  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯

騰訊業績 | 券商料第三季經調整純利升22%，遊戲收入增逾一成

11/11/2024

騰訊業績 | 券商料第三季經調整純利升22%，遊戲收入增逾一成

　　騰訊(00700)將於本周三(13日)公布截至9月底止第三季業績，據彭博綜合市場預測數據顯示，騰訊上季收入預期為1677.1億元(人民幣．下同)，按年升8.5%；經調整純利錄546.36億元，按年升21.6%。市場關注重點包括遊戲收入及聯營公司貢獻等。

 

上季總收入料升8.5%

 

　　其中，摩根大通預測騰訊第三季網絡遊戲收入增長將加速按年增長15%，並在第四季度增速加快至27%，主要受惠於《王者榮耀》及《和平精英》、知名IP的穩健表現以及新推出遊戲的收入貢獻。該行估計，第三季《地下城與勇士》現金收入達到60億至80億元(人民幣．下同)，相當於公司國內收入的約20%或其總遊戲收入的14%。


　　交銀國際維持騰訊第三及四季手遊收入增長加速預期，分別為16%、21%，關注《地下城與勇士》流水穩定及《星之破曉》等新遊上線進展。另季內遊戲收入料按年增11%。其中，預計內地手遊收入按年增15%，海外手遊則增18%。不過，該行下調第三季廣告收入按年增速至16%，因廣告客戶投放預算調整及視頻內容熱度不及預期。另外，因線下消費趨勢，預計騰訊第3季支付業務收入按年增長1%。


　　野村稱騰訊2024年第三季盈利或超預期，總收入按年增8%；經調淨利潤按年增23%。由於收入組合轉向視頻號廣告等高利潤業務，第三季毛利率或按年增4個百分點至53.6%；內地和海外線上遊戲業務均發展加快，料海外相關收入按年增12%；內地則按年增13%，季內整體線上遊戲收入按年可能加快至13%。


　　中金公司指出，騰訊遊戲業務下半年可確定增長加快，預計第三季度海外遊戲增速11%，整體遊戲收入在第三、四季按年比增14%和19%。廣告業務、金融及企業服務(FBS)業務收入短期受宏觀影響。該行預期公司第三季總收入年增9%。

 

季內受惠於微信支付接入淘天

　　花旗預測，騰訊第三季收入按年升8%至1663億元，經調整純利按年升20%至539億元。其中，網上遊戲收入按年升11%至509億元。本地及國際遊戲收入料按年分別升11%及10%，本地遊戲收入受《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士》手遊貢獻。廣告收入料按年升11%至284億元，主要來自視頻號增長。金融科技與企業服務收入料按年升1%至530億元，其中雲收入料按年升4%，金融科技收入按年持平。


　　摩根士丹利預測，騰訊第三季收入按年升7%至1655億元，經調整純利按年升25%至562億元人民幣，受惠於經營溢利增長及附屬公司貢獻增加。季內遊戲收入料按年升12%，流水按年約升20%，增速按季加快，分別包括來自《地下城與勇士》、《和平精英》、Supercell《荒野亂鬥》流水升幅。另騰訊第三季廣告與金融科技及企業服務收入料按年升15%、2.5%。廣告方面，大摩料人工智能廣告科技及視頻號變現抵銷宏觀狀況及長視頻廣告復常影響，亦預期新興垂直廣告貢獻更多。金融科技及企業服務方面，預計可由微信支付與阿里(09988)淘天、軟件即服務變現及電商生態系統受惠。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】《施政報告》提出醫療改革，盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體，你是否支持？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01683

