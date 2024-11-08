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美國減息 | 聯儲局在大選結束後減息0.25厘，符合市場預期

08/11/2024

美國減息 | 聯儲局在大選結束後減息0.25厘，符合市場預期

 

　　美國聯儲局在大選結束後，於周四（7日）一如市場預期減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調至4.5至4.75厘，是繼九月減息半厘之後，連續第二次減息。


　　今次利率決議獲委員一致通過。聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明指，美國經濟活動繼續穩步擴張，勞動力市場狀況總體放緩，失業率上升，但仍保持低位。通脹已朝著2%的目標取得進展，但仍處於較高水平。


　　聲明又指，在考慮進一步調整聯邦基金利率時，委員會將仔細評估新公布數據、不斷變化的前景和風險平衡，包括勞動力市場狀況、通脹壓力與通脹預期等方面的指標，以及金融與國際形勢的發展。

 

鮑威爾：即使特朗普要求他辭職也不會就範

 

　　聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上稱，整體經濟表現強勁，當局在減少政策限制方面又邁出新的一步，又指勞動力市場不是通脹壓力來源，如果經濟保持強勁，通脹未能回落至2%，則可以更緩慢地調整政策。


　　鮑威爾又指，勞動力市場尚未完全穩定，正非常緩慢地降溫，而失業率正處於低位，並且與一年前相比顯著上升。他更表示不會談論任何與美國大選有關的事，又稱即使特朗普要求他辭職，他也不會辭去聯儲局主席的職務。

 

金管局下調貼現窗基本利率25基點至5厘

 

　　香港金融管理局亦跟隨下調貼現窗基本利率25基點至5厘。


　　金管局指，因應美國隔晚調低聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是5%，而隔夜及一個月香港銀行同業拆息的五天移動平均數的平均值是3.87%，所以根據預設公式，基本利率設定於5%。


　　美國聯儲局此前將聯邦基金利率目標區間下調至4.5至4.75厘，是繼9月減息半厘之後，連續第二次減息。

 

撰文：經濟通國金組、市場組

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