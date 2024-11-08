  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

恒指跌225點報20728，六萬億財政刺激出台收市競價時段挫

08/11/2024

恒指跌225點報20728，六萬億財政刺激出台收市競價時段挫

 

　　在十四屆全國人大常委會第十二次會議今天審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務限額6萬億元（人民幣．下同），用於置換存量隱性債務，為地方政府騰出空間更好發展經濟、保障民生。有關消息在港股收市競價時段發布，港股在該時段內進一步下跌約70點，期指4時後自20800水平急挫，一度急挫400點，低見20392，較恒指收市價低水336點。


　　恒指全日收報20728，跌225點或1.1%，累計全周恒指增加221點或1%，中斷四周連跌。港股全日主板成交近2331億元。


　　恒生中國企業指數收報7461，跌85點或1.1%。恒生科技指數收報4668，跌9點或0.2%。


　　中升控股(00881)落鑊全日爆升25.81%，報15.6元，領漲藍籌，連升4日累計升幅36.13%。舜宇光學(02382)升3.98%，報56.15元，為表現第二佳藍籌。
　　晶科電子(02551)今日首掛，收報5.33元，較招股價3.61元高出47.6%，與晶科電子關係密切的吉利汽車(00175)股價全日升2.79%，報14.74元。


　　港交所(00388)10月成交額急升，股價全日升1.56%，報339.4元。


　　關注「雙11」銷售成績及平台股集體放榜，京東集團(09618)升1.11%，報155.3元，阿里(09988)跌1.73%，報94元。


　　離岸人民幣回軟，內房股回吐，龍湖(00960)跌5.77%，報13.72元，中海外(00688)跌3.76%，報15.36元。


　　網易(09999)高管涉貪數額巨大，多人被公安帶走，股價全日挫5.61%，報119.4元。


　　內險同見回吐，中國平安(02318)跌3.57%，報49.9元，國壽(02628)跌2.36%，報17.4元。


　　恒指三大成交股份依次為中芯(00981)、騰訊(00700)及美團(03690)；中芯收報28.55元，升1.1%；騰訊收報420.8元，跌1.8%；美團收報191.8元，跌4.1%。

 

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06618

京東健康

28.850

異動股

02549

卡羅特

5.450

異動股

01943

金石控股集團

0.140

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 43,879.40
    +150.06 (+0.343%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,984.36
    +11.26 (+0.189%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,245.29
    -24.17 (-0.125%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌69.933
變動率︰-4.033%
較港股︰-2.05%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌415.989
變動率︰-4.584%
較港股︰-1.14%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌48.597
變動率︰-8.088%
較港股︰-2.61%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌15.007
變動率︰-8.531%
較港股︰-2.30%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌76.950
變動率︰-5.187%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌22.825
變動率︰-5.408%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌22.790
變動率︰-5.514%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.325
變動率︰-5.870%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升268.470
變動率︰+5.043%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升112.230
變動率︰+4.032%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升308.590
變動率︰+3.934%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌133.680
變動率︰-9.290%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/11/2024 10:25 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：08/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/11/2024 10:25 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06618 京東健康
  • 28.850
  • 02549 卡羅特
  • 5.450
  • 01943 金石控股集團
  • 0.140
  • 08238 惠陶集團
  • 0.043
  • 00762 中國聯通
  • 6.490
股份推介
  • 01760 英恒科技
  • 1.490
  • 目標︰$2.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 54.900
  • 目標︰--
  • 00960 龍湖集團
  • 13.720
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 398.600
  • 目標︰$410.00
  • 00197 亨泰
  • 0.335
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.000
  • 00388 香港交易所
  • 339.400
  • 00700 騰訊控股
  • 420.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 191.800
  • 00941 中國移動
  • 70.800
報章貼士
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 54.900
  • 目標︰--
  • 02268 藥明合聯
  • 25.350
  • 目標︰$27.50
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.820
  • 目標︰$2.10
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 57.350
  • 原油 More
  • 03175 Ｆ三星原油期
  • 6.785
即時重點新聞

08/11/2024 16:44  《盤後部署》內地救市規模遜預期恒指弱勢，藥明生物價殘可候低吸

08/11/2024 16:29  【傾力救市】財政部：化債資源增10萬億，隱性債降至2.3萬億

08/11/2024 16:42  【傾力救市】藍佛安：置換隱性債將節約地方利息，五年可省6千億

08/11/2024 12:07  【美國減息】滙豐下調最優惠利率0.25厘至5.375厘

08/11/2024 17:42  《央行動態》人行：緊盯高風險機構集中的省區，推動落實化險方案

08/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出３０﹒４３億元，買中芯沽盈富基金

08/11/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】高盛升美團目標近一成，大和評潤啤跑贏青啤百威

08/11/2024 16:33  《財資快訊》美電升報７﹒７７３７，一個月拆息與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 6萬億化債政策出台，滬指全周升逾5%，人幣跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指跌225點報20728，六萬億財政刺激出台收市競價時段挫新文章
人氣文章

新聞>中國故事

上海特寫｜「低空經濟」飛入進博會，首設「未來出行」專區 新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

天氣預報｜天文台將於下午12時40分 發出一號戒備信號！下週中期有機會再出現兩個熱帶氣旋
人氣文章

Foodie What’s On

開運食物│麥玲玲教食1樣食物添運氣 自爆催旺桃花靠燒嘢食追老公？兼公開「食物開運法」!!!
人氣文章

足球俱樂部．主教練

利物浦強勢，維拉難搶分；阿仙奴低潮，車路士穩和
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

別被「沉沒成本效應」阻礙了幸福！面對沒有未來的感情，離不開只是因為撇不下曾經的付出？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

類似的瓷器卻有截然不同的命運？當中有哪些事項藏家需要留意？
人氣文章

時裝延想．Nadia Tang

Timeless手袋必入：Goyard低調卻爆紅，剖析值得入手的原因！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
短腸症 ｜ 前港姐捐小腸救12歲患短腸症兒子！6歲前經歷多次大手術，需靠儀器輸營養液維持日常生活！新文章
人氣文章
睡眠不足、吃喝生冷會影響視力！保養眼睛滋補腎精肝血最關鍵！推介：杞子明目素湯
人氣文章
眼睛過勞怎麼辦？長時間接觸藍光？這兩種營養素助你護眼防黃斑病變！3大族群必知！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/11/2024 23:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事08/11/2024
神州經脈 | 6萬億化債政策出台，滬指全周升逾5%，人幣跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

瘋癲「狂人」再主白宮，前因後果

08/11/2024 08:01

大國博弈

高息定存 | 特朗普勝選美元走強，富邦一個月美元定存5.98...

07/11/2024 17:49

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處