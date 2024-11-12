港股 | 午市前瞻 | 特朗普交易衝擊金價 專家：增配相關ETF好機會

美國新任總統特朗普據報安排鷹派人士負責外交國安事務，中美關係勢趨緊張，疊加內地提振政策令市場失望的因素，據報外圍資金撤離中國股票ETF；另外，根據內地人民銀行數據測算，10月新增貸款4900億元人民幣，遠低於9月的1.59萬億元人民幣，為三個月最低，同月社融增量則同樣低於預期，反映在內地提出一系列增量措施組合拳後，企業融資信心仍然不足。

人民幣續積弱，恒生指數未能跟隨外圍走強，早段維持窄幅上落，而美團(03690)盤中跌幅不斷擴大，半日收市跌5.2%，拖累恒指向下發展，半日跌幅擴至353點或1.7%，報20073，低見20057點，創超過三周新低，守兩萬關。

主板半日成交1023億元。恒生中國企業指數報7219，跌135點或1.8%。恒生科技指數報4547，跌104點或2.2%。

（Shutterstock圖片）

郭家耀：恒指在所難免穿兩萬，騰訊季績望穩定大市

特朗普上場帶動美國資產持續造好，但反之中國則有受到打壓風險，港股受累連日出現回調壓力，恒指今早爭持後跌勢擴大至超過300點，半日低見20095並正瀕臨20000心理關口。獨立股評人郭家耀向《經濟通通訊社》表示，港股近期氣氛轉淡，短期美元持續強勢令人民幣受壓，不利港股，恒指試穿20000勢難以避免，短線要再有利好催化消息才能減輕短線沽壓。他提到，市場正憧憬12月中央經濟工作會議再有大招登場，此前恒指支持將下移至50天線約19600至19700水平，預計明日登場的騰訊(00700)季績亦有望穩定大市。

金價2600美元位置可增配，但短線難言見底

美元、美股及虛幣連日造好，資金放量泊入，相反早前避風港金價跌跌不保，隔晚紐約期金急挫近3%至約2620美元水平。郭家耀分析指短期金價下行壓力明顯，雖然中長線金價受地緣政治局勢以及特朗普上場的通脹憂慮，仍有望回升，但短線資金風險偏好提升，主力追捧「特朗普交易」(Trump trade)，將不利金價短線表現。

但他認為，投資者入手黃金不會是為短線炒作，而應以資產配置對沖風險為主；若有意中長線押注金價表現，反而應趁金價回落把握機會入手。他一貫地推薦金價ETF如SPDR金(02840)等作為押注金價配置，比金礦股更為穩定反映金價，認為現時金價配置可佔投資組合5%至10%作對沖用途。

他認為短線金價難講何處為最低位，但承上所述則宜吼低作中長線對沖部署；而目前高位調整已達7%至8%，2600美元支持水平亦不失為值得加注買入位置。後續金價表現則要看「特朗普交易」熱潮何時告終，以及貿易戰會否重臨等因素。

紫金礦業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

SPDA金ETF價格走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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