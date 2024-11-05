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ＥＴＦ峰會 | 港交所姚嘉仁：上月南向ETF通日均成交額33億元

05/11/2024

　　港交所(00388)副行政總裁姚嘉仁在一峰會致辭時表示，ETF通自2022年開通以來錄得穩定增長，於今年10月，南向ETF通日均成交額（ADT）錄得33億港元，北向ADT則錄得58億元人民幣，可見顯著成功。

 

ＥＴＦ峰會 | 港交所姚嘉仁：上月南向ETF通日均成交33億元

港交所副行政總裁姚嘉仁（許英略攝）

 

　　姚嘉仁亦表示，一直完善ETF市場結構，確保相關市場流動性及發展，如優化ETF一級市場及落實ETF通。現時，市場亦有虛擬貨幣、虛擬資產、碳相關ETF。另他亦舉例指如，去年本港推出沙地ETF(02830)，反映中、港、沙地，甚至是世界各地資本連繫好機會。他稱，港交所會繼續豐富相關生態系統，以吸引更多投資，持續產品革新。

 

陳浩濂：首三季ETF日均交易量較去年升10%

 

ＥＴＦ峰會 | 港交所姚嘉仁：上月南向ETF通日均成交33億元

財經事務及庫務局副局長陳浩濂（許英略攝）

 

　　財經事務及庫務局副局長陳浩濂在同一場合致辭時指出，香港是主要與內地和全球市場之間的超級聯繫人，其法律與監管框架讓香港成為亞太區ETF市場領先參與者。

 

　　政府亦一直主動地支持ETF生態系統發展，如涉及降低交易成本措施，提升香港上市價值及競爭力，並促進了市場流動性，吸引發行人及投資者等。

 

　　他提到，於今年首三季ETF日均交易量分別較去年及前年上升10%、32%。他亦指出，計及較早前追蹤香港股票ETF在沙地上市，完成雙方市場資本雙向流動，讓中東投資者可直接進入香港市場，並改善沙地ETF市場，同時令香港資本渠道多元化，推動市場流動性。他稱，為吸引更多外地資本，政府承諾會繼續拓展ETF生態系統。

 

李達志：沙特等中東新市場非常重要

 

　　金管局副總裁李達志在一峰會上表示，當局期望促進本港金融服務平台吸納更多國際參與者、投資者及發行人，認為沙特阿拉伯等中東地區是非常重要的市場。他提到，金管局早前與沙特公共投資基金（PIF）簽署諒解備忘錄，共同出資成立投資基金，為希望進入新市場的香港企業建立聯繫。

 

　　李達志亦指出，歐美市場並非不重要，而是香港早已與歐洲和美國等市場建立充足渠道，對香港而言中東市場尚未開發，而且不熟悉，認為有需要採取額外工作建立與中東的橋樑。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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