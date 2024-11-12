盈富基金上市25周年，陳茂波：有信心更好地連接內地及國際市場

財政司司長陳茂波在盈富基金(02800)上市25周年慶典致辭時表示，參考香港過去盈富基金發展歷史，有信心可繼續創新及更好地連接內地及國際市場，料交易所買賣基金(ETF)市場會持續增長及作其他新嘗試。他亦稱，香港將會繼續連接全球及內地資本，以維持本港國際金融中心地位。



他指出，盈富上市初期是日本以外亞洲最大的ETF，當年發行規模333億元，至今市值已增長逾3倍，成為全港最大的ETF。自其於2022年獲納入港股通以後，ETF市場發展迅速，同時努力擴大市場並加強國際網絡，包括先後有盈富相關產品在泰國和沙地阿特伯證券交易所上市，以吸引更多全球資本。

恒生施穎茵：盈富AUM增4倍，續拓全球足跡



（許英略攝）

恒生銀行(00011)行政總裁施穎茵在同一場合致辭時指出，在恒生投資管理接手管理盈富基金後，2年期間AUM升近50%至最多1780億元，亦較初發行時增長4倍，且年初至今年10月，總交投量處於港股市場首位，反映投資者信心，以及盈富基金價值與恒生投資管理的強大關係。



施穎茵亦指出，正透過盈富基金產品，拓展香港市場至其他新地區，國際投資者亦可進一步獲取投資香港及內地市場渠道，有助加強本港金融樞紐及超級連繫人地位。未來將進一步拓展基金的全球足跡，以吸引更多全球投資。

王國龍:盈富基金成市場上規模最大ETF

（許英略攝）

盈富基金監督委員會主席王國龍表示，盈富基金資產管理規模不斷壯大，成為市場上規模最大的ETF，是香港作為全球金融、商業和創業活動中心的成功例證。恒生投資在行業中的豐富經驗等，皆足以令其成為盈富基金理想的經理人。



恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，自接任成為盈富基金經理人後，公司一直致力於擴大其全球影響力，在內地和亞洲地區外，更在中東市場推出新投資產品，為港股市場引入新資金。她指出，公司將繼續致力在全球探索新市場，增加投資渠道，以進一步發展盈富基金。

撰文：經濟通採訪組

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