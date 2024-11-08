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美國減息 | 滙豐下調最優惠利率0.25厘至5.375厘

08/11/2024

美國減息 | 滙豐下調最優惠利率0.25厘至5.375厘

 

　　美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘。滙豐銀行宣布，由下周一(11日)起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.625厘調低至5.375厘。滙豐對上一次於今年9月20日調整港元最優惠利率，當時減息25點子。


　　同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低25點子。滙豐對上一次於9月20日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時減息25點子。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。


　　滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，基於美國聯邦儲備局宣布再度減息，並考慮多項因素，包括經濟及市場環境，決定調低港元存貸利率。該行會繼續密切留意外圍環境及本地經濟前景，有需要時調整利率。

 

中銀香港下調最優惠利率0.25厘至5.375厘

 

　　美國聯儲局公布減息0.25厘後，滙豐銀行宣布下調最優惠利率0.25厘，中銀香港(02388)亦公布，自下周一(11日)起，該行之港元最優惠利率由年利率5.625厘調整至5.375厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率0.625厘調整至0.375厘。

 

中信泰富:港銀再減P提振樓市，擴「供平過租」情況

 

　　中信泰富物業代理有限公司董事李肇文指出，11月減息會議，聯儲局減息0.25厘符合市場預期，預計在12月將會再減息0.25厘。不過，他表示，就特朗普上台令貿易政策的不確定性增加，美國減息周期可能會面臨一定放慢壓力，聯儲局寬鬆貨幣政策轉變風險有機會增加。


　　對於香港樓市，本港主要銀行最優惠利率(P)再減0.25厘，他認為對樓市有提振作用，將進一步擴大「供平過租」情況，預計能吸引更多投資者參與物業長線投資。對用家而言，則加速購買決定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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