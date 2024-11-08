美國減息 | 渣打料聯儲局維持減息節奏至明年，特朗普政策或推高通脹

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，香港金管局亦跟隨下調貼現窗基本利率25基點至5厘。渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣表示，聯儲局指有信心通脹繼續落至2%的指標，同時也保持到經濟穩步的發展，相信未來聯儲局將繼續依照自己的路線減息。

料聯儲局維持減息節奏至明年，每次減0.25厘

劉孟璣表示，市場暫時預測聯儲局在12月再減息25點子的機會超過一半，今早最新提高至大約70%。他預計聯儲局明年維持節奏，會一直每次會議減息四分一厘，到下半年的策略和節奏會因應形勢再調節，料到明年底的美國息口在合理區間爭持，但大方向要等到明年第一季才有更多啟示。



港息方面，劉孟璣指，一個月HIBOR整體方向主要跟隨聯儲局減息的節奏，而中間的變數要看香港整體資金的流動，目前一個月HIBOR與聯邦儲備基金利率相隔約70點子，相信到今年底都是維持在這個水平。他又指，如果港股重演9月至10月之間，大幅度的升幅，資金的流量大增都會導致港息偏緊，但目前看機會率不大。

市場關注特朗普上場將推高通脹

劉孟璣表示，目前市場的焦點已經由減息轉向特朗普未來的施政政策出台，有機會再次引起通脹。首先，邊境人流管制上會更加嚴謹，勞工市場比目前更為緊張。另外，特朗普曾指會對外大幅提升進口稅，劉孟璣指出，大幅提升進口稅，其實改變不了人民的消費模式，以及美國依賴進口的事實，最後只會只會令到物價上升，再次推高通脹。

國債息口將不斷上升

最後，市場最擔心的是特朗普對企業減稅，劉孟璣指出，政府稅收減少，未來要填補空缺應以發債為主，但目前息口高企，預料未來債務負擔亦會升高，特朗普政府的「先洗未來錢」令市場開始感覺到不安。他直言，未來息口與長年期的國債的需求會慢慢失衡，最終在減息周期期間，國債息口會不斷上升，未來需重點關注利率的曲線圖，預料殖利率曲線會愈來愈斜。

撰文：經濟通採訪組

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