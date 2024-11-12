  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯

預算前瞻 | 德勤料2024/25年度財赤或超千億，財政儲備降至六千億

12/11/2024

　　德勤估計，本港2024/25年度財政赤字或超千億元，財政儲備截至2025年3月底預計降至近6000億元，截至2024年3月底為7346億元。

 

建議向大宗商品交易商提供稅務優惠

 

　　德勤建議由稅務政策角度提升香港競爭力，包括向國際大宗商品交易商推出新的稅務優惠，提供8.25%的優惠稅率（即標準稅率的一半），以吸引海外及國內企業落戶香港；優化現有的船舶租賃稅務優惠制度，容許船舶出租商就購置船舶而招致的開支扣稅，以及取消租約年期須為至少一年的要求等等。

 

德勤料2024/25年度財赤或超千億，財政儲備降至六千億

（柳英傑攝）

 

「升級」家辦現有稅務優惠力度

 

　　德勤指，自2023年中旬起已吸引許多單一家族辦公室在香港設立。為保持這一勢頭，繼而吸引更多家族辦公室和基金在香港設立和管理投資，除了不斷「升級」現有稅務優惠力度，使得針對單一家族辦公室及基金的稅收優惠制度更具競爭力，香港特區政府亦有必要推出便於資本進駐的政策，並推動資本市場活躍度，以吸引投資者參與。


　　德勤建議擴大「合資格資產」名單，以包括數碼資產、藝術品、海外物業，乃至價值超過5000萬元的香港物業，以及取消附帶交易的收入不超過總收入的5%的免稅門檻。

 

為從事數字化產業公司推出稅務優惠

 

　　德勤亦建議港府推出多項稅務優惠及優惠措施，協助為香港的數字經濟打造具吸引力的營商環境。例如，界定數字貿易和跨境電商物流產業，為從事相關產業的合資格企業提供8.25%的優惠稅率，比16.5%的法定稅率低一半；對為數碼專案融資而發行數碼債券的公司，允許加計扣除債券發行產生的利息支出和專業費用等等。

 

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01822

中木國際

0.230

異動股

00960

龍湖集團

12.440

異動股

01359

中國信達

1.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01822 中木國際
  • 0.230
  • 00960 龍湖集團
  • 12.440
  • 01359 中國信達
  • 1.350
  • 02228 QUANTUMPH-P
  • 5.330
  • 00017 新世界發展
  • 7.660
股份推介
  • 02382 舜宇光學科技
  • 56.400
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 27.150
  • 目標︰$33.00
  • 02418 德銀天下
  • 1.300
  • 目標︰--
  • 01760 英恒科技
  • 1.420
  • 目標︰$2.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 52.550
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 90.550
  • 00700 騰訊控股
  • 403.800
  • 00388 香港交易所
  • 312.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.700
  • 00941 中國移動
  • 69.100
報章貼士
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.850
  • 目標︰$70.00
  • 00300 美的集團
  • 71.050
  • 目標︰$81.00
  • 00728 中國電信
  • 4.270
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 120.900
即時重點新聞

12/11/2024 17:09  《盤後部署》特朗普未上場恒指先失兩萬，美團160元不容有失

12/11/2024 16:46  澳博(00880)第三季轉賺1.01億元，博彩淨收益增近三成

12/11/2024 17:41  騰訊音樂(01698)第三季經調整淨利潤按年升29%

12/11/2024 17:34  證監會對鼎益豐前主席等展開研訊，涉嫌操縱環球智能股份

12/11/2024 17:58  《汽車新勢力》彭博：吉利強烈否認擬進一步出售沃爾沃汽車股份

12/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９７﹒９２億元，買盈富基金沽中移動

12/11/2024 08:57  【大行炒Ｄ乜】騰訊績前獲瑞穗升目標逾一成，大行集體唱好中芯

12/11/2024 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒７７７９，一年拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明年起增2天紅假，珠海航展開幕，滬指人幣皆挫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 特朗普效應比特幣屢創新高，相關ETF飆升可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盈富基金上市25周年，陳茂波：有信心更好地連接內地及國際市場新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】此化債非彼增量，「只刺激不改革」仍待最優解
人氣文章

Foodie What’s On

太古坊糖廠街市集回歸！20間人氣美食︰焙茶麻糬蛋撻／開心果鬆餅／抹茶曲奇 邊間米芝蓮比登推介食店有攤位？新增迷你Golf體驗、戶外野餐音樂會 即睇7大限定必食推介
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

特朗普當選美國總統有玄機！九運不是旺中女嗎？為甚麼他今年生肖逢沖，仍入主白宮？遇襲應血光之災反而有利？未來幾年施政暢順、行大運？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

老派約會之必要！港島五星酒店法國餐廳重開：豪華海鮮拼盤、法式龍蝦湯、焗田螺、香煎鴨肝，重溫法式經典！
人氣文章

Beauty

秋冬急救面膜推介：mtm 膠原蛋白面頸膜、Guerlain精粹面膜、Clarins紓緩面膜，幫脆弱肌膚度過乾燥季節！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

從此記住衛詩雅是演員
健康好人生 Health Channel
人氣文章
73歲歌后麗莎奇蹟康復：患不明怪病10年臥床失自理能力，現重返歌唱舞台！
人氣文章
短腸症 ｜ 前港姐捐小腸救12歲患短腸症兒子！6歲前經歷多次大手術，需靠儀器輸營養液維持日常生活！
人氣文章
肌力訓練！用椅子做5個身體不同部位的訓練！KO肚腩、再見拜拜肉、收緊臀部
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 19:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事12/11/2024
神州經脈 | 明年起增2天紅假，珠海航展開幕，滬指人幣皆挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如何評價總統大選中的Loser

12/11/2024 15:23

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處