曠逸國際

0.092

異動股

02225

今海醫療科技

8.140

異動股

02158

醫渡科技

5.500

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,316.78
    +327.79 (+0.745%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,999.37
    +3.83 (+0.064%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,267.55
    -19.23 (-0.100%)
精選預託證券 More
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌47.589
變動率︰-1.449%
較港股︰-1.27%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌323.870
變動率︰-2.436%
較港股︰-0.65%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.521
變動率︰-3.993%
較港股︰-9.49%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.448
變動率︰-4.029%
較港股︰-1.58%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升23.810
變動率︰+2.585%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌21.485
變動率︰-2.118%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.260
變動率︰-3.419%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.760
變動率︰-3.929%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升332.550
變動率︰+22.830%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰升27.150
變動率︰+9.123%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升345.770
變動率︰+7.643%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌42.656
變動率︰-8.914%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/11/2024 14:59 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/11/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/11/2024 14:59 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01683 曠逸國際
  • 0.092
  • 02225 今海醫療科技
  • 8.140
  • 02158 醫渡科技
  • 5.500
  • 01193 華潤燃氣
  • 30.750
  • 02382 舜宇光學科技
  • 58.650
股份推介
  • 00981 中芯國際
  • 29.500
  • 目標︰$33.00
  • 02418 德銀天下
  • 1.300
  • 目標︰--
  • 01760 英恒科技
  • 1.440
  • 目標︰$2.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 53.950
  • 目標︰--
  • 00960 龍湖集團
  • 13.020
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 94.100
  • 00700 騰訊控股
  • 413.200
  • 00388 香港交易所
  • 326.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 185.600
  • 00941 中國移動
  • 70.300
報章貼士
  • 03690 美團－Ｗ
  • 185.600
  • 目標︰--
  • 01913 普拉達
  • 56.900
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 53.950
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 原油 More
  • 00934 中石化冠德
  • 4.300
即時重點新聞

11/11/2024 16:45  《盤後部署》放水遜預期恒指跌300點，騰訊下季望挑戰480元

11/11/2024 16:39  【聚焦數據】首十月新增貸逾16萬億，10月4900億大遜預期

11/11/2024 17:56  零跑汽車上季淨虧損按年收窄至6.9億人幣，料第四季虧損續收窄

11/11/2024 15:12  【國際要聞】石破茂勝出指名選舉，將繼續擔任日本首相

11/11/2024 13:36  【騰訊預測】券商料第三季經調整純利升22%，遊戲收入增逾一成

11/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９８﹒６５億元，買盈富基金沽中海油

11/11/2024 08:52  【大行炒Ｄ乜】中信里昂升美團目標逾兩成，中升獲眾大行齊升目標

11/11/2024 16:45  《財資快訊》美電軟報７﹒７７２９，一個月拆息較上日升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

再有17家重點企業簽約落戶香港，其中15家為內地企業新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 十月新增貸、社融增量均遜預期，新能源車產銷增五成新文章
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

全新「7-Eleven 應用程式」登場｜新用戶可獲$711迎新獎賞！一App掌握5大功能：儲印花、買套票、預購、到店自取、玩遊戲
人氣文章

Member Zone

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)
人氣文章

市場最熱點

FX MONDAY｜前瞻美國10月CPI數據 美元繼續一支獨秀？｜日圓弱 唱平YEN要趁早？｜人民幣見底未？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀高空維景川菜館推新派北方點心！黑蒜雞肉紅油抄手、松露京蔥和牛燒賣，剁椒星斑餃，全球分店攜手演繹經典
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家李芷淇個展「折紙人」：在現實和再現之間，尋找人生不能反駁的意義
人氣文章

Art & Living

Chanel 24/25 Cruise Show：從馬賽到香港，兩大show場有何獨特魅力？探索Le Corbusier和Coldefy & Associes的建築設計
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立冬養生
人氣文章
寄養服務社工 - 為孩子尋找溫暖家園
人氣文章
厭食症︱飛兒樂團阿沁妻子厭食症曾瘦到61磅，自拍骨感驚喜照獲國際攝影獎！自揭患病原因：不是只有瘦才是美
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章香港要聞11/11/2024
再有17家重點企業簽約落戶香港，其中15家為內地企業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普對華開刀

11/11/2024 08:10

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，銀行6個月最高3.6厘，3個月4...

10/11/2024 01:57

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處