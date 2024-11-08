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新股 | 吉利影子股晶科電子超購5677倍稱王，歷來第二高

08/11/2024

新股 | 吉利影子股晶科電子超購5677倍稱王，歷來第二高

 

　　被視為「吉利影子股」的LED照明光源及顯示屏背光源生產商晶科電子(02551)公布，每股發售價為3.61元，公開發售部分超額認購約5676.83倍，無懸念成為今年「超購王」，超過優博控股(08529)和元續科技(08637)，僅次於超購逾6000倍的毛記葵涌(01716)，成為歷年超購第二高的港股IPO。
　　認購一手1000股晶科電子的約1.35萬份申請中，僅33名可獲配股份，分配比率低至0.24%，需認購700手即70萬股H股（涉約252.7萬元）方穩獲一手。該集團於今日上午9時起掛牌買賣。


　　該集團指，公開發售部分觸發回補機制，最終發售股份數目1932萬股H股，佔全球發售股份的50%，而「頂頭槌飛」獲6844份申請，認購最多168萬股H股，各僅獲分配一手共1000股，只有1770份獲額外分配1000股，分配比率0.07%。另外，吉利集團獲分配1037.4萬股H股，佔1.93%股權。至於國際發售超額認購約5.95倍。該集團招股集資約1.4億元。


　　晶科電子是中國領先的融合「LED+」技術的智能視覺產品及系統解決方案提供商，在中國高端照明行業的國內器件和模組製造商中排第三，國內中高端汽車智能視覺行業製造商排第五，過去三年盈利分別達到8589.6萬元、4079.1萬元及6637.8萬元人民幣，今年首五個月盈利3217.3萬元，按年增近1.3倍，期內收入8.43億元，按年增長約35%。


　　晶科電子昨日（7日）在輝立暗盤收報4.08元，較招股價3.61元高出13%，不計手續費每手帳面賺470元；耀才暗盤報4.1元，高招股價13.6%，每手帳面賺490元。

 

撰文：經濟通採訪組

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