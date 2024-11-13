美股 | 特朗普交易降溫，特斯拉回落，道指跌逾380點

市場開始評估股市的高估值，以及特朗普籌組新內閣成員等問題，特朗普交易降溫，此前飆升45%的特斯拉回落，美股三大指數周二（12日）收跌，道指全日下跌逾380點，納指和標普500亦結束連續四個交易日的升勢。



道指收市跌382.15點，或0.86%，報43910.98點；標普500指數跌17.36點，或0.29%，報5983.99點；納指跌17.36點，或0.09%，報19281.40點。小型股和銀行股下跌，此前在美國大選後一度大幅上漲，從阿里巴巴到拼多多等在美上市中概股追隨港股走低。

美元漲至半年最高水平

美匯指數漲0.51%，至105.96，盤中一度觸及106.17，至半年來最高水平。投資者將關注周三（13日）公布的美國10月份CPI。



英鎊兌美元一度下跌1.2%，至盤中低點1.2719。歐元跌至一年來最低，兌美元一度下跌0.6%，至盤中低點1.0595，為2023年11月來最弱。



美元兌日圓上漲0.7%，至154.75，逼近心理關口155。日本首相石破茂承諾650億美元新資金，支持晶片和人工智能領域發展，緊跟全球尖端技術投資熱潮。

金價一度失守2600美元關口

美元大幅走強，金價向下，一度失守2600美元關口。紐約期金下跌0.49%，報每盎司2604.7美元，金價跌至七周多以來低位。自上周美國大選結束以來，金價已下跌逾5%。此外，在本周美國CPI數據公布之前，市場可能也避免大舉押注黃金。



OPEC連續第4個月下調今年及明年全球石油需求增長預測。紐約期油微升0.1%，收報每桶68.12美元。布蘭特期油升0.2%，報每桶71.98美元。

撰文：經濟通國金組

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