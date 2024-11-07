港股 | 午市前瞻 | 特朗普上場虛幣ETF炒得過？ 專家建議分注吸納

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統大選結果塵埃落定，美聯儲預期減息25基點應無意外，市場重新聚焦人大會議會否提出更多重磅振經濟措施，特朗普重新上場料實施更嚴厲的對華關稅政策，而中國國家主席習近平再次強調努力實現全年經濟社會發展目標，憧憬中國政府將更大力度穩住經濟，內需內房盤中拉漲，恒生指數盤中抹平跌幅倒升，半日報20776，升237點或1.2%，收復10天線（約20598）及20天線（約20602），主板成交近1040億元。

恒生中國企業指數報7474，升110點或1.5%。恒生科技指數報4619，升45點或1%。

（Shutterstock圖片）

黃偉豪：憧憬明日十萬億救市措施加碼

昨日特朗普宣布獲得美國總統大選勝利，港股三大指数昨日全線收跌，成交額終於突破兩千億元，今日恒指雖然低開，但其後倒升一路向上。獨立股評人黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，港股昨日收跌主要是因為擔心特朗普上台后加大對中國的打壓。但他認為負面情緒影響不算太大，昨天和今日都在20300點見初步支持。而且市場也在憧憬明天人大常委會議可能會宣布關於十萬億救市措施。

他續指，市場普遍認為，為對抗特朗普未來的打壓，人大常委會議明日宣布的救市措施金額還會加碼。他預期港股明日可有新刺激，但具體走勢還要等會議結果，暫時港股還是維持20000點到21000區間上落。

特朗普交易捲土重來。黃偉豪表示，其主要影響美股，對港股的影響較小。結合美國大選和內地人大常委會議的信息，他認為投資者可以減少跟關稅、中美貿易相關股份的投資，稍微關注內需、消費相關的股份，預期此類股份將受惠於內地人大常委會議刺激經濟的相關政策。

恒指今早收復多條主要平均線，部分抵銷昨日跌幅。（經濟通HV2報價系統截圖）

虛擬貨幣投資需分注吸納，注意投資規模

特朗普曾多次表態支援數字資產，加密貨幣持續造好，其中比特幣（BTC）首次衝上76000美元關口。黃偉豪表示，虛擬貨幣本身波動大，較難預測此輪升勢的持續時間。他續指，此前市場普遍認為虛擬貨幣中長線會取代美元，成為主流貨幣。但從現在的情況看，虛擬貨幣和美元似乎兩線並行。如果美元向上，虛擬貨幣預期會繼續推高。但他提醒道，由於虛擬貨幣自身的波動性較大，不建議現在高追，可以持續留意且要控制注碼，最好分注吸納。黃偉豪建議，此類資產佔總投資的一成半比較好。

至於港股比特幣、以太幣相關ETF，黃偉豪也持同樣的投資建議，他認為如果手上沒有貨，心動想入局虛擬貨幣的投資者，現在高追最多買一注，等後續回落5-10%再加注。

華夏比特幣ETF走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

FA南方比特幣ETF走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

光伏股受制於基本面，股價回升有挑戰

特朗普奉行「傳統能源優先」的政策立場，重視化石燃料等傳統能源產業，光伏股連續兩日捱沽。黃偉豪表示，光伏股此前的急升主要是因為有利好的傳聞流出，但光伏股的基本面是不算太好，因矽料長期產能過剩，大部分光伏股虧損局面未改善，所以現時光伏股回調也合理。

他預期未來政策面即使有利好消息放出，也只能起到短期的支持，而且在美國反補貼、反傾銷等重重限制下，光伏行業要扭轉現狀並不容易。對於光伏股長線走勢，黃偉豪還是保持審慎態度，個股方面，他認為信義光能(00968)的支持位可以看回10月份的低位3.01元，協鑫科技(03800)的支持位則在1.3元。

信義光能股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

協鑫科技股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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