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恒指 | 恒指低開215點報20791穿兩萬一，特朗普暫選情領先

06/11/2024

恒指 | 恒指低開215點報20791穿兩萬一，特朗普暫選情領先

 

　　截至本港時間上午9時許，特朗普拿下印第安納州、肯塔基州、西維珍尼亞州、密西西比州、阿拉巴馬州、奧克拉荷馬州、田納西州、佛羅里達州、南卡羅萊納州，共9州95張選舉人票；賀錦麗奪得佛蒙特州、馬里蘭州、康涅狄格州、麻省、羅德島州共5州，35張選舉人票。


　　人行行長潘功勝承諾加大貨幣政策逆周期調節力度，恒生指數開報20791，跌215點或1%，穿兩萬一，主板成交20.42億元。恒生中國企業指數報7473，跌82點或1.1%。恒生科技指數報4646，跌47點或1%。


　　龍湖(00960)跌3.24%，報13.16元，申洲國際(02313)跌2.96%，報60.6元，海爾智家(06690)跌2.93%，報28.2元，農夫山泉(09633)跌2.71%，報32.35元，聯想集團(00992)跌2.67%，報10.2元，京東集團(09618)跌2.65%，報154.4元；比亞迪電子(00285)升1.46%，報34.8元，翰森製藥(03692)升0.56%，報17.8元。


　　小米(01810)新機小米15銷情據報理想，惟現價仍跌0.35%，報28.1元。

 

撰文：經濟通市場組

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