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恒指成立55周年，陳茂波：恒指公司續推進產品創新及跨市場合作

08/11/2024

恒指成立55周年，陳茂波：恒指公司續推進產品創新及跨市場合作

 

　　恒生銀行(00011)旗下恒生指數公司昨日(7日)舉行酒會，慶祝其旗艦恒生指數成立55周年。恒指於1969年11月24日推出，成為最受廣泛引用的香港股票市場指標。截至2024年10月底，被動式追蹤恒生指數系列產品的資產管理總值達到785億美元，單以追蹤恒指產品的資產管理總值已約250億美元。此外，現時全球共有15隻與恒指掛勾的交易所買賣產品。

 

陳茂波：恒指公司續推進產品創新及跨市場合作

 

　　財政司司長陳茂波致辭時表示，政府會繼續加大力度，開展不同的市場和開拓資金來源，相信恒指公司會繼續發揮獨特作用，推進產品創新和跨市場合作，共同為香港金融市場的更繁榮發展作積極貢獻。


　　陳茂波指出，1969年恒生指數推出之初，成份股有30隻，由30增加到40隻，經過了43年；其後增加至50隻和60隻，則分別花了5年和9年。不過，從60增加到現時的82隻，只用了兩年。這與香港金融市場的發展及上市公司的結構轉變有關，也反映恒指公司一直積極創新、與時並進。

 

恒生指數產品成為「香港品牌」產品之一

 

恒指成立55周年，陳茂波：恒指公司續推進產品創新及跨市場合作

財政司司長陳茂波（中間）、恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵（左）、恒指公司行政總裁巫婉雯（右）主持恒生指數55周年誌慶典禮。

 

　　他回憶，1993年首隻國有企業在港H股上市，接著是紅籌股熱潮，恒指公司緊隨推出國企指數和紅籌股指數。指數的推出，便利以指數為參考基準的期貨、期權等風險管理工具的發展；指數產品的推出，有助匯聚投資人及資金，促進交投，提升流動性。


　　從恒生指數的變化，以及恒指公司的發展可見，創新是保持認受性、代表性和競爭力的核心關鍵。陳茂波說，要在時代洪流中保持領先，關鍵是要洞悉境內外金融市場發展的大勢和需要，持續創新，不斷為市場、為投資者增值。恒生指數產品名字沒變，但其內涵已經大大豐富，演變出多元化的指數產品系列，成為「香港品牌」產品之一。

 

施穎茵：恒指成全球廣為人知的指標典範

 

　　恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，55年來恒指一直緊扣香港市場脈搏，同時反映著市場的活力及韌性。有賴該行已故主席利國偉博士當年高瞻遠矚，創立恒指，由最初作該行內部參考之用，發展成全球廣為人知的指標典範，恒生的業務至今已拓展至橫跨36個市場，令人引以為傲，當中更包括最近與沙特交易所的合作，繼續支持香港發揮其作為連接中國內地與海外巿場的超級聯繫人角色。

 

巫婉雯：恒指是香港金融市場重要基石

 

恒指成立55周年，陳茂波：恒指公司續推進產品創新及跨市場合作

陳茂波頒發「恒生指數55年紀念獎」予4間自恒指成立以來一直位列成分股的公司，得獎者包括滙豐集團亞太區營運長紀睿明（左一）、香港中華煤氣常務董事黃維義(左二)、中電首席執行官蔣東強（右二）、以及電能實業行政總裁蔡肇中（右一）。

 

　　恒生指數公司董事及行政總裁巫婉雯表示，恒指是香港金融市場的重要基石，亦與香港人息息相關。因此積極創新求變，推出具前膽性的產品，致力讓這個家傳戶曉的香港品牌在國際舞台更璀璨耀目，並成為投資者進入香港及中國內地市場的首選。

 

4股一直位列藍籌獲頒獎項

 

　　同場陳茂波頒發「恒生指數55年紀念獎」，向4間自恒生指數成立以來一直位列成份股的公司頒發獎項，分別為中電控股(00002)、香港中華煤氣(00003)、滙豐控股(00005)，以及電能實業(00006)。

 

撰文：經濟通採訪組

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