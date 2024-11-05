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恒指 | 恒指升439點收盤攻破兩萬一，科技、內需股衝前，中資金融報喜

05/11/2024

恒指 | 恒指升439點收盤攻破兩萬一，科技、內需股衝前，中資金融報喜

　　人大常委會議昨日起至本周五(8日)召開，期間外圍美國今日將舉行大選以及聯儲局將於本周稍後公布議息結果，市況早前傾向觀望。市場認為今年人大常委會議較往年延後舉行，主要為等美國大選結果出爐，再對後續經濟政策有所調整。


　　但今早財新中國公布10月份服務業PMI報52兼勝過預期後，市場情緒明顯轉好，加上國務院總理李強提到中國有條件加大逆周期調節力度，財政政策、貨幣政策等都有比較大的空間，政策工具也更加豐富，內需股、中資金融股等與內地經濟相關板塊明顯轉強，港股隨A股倒升，盤中愈升愈有，收盤更一舉擊破兩萬一關，在全日最高位21006點收市，創下超過半個月以來新高，全日收升439點或2.1%。


　　主板成交超過1699億元，較昨日成交顯著回升，但由於美國大選將啟動點票進程，明日早段市況又將恢復靜默。


　　恒生中國企業指數全日收報7556，升188點或2.6%。恒生科技指數收報4693，升161點或3.6%。


　　據悉蘋果上周啟動智能眼鏡研究計劃，代號為「Atlas」，探索進軍智能眼鏡領域，加上蘋果傳出向印尼政府提出投資近1000萬美元建廠方案，希望印尼解除對蘋果最新款iPhone 16在當地銷售禁令，舜宇光學(02382)食中蘋概及工業機械人兩大熱炒概念，全日升14.33%領漲藍籌，報56.25元，至於比亞迪電子(00285)升6.03%，報34.3元。


　　晶片股跟隨內地上市同業炒作，中芯(00981)升6.38%，報27.5元。


　　10月財新中國服務業PMI錄52，較9月高1.7個百分點，為近三個月高點，顯示服務業景氣度回升，加快擴張。消費氣氛有所好轉，內需股造好，農夫山泉(09633)受鍾睒睒「軍令狀」傳聞發酵，全日升9.56%，報33.25元，李寧(02331)升7.04%，報17.04元，百威亞太(01876)漲6.48%，報8.54元，蒙牛乳業(02319)漲4.65%，報18.44元。


　　A股造好，國壽(02628)跟隨升4.3%，報16.94元；中資券商股同漲，華泰(06886)飆10.04%，報15.56元，中信建投(06066)升8.95%，報10.96元，中國銀河(06881)升8.57%，報8.11元，中信証券(06030)升6.47%，報23.85元。


　　避險類股份領跌，長江基建集團(01038)跌2.55%，報53.5元，電能(00006)跌1.53%，報51.4元；內地豬價持續受壓，萬洲(00288)跌1.31%，報6.01元。


　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、中芯及美團(03690)；騰訊收報427.8元，升2.1%；美團收報193.8元，升3.2%。

 

撰文：經濟通市場組

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