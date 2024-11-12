比特幣 | 特朗普效應比特幣屢創新高，相關ETF飆升可以點部署？

有報道指，美國候任總統特朗普正物色支持加密貨幣人士擔任要職，市場繼續憧憬他將推動加密貨幣發展，虛擬貨幣升勢持續，比特幣(Bitcoin)繼上日大升一成後，今早(12日)升穿8.9萬美元，繼續創新高，連帶其他加密貨幣也拉升，其中以太幣漲逾6%，狗狗幣更大漲近24%。雖然自特朗普宣布勝選以來，比特幣已累計上漲約三成，今年以來累升逾一倍，但仍有大戶大手增持，有機構料其年底將升至12.5萬美元，本港追蹤比特幣價格的ETF今日普遍再升近一成，應如何部署？

（Shutterstock）

特朗普承諾令美成「全球加密之都」 傳找支持加密貨幣者任要職

綜合媒體報道，在特朗普於美國大選中獲勝和聯儲局最近減息0.25厘後，這種政治和經濟轉變的結合，推動了投資者對比特幣新一輪興趣，將價格推向了未知領域。特朗普在競選期間，曾對加密貨幣產業作出許多承諾，包含讓美國成為「全球加密之都」，甚至要罷免許多加密產業都視為眼中釘的美國證券交易委員會主席Gary Gensler。

另《華盛頓郵報》報道，特朗普正物色支持加密貨幣的人士擔任要職，其高級顧問也在諮詢業界有關潛在的聯邦政策轉變，初期討論集中在證交會及金融機構的相關問題。據五名知情人士透露，特朗普顧問考慮了讓現任監管官員、前聯邦官員和金融業高管擔任重要的領導職位，其中許多人曾公開表達過支持加密貨幣的觀點。

（網上圖片）

有大戶斥20億美元增持比特幣 加密貨幣期貨合約溢價達14%

機構需求激增也帶動比特幣升勢。據彭博社高級分析師Eric Balchunas稱，iShares比特幣信託ETF(IBIT)隔晚在盤前的前35分鐘內成交量達到10億美元。而Michael Saylor的MicroStrategy(MSTR)是目前比特幣最大的企業持有者，消息指公司近期以近20億美元的價格，購買了27200個比特幣，是4年多以來最大一次收購。貝萊德旗下比特幣基金IBIT上周四(7日)則迎來前所未有的11億美元淨認購，總資產規模超過其另一旗艦黃金信託基金IAU。IBIT今年1月才剛上市，但總資產已達343億美元；相反，IAU為美股市場第二大黃金基金，但總資產只維持在330億美元附近。

此外，比特幣期貨急彈，反映投資者相信比特幣在特朗普支持下可進一步上揚。Deribit衍生工具交易所是少數提供加密貨幣原生平台之一，押注比特幣升越9萬美元的未平倉合約升至超過28萬億美元。CME衍生工具交易所亦提供比特幣期貨合約，K33 Research研究主席Vetle Lunde指，上周五(8日)CME的以太幣及比特幣期貨合約平均溢價14.5%及14%，較美國大選前的7%高，而過去半年溢價大部分時間低於10%，反映市場對加密貨幣看法相當樂觀。

渣打：比特幣年底將升至12.5萬美元 明年底達20萬美元

渣打銀行數字資產研究全球主管Geoff Kendrick認為，特朗普此前對加密貨幣的承諾，例如解僱美國證券交易委員會主席Gary Gensler、建立國家戰略比特幣儲備，以及將美國重塑為「比特幣超級大國」，將推動比特幣上漲。特朗普勝選後，比特幣的價格將在今年底達到12.5萬美元，到2025年底將達到20萬美元。



金融博客Zerohedge也預測比特幣在年底達到12.5萬美元的頂峰，若今年底不能實現這一目標，則有望在明年1月20日前達到，因為在2016年選舉後，許多特朗普交易在1月20日就職典禮時達到頂峰。而另一個值得關注時間點是12月10日，屆時微軟董事會將就是否投資比特幣進行投票。

另HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding早前指，與傳統市場不同，比特幣的表現更多受到美元流動性影響，而非美國經濟前景的變化。這意味在未來的寬鬆貨幣環境中，比特幣可能繼續成為投資者對抗通脹和尋求避險的優選資產。隨著降息周期延續，加密市場可能會進入更長時間的上升通道。

林嘉麒：今年或見10萬美元 惟宜待回調才買相關ETF

（林嘉麒）

元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，比特幣早於昨日出現突破後，升勢已很明顯，一方面特朗普當選有利整體虛擬貨幣發展，大家都期待其地位可與美元相比，特朗普也曾承諾會令比特幣成為美國重要貨幣，大家都期待他有何舉措。既然市場氣氛不錯，美元又強，再加上比特幣相關前景，自然可令其明顯抽升。市場本預期其價格到明年才升至10萬美元，但以現時走勢不排除今年已見10萬美元，若有貨可繼續看好，惟現在才追入已錯失幾個交易時間，包括特朗普當選時就要買，現在比當時升得更急，不宜再追入。不過，當下次出現回調時，也可買入相關ETF，始終ETF靈活度較高。若只想買比特幣不是不可以，但於平台上，尤其在香港證監會以外平台購買，面對的風險可能較大。

陳政深：年底前突破10萬美元機會大 相關ETF料可再升一成

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

另艾德金融聯席董事陳政深於《開市Good Morning》節目指，比特幣年底前突破10萬美元機會大。近期市場仍是憧憬美國對加密貨幣監管放鬆，或者有利好政策推出，事實上加密貨幣尤其比特幣於今年第一及第二季初期作出一些減半動作後，已減少了供應，之後價格亦有些調整，調整完後兼供應減少，加上市場有所憧憬，此供求變化對其走勢也屬正面因素，若想買相關ETF只需考慮能否跟上其升勢，而香港上市相關ETF暫都能跟上，繼續往上空間仍然不小，料可再升約一成。

比特幣ETF今日全線上升，FA南方比特幣(03066)升9.78%收報32.56元，FA三星比特幣(03135)升9.86%報32.1元，華夏比特幣(03042)升10%報11.11元，博時比特幣(03008)升9.82%報69.32元。以太幣ETF亦全線造好，FA南方以太幣(03068)升7.76%報17.49元，嘉實以太幣(03179)升8%報8.24元，博時以太幣(03009)升7.66%報26.14元，華夏以太幣(03046)升7.52%報8.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

《經濟通》加密貨幣主頁：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/bitcoin/

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》陳政深分析，請按此







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