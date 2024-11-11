騰訊業績 | 券商料第三季經調整純利升22%，遊戲收入增逾一成

騰訊(00700)將於本周三(13日)公布截至9月底止第三季業績，據彭博綜合市場預測數據顯示，騰訊上季收入預期為1677.1億元(人民幣．下同)，按年升8.5%；經調整純利錄546.36億元，按年升21.6%。市場關注重點包括遊戲收入及聯營公司貢獻等。

上季總收入料升8.5%

其中，摩根大通預測騰訊第三季網絡遊戲收入增長將加速按年增長15%，並在第四季度增速加快至27%，主要受惠於《王者榮耀》及《和平精英》、知名IP的穩健表現以及新推出遊戲的收入貢獻。該行估計，第三季《地下城與勇士》現金收入達到60億至80億元(人民幣．下同)，相當於公司國內收入的約20%或其總遊戲收入的14%。



交銀國際維持騰訊第三及四季手遊收入增長加速預期，分別為16%、21%，關注《地下城與勇士》流水穩定及《星之破曉》等新遊上線進展。另季內遊戲收入料按年增11%。其中，預計內地手遊收入按年增15%，海外手遊則增18%。不過，該行下調第三季廣告收入按年增速至16%，因廣告客戶投放預算調整及視頻內容熱度不及預期。另外，因線下消費趨勢，預計騰訊第3季支付業務收入按年增長1%。



野村稱騰訊2024年第三季盈利或超預期，總收入按年增8%；經調淨利潤按年增23%。由於收入組合轉向視頻號廣告等高利潤業務，第三季毛利率或按年增4個百分點至53.6%；內地和海外線上遊戲業務均發展加快，料海外相關收入按年增12%；內地則按年增13%，季內整體線上遊戲收入按年可能加快至13%。



中金公司指出，騰訊遊戲業務下半年可確定增長加快，預計第三季度海外遊戲增速11%，整體遊戲收入在第三、四季按年比增14%和19%。廣告業務、金融及企業服務(FBS)業務收入短期受宏觀影響。該行預期公司第三季總收入年增9%。

季內受惠於微信支付接入淘天

花旗預測，騰訊第三季收入按年升8%至1663億元，經調整純利按年升20%至539億元。其中，網上遊戲收入按年升11%至509億元。本地及國際遊戲收入料按年分別升11%及10%，本地遊戲收入受《王者榮耀》、《和平精英》及《地下城與勇士》手遊貢獻。廣告收入料按年升11%至284億元，主要來自視頻號增長。金融科技與企業服務收入料按年升1%至530億元，其中雲收入料按年升4%，金融科技收入按年持平。



摩根士丹利預測，騰訊第三季收入按年升7%至1655億元，經調整純利按年升25%至562億元人民幣，受惠於經營溢利增長及附屬公司貢獻增加。季內遊戲收入料按年升12%，流水按年約升20%，增速按季加快，分別包括來自《地下城與勇士》、《和平精英》、Supercell《荒野亂鬥》流水升幅。另騰訊第三季廣告與金融科技及企業服務收入料按年升15%、2.5%。廣告方面，大摩料人工智能廣告科技及視頻號變現抵銷宏觀狀況及長視頻廣告復常影響，亦預期新興垂直廣告貢獻更多。金融科技及企業服務方面，預計可由微信支付與阿里(09988)淘天、軟件即服務變現及電商生態系統受惠。

撰文：經濟通採訪組

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