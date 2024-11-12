  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

盈富基金上市25周年，陳茂波：有信心更好地連接內地及國際市場

12/11/2024

盈富基金上市25周年，陳茂波：有信心更好地連接內地及國際市場

 

　　財政司司長陳茂波在盈富基金(02800)上市25周年慶典致辭時表示，參考香港過去盈富基金發展歷史，有信心可繼續創新及更好地連接內地及國際市場，料交易所買賣基金(ETF)市場會持續增長及作其他新嘗試。他亦稱，香港將會繼續連接全球及內地資本，以維持本港國際金融中心地位。


　　他指出，盈富上市初期是日本以外亞洲最大的ETF，當年發行規模333億元，至今市值已增長逾3倍，成為全港最大的ETF。自其於2022年獲納入港股通以後，ETF市場發展迅速，同時努力擴大市場並加強國際網絡，包括先後有盈富相關產品在泰國和沙地阿特伯證券交易所上市，以吸引更多全球資本。

 

恒生施穎茵：盈富AUM增4倍，續拓全球足跡

 

盈富基金上市25周年，陳茂波：有信心更好地連接內地及國際市場

（許英略攝）

 

　　恒生銀行(00011)行政總裁施穎茵在同一場合致辭時指出，在恒生投資管理接手管理盈富基金後，2年期間AUM升近50%至最多1780億元，亦較初發行時增長4倍，且年初至今年10月，總交投量處於港股市場首位，反映投資者信心，以及盈富基金價值與恒生投資管理的強大關係。


　　施穎茵亦指出，正透過盈富基金產品，拓展香港市場至其他新地區，國際投資者亦可進一步獲取投資香港及內地市場渠道，有助加強本港金融樞紐及超級連繫人地位。未來將進一步拓展基金的全球足跡，以吸引更多全球投資。

 

王國龍:盈富基金成市場上規模最大ETF

 

盈富基金上市25周年，陳茂波：有信心更好地連接內地及國際市場

（許英略攝）

 

　　盈富基金監督委員會主席王國龍表示，盈富基金資產管理規模不斷壯大，成為市場上規模最大的ETF，是香港作為全球金融、商業和創業活動中心的成功例證。恒生投資在行業中的豐富經驗等，皆足以令其成為盈富基金理想的經理人。


　　恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示，自接任成為盈富基金經理人後，公司一直致力於擴大其全球影響力，在內地和亞洲地區外，更在中東市場推出新投資產品，為港股市場引入新資金。她指出，公司將繼續致力在全球探索新市場，增加投資渠道，以進一步發展盈富基金。

 

撰文：經濟通採訪組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01822

中木國際

0.230

異動股

00960

龍湖集團

12.440

異動股

01359

中國信達

1.350

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01822 中木國際
  • 0.230
  • 00960 龍湖集團
  • 12.440
  • 01359 中國信達
  • 1.350
  • 02228 QUANTUMPH-P
  • 5.330
  • 00017 新世界發展
  • 7.660
股份推介
  • 02382 舜宇光學科技
  • 56.400
  • 目標︰$65.00
  • 00981 中芯國際
  • 27.150
  • 目標︰$33.00
  • 02418 德銀天下
  • 1.300
  • 目標︰--
  • 01760 英恒科技
  • 1.420
  • 目標︰$2.00
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 52.550
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 90.550
  • 00700 騰訊控股
  • 403.800
  • 00388 香港交易所
  • 312.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 175.700
  • 00941 中國移動
  • 69.100
報章貼士
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.850
  • 目標︰$70.00
  • 00300 美的集團
  • 71.050
  • 目標︰$81.00
  • 00728 中國電信
  • 4.270
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09999 網易－Ｓ
  • 120.900
即時重點新聞

12/11/2024 17:09  《盤後部署》特朗普未上場恒指先失兩萬，美團160元不容有失

12/11/2024 16:46  澳博(00880)第三季轉賺1.01億元，博彩淨收益增近三成

12/11/2024 17:41  騰訊音樂(01698)第三季經調整淨利潤按年升29%

12/11/2024 17:34  證監會對鼎益豐前主席等展開研訊，涉嫌操縱環球智能股份

12/11/2024 17:58  《汽車新勢力》彭博：吉利強烈否認擬進一步出售沃爾沃汽車股份

12/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９７﹒９２億元，買盈富基金沽中移動

12/11/2024 08:57  【大行炒Ｄ乜】騰訊績前獲瑞穗升目標逾一成，大行集體唱好中芯

12/11/2024 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒７７７９，一年拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明年起增2天紅假，珠海航展開幕，滬指人幣皆挫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 特朗普效應比特幣屢創新高，相關ETF飆升可以點部署？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

盈富基金上市25周年，陳茂波：有信心更好地連接內地及國際市場新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

如何評價總統大選中的Loser
人氣文章

陶冬天下．陶冬

特朗普的強勢和鮑威爾的倔強
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

品牌經營不可不知！預測2025年社交媒體3大趨勢：繼續靠短片谷銷售！
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家李芷淇個展「折紙人」：在現實和再現之間，尋找人生不能反駁的意義
人氣文章

Art & Living

年末不能錯過的藝文活動：西貢海藝術節、紅球巡展、香港法國電影節
人氣文章

Beauty

香氛愛好者必藏！聖誕倒數月曆2024：Diptyque冬日毛絨感、Jo Malone 流金時代、Ritual夢幻聖誕村
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
長年腰痛肩痛點算好？訓練背闊肌好處多︰穩定脊椎、減輕腰壓力、防止背痛 教你3個訓練動作，辦公室都做到！新文章
人氣文章
減肥方法 │63歲名醫自創133飲食法：激減53磅無反彈，腹肌顯現，擺脫糖尿病和高血壓！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/11/2024 19:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事12/11/2024
神州經脈 | 明年起增2天紅假，珠海航展開幕，滬指人幣皆挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如何評價總統大選中的Loser

12/11/2024 15:23

大國博弈

高息定存 | 渣打3個月存息減至3.3厘，虛銀逆市加至3.5...

11/11/2024 17:48

貨幣攻略

11月8日的三件大事

08/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處