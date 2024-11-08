恒指跌225點報20728，六萬億財政刺激出台收市競價時段挫
08/11/2024
在十四屆全國人大常委會第十二次會議今天審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務限額6萬億元（人民幣．下同），用於置換存量隱性債務，為地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。有關消息在港股收市競價時段發布，港股在該時段內進一步下跌約70點，期指4時後自20800水平急挫，一度急挫400點，低見20392，較恒指收市價低水336點。
恒指全日收報20728，跌225點或1.1%，累計全周恒指增加221點或1%，中斷四周連跌。港股全日主板成交近2331億元。
恒生中國企業指數收報7461，跌85點或1.1%。恒生科技指數收報4668，跌9點或0.2%。
中升控股(00881)落鑊全日爆升25.81%，報15.6元，領漲藍籌，連升4日累計升幅36.13%。舜宇光學(02382)升3.98%，報56.15元，為表現第二佳藍籌。
晶科電子(02551)今日首掛，收報5.33元，較招股價3.61元高出47.6%，與晶科電子關係密切的吉利汽車(00175)股價全日升2.79%，報14.74元。
港交所(00388)10月成交額急升，股價全日升1.56%，報339.4元。
關注「雙11」銷售成績及平台股集體放榜，京東集團(09618)升1.11%，報155.3元，阿里(09988)跌1.73%，報94元。
離岸人民幣回軟，內房股回吐，龍湖(00960)跌5.77%，報13.72元，中海外(00688)跌3.76%，報15.36元。
網易(09999)高管涉貪數額巨大，多人被公安帶走，股價全日挫5.61%，報119.4元。
內險同見回吐，中國平安(02318)跌3.57%，報49.9元，國壽(02628)跌2.36%，報17.4元。
恒指三大成交股份依次為中芯(00981)、騰訊(00700)及美團(03690)；中芯收報28.55元，升1.1%；騰訊收報420.8元，跌1.8%；美團收報191.8元，跌4.1%。
撰文：經濟通市場組
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