列發動新的攻擊。IG市場策略師Yeap Jun Rong指，地緣政治因素通常短期內刺激油價，但如之前的市場反應一樣，隨着時間推移，這種初期反應可能逐漸減弱。因此，當前的反彈能否具備持續性仍需觀察。

此外，市場焦點正逐步轉向美國總統大選和美聯儲議息會議。總統大選方面，民調顯示共和黨候選人特朗普和民主黨候選人賀錦麗的支持率不相上下。政治前景不確定性讓市場對美國未來的能源政策產生疑慮，進一步推升油價。

中海油上季純利升9% 中石油中石化分別跌5%及55%

「三桶油」上周已先後公布業績，其中中海油(00883)第三季純利369.28億元人民幣，按年升9%；收入992.54億元人民幣，跌13.5%。首三季純利1166.59億元人民幣，按年升19.5%；收入3260.24億元人民幣，升6.3%。首三季淨產量達542.1百萬桶油當量，按年升8.5%；第三季淨產量179.6百萬桶油當量，升7%。

中石油(00857)第三季純利439.11億元人民幣，按年跌5.3%；營業收入7024.1億元人民幣，跌12.4%。首三季純利按年升0.7%至1325.22億元人民幣，營業收入跌1.1%至22562.79億元人民幣。首三季原油平均實現油價按年增2.1%至每桶76.88美元，天然氣平均價格增1%至每千立方英尺8.9美元；油氣當量產量增2%至13.42億桶，其中原油產量增0.3%至7.08億桶，天然氣產量增4%至3803.8十億立方英尺。

中石化(00386)第三季純利80.31億元人民幣，按年跌55.2%；經營收益125.7億元人民幣，跌50.9%。首三季純利451.1億元人民幣，按年跌16.6%；經營收益635.91億元人民幣，跌19.8%。首三季油氣當量產量3.86億桶，按年增2.6%，其中天然氣產量1048.14十億立方英尺，增5.6%。

花旗升中海油目標價至24元 摩通降中石油目標至9元

花旗近日發表研報指，該行最新的布蘭特原油預測，2024至2026年分別為每桶80、60及65美元，而原來預測為76、70及55美元，對中海油2024至2026年盈利預測亦相應調整，分別為+12%、-8%及+43%。因此，按8%加權平均資本成本及每桶55美元的油價計算，將中海油目標價由23元升至24元。

摩通則將中石油目標價由10元降至9元，評級維持「增持」。摩通歸納公司管理層看法指，對今年第四季至明年天然氣需求及每單位利潤能力展望樂觀。今年第三季經營溢利雖受到油價下跌影響，但獲稅項、勘探費支出節省，以及非傳統天然氣補貼抵銷。中石油估算明年天然氣價回落，公司已將內需氣價標準置換，與進口供應商商討更彈性的價格。另一方面，雖然油價下跌，但公司去年純利仍按年增長8%，該行料公司於中至長期純利仍會持續改善。

此外，由於內地天然氣價格改革進度鼓舞，摩通預計中石油第四季天然氣進口成本將下降，同期進口虧損亦料按季收窄。中石油中至長期策略取得良好進展，反映於去年下半年，以至今年第三季，資本市場亦未反映相關估值，由於認為公司盈利仍受制於油價波動。管理層暗示，「最低派息」每股0.25元至0.3元人民幣，反映公司對抵禦油價波動、實現較佳的結構性盈利及資產回報率能力信心。公司過往雖未曾考慮過「最低派息」政策，但現正積極與市場溝通。基於估置日期向前置換，調整公司目標價，另因較低的油價預測，下調公司2024、25年純利預測4%、14%。

黃瑋傑：三桶油首選中海油 略低於18元可吸

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指， 「三桶油」首選中海油，其次中石油，最後中石化，因為從中石化第三季業績可見，其煉油及石油化工產品表現差，故其股價在「三桶油」中特別弱，中石油業務中也有煉油及化工板塊，但表現較中石化好。不過，若計上游業務，中海油表現最好，公司第三季實現油價70美元，開採成本穩定維持於28美元，利潤表現不錯，再加上產量增長及繼續有新發現，可提高石油儲備替換比率，保證未來業務穩定增長。

黃瑋傑續指，近期油價偏弱，有機會以較低價買入中海油，中海油9月有3個交易日曾跌穿18元，18元以下是不錯的買入機會，上月就只有10月30日跌穿18元，最低見17.82元，之後都是挨近18元，若看好其未來前景，可於略低於18元吸納，以250天線約16.7元止蝕。

「三桶油」今日齊上升，中海油升1.55%收報18.4元，中石油升1.53%報5.98元，中石化升1.83%報4.46元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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