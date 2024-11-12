預算前瞻 | 德勤料2024/25年度財赤或超千億，財政儲備降至六千億

德勤估計，本港2024/25年度財政赤字或超千億元，財政儲備截至2025年3月底預計降至近6000億元，截至2024年3月底為7346億元。

建議向大宗商品交易商提供稅務優惠

德勤建議由稅務政策角度提升香港競爭力，包括向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%的優惠稅率（即標準稅率的一半），以吸引海外及國內企業落戶香港；優化現有的船舶租賃稅務優惠制度，容許船舶出租商就購置船舶而招致的開支扣稅，以及取消租約年期須為至少一年的要求等等。

（柳英傑攝）

「升級」家辦現有稅務優惠力度

德勤指，自2023年中旬起已吸引許多單一家族辦公室在香港設立。為保持這一勢頭，繼而吸引更多家族辦公室和基金在香港設立和管理投資，除了不斷「升級」現有稅務優惠力度，使得針對單一家族辦公室及基金的稅收優惠制度更具競爭力，香港特區政府亦有必要推出便於資本進駐的政策，並推動資本市場活躍度，以吸引投資者參與。



德勤建議擴大「合資格資產」名單，以包括數碼資產、藝術品、海外物業，乃至價值超過5000萬元的香港物業，以及取消附帶交易的收入不超過總收入的5%的免稅門檻。

為從事數字化產業公司推出稅務優惠

德勤亦建議港府推出多項稅務優惠及優惠措施，協助為香港的數字經濟打造具吸引力的營商環境。例如，界定數字貿易和跨境電商物流產業，為從事相關產業的合資格企業提供8.25%的優惠稅率，比16.5%的法定稅率低一半；對為數碼專案融資而發行數碼債券的公司，允許加計扣除債券發行產生的利息支出和專業費用等等。

撰文：經濟通市場組

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