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內房股 | 傳內地擬降一線城市購房稅，內房卻彈唔起可以點部署？

13/11/2024

　　據報內地政府計劃降低房產購置相關稅項，包括允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前最高3%降至最低1%，惟消息利好被人民幣走弱所抵銷，內房股昨日(12日)普遍受壓，今日(13日)人民幣雖回穩，但內房依然反彈乏力。不過，有大行指內房銷售於11月持續回暖，部分房企如華潤置地(01109)及中海外(00688)10月銷售額亦見回升，或可買入博反彈，應如何部署？

 

傳內地擬降一線城市購房稅，內房卻彈唔起可以點部署？

（中海外網頁截圖）

 

彭博：中國政府擬降一線城市購房契稅　由最高3%降至最低1%

 

　　據《彭博》引述據知情人士報道，中國政府計劃降低房產購置相關稅費，加大財政支持重振房地產市場。報道引述知情人士稱，監管機構正在研究一項提議，允許北京和上海等一線城市將購房契稅從目前的最高3%降至最低1%；在因城施策的原則下，各地方政府有一定的自主權。知情人士又指，根據最新提議，一線城市料將獲准取消普宅與非普宅標準，因此對於改善型住房購房者而言，房屋購置成本會顯著降低。內地亦曾在7月舉行的「三中全會」上首次提出此計劃。

 

　　財政部部長藍佛安在上周五(8日)的全國人大常委會新聞發布會上表示，支持房地產市場健康發展的相關稅收政策，已按程序報批，近期即將推出。

 

深圳11月上旬一手樓認購按月升34%　潤地中海外10月銷售錄增長

 

　　據深圳市人民政府新聞辦公室微信公眾號「深圳發布」引述樂有家研究中心數據指，11月上旬，深圳一手住宅認購量累計達到4314套，環比10月1-10日上漲34%，日均認購431.4套。同時，一手住宅預售網簽量達到2732套，環比上漲12倍。10月初為國慶假期，較少開發商辦理新房網簽。另本月全市二手住宅累計網簽量2410套，環比上漲200%，日均網簽241套，二手房累計錄得量已達到2561套。

 

　　樂有家研究中心認為，11月深圳樓市交易活躍度仍延續「鑽十」的好勢頭，「10萬億」經濟刺激的出台將助力11-12月樓市穩定發揮。此外，根據公開在售二手房源量數據統計，2024年11月11日，全市共有68831套有效二手房源在售，較上周增加136套。在929樓市新政的積極影響下，住宅類別市場需求被充分激發出來，預計四季度依然能進一步釋放市場需求。

 

　　此外，多家房企已公布10月銷售數據，其中華潤置地10月銷售金額約310億元人民幣，按年增12.4%，按月增83.4%。中海外10月合約物業銷售金額約415.89億元人民幣，按年升66%。龍湖(00960)10月總銷售金額112億元人民幣，按年跌20%，按月增37.3%。萬科企業(02202)10月銷售金額為213.6億元人民幣，按年跌32.9%，按月增22.6%。雅居樂(03383)10月預售金額為13.9億元人民幣，按年跌60%，按月跌23.6%。世茂(00813)10月合約銷售額約31.1億元人民幣，按年升38.8%。

 

內房股 | 傳內地擬降一線城市購房稅，內房卻彈唔起可以點部署？

（資料圖片）

 

野村料內房銷售回升持續至12月　股價或有短期反彈機會

 

　　野村發表最新研報指，內房銷售於10月穩健復甦後，11月以來持續回暖。在新屋銷售方面，內地30個主要城市自11月以來的銷售持續實現按年復甦，二手房銷售在較高線城市亦有持續復甦的跡象。這是一個積極訊號，因投資者過去認為10月的內房銷售復甦主要由於買家被壓抑的需求所驅動，料可能難以持續。鑑於9月底內房政策轉向以來的利好政策環境，以及開發商於年底前積極推銷，估計可刺激買家信心持續復甦，料內房銷售回升將至少持續至12月。不過，一線城市及部分二線城市銷售的持續復甦，只是房地產市場穩定的早期跡象，因尚未看到樓價趨勢的實質性穩定，預期或許仍需再等幾個季度才能確認樓價出現回升勢頭。

 

　　野村認為，內房股可能有短期股價反彈機會，續看好優質房產中介龍頭貝殼(BEKE.US)，以及領先的國企開發商如華潤置地，均予「買入」評級。

 

摩通料內房短期得到喘息　回調時會買入優質國企

 

　　摩通則指，在剛過去的全國人大常委會會議上，房地產行業並沒有任何政策或方向上的增量改變。然而，相信政府更渴望穩定市場，因此市場仍將密切關注當局如何加快去庫存的進度。對於去庫存的總資金規模，政府的策略很可能是「動態調整」，即在趨勢惡化時增加支持，但在趨勢穩定時減少支持，預計每年規模介乎5000億至1萬億人民幣。除購買存貨外，如果房價再次出現大幅回調，當局或會有更多支持需求的政策，如加快城中村改造的現金補償及放寬一線城市的購房限制等。

 

　　摩通預期內房(特別是民企)短期內會得到喘息，該行會在回調時買入優質國企，如華潤置地、中海外、華潤萬象生活(01209)及保利物業(06049)。

 

監管啟動過濾緩和人幣跌勢　路透：壓力有增無減

 

　　另方面，美國共和黨橫掃國會的概率愈來愈高，重新回到通脹的可能性也在上升，美指和美債收益率均延續強勢，監管重啟過濾舉措以緩和人民幣跌勢，人民幣兌一美元中間價今報7.1991，較上個交易日跌64點子，三連跌，創去年9月11日以來逾14個月新低，與市場預測偏離大幅擴大至逾310點。中間價公布後，離岸人民幣兌美元(CNH)大幅反彈近200點，回到7.23附近。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開127點子，報7.2251。

 

　　不過，《路透》指，由於共和黨大概率橫掃參眾兩院，加上特朗普新一屆政府班底不斷明確，對華強硬底色更濃，人民幣面臨的壓力有增無減。中間價自8月以來首次重啟過濾，表明監管層對當前中間價下跌過快感到不安。交易員表示，當前市場還未定價高關稅，估計人民幣還有下跌空間，何況當前的人民幣匯率相對非美貨幣表現仍偏強。

 

熊麗萍：政策未必再帶來很大刺激　惟中海外若守穩14元可短線買入

 

內房股 | 傳內地擬降一線城市購房稅，內房卻彈唔起可以點部署？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，內地降低房產購置稅對刺激樓市效用有多大，視乎個別樓盤及發展商而定。救市政策其實已推出了很多，而於北京和上海等主要一線城市減稅作用肯定較大，尤其對一線城市樓盤較多的發展商作用更大。隨著政策不斷推出，大家都很清晰政策會一直傾向寬鬆，且鼓勵推更多政策吸引人買樓或換樓，最終要看政策推出時針對哪些城市，同時要留意人民幣匯價。雖然內地人買樓也是用人民幣，實質影響不大，但會有些心理影響。房策一出內房股往往有所反彈，但升勢能否持續就要看整體大環境，而每月公布的銷售數字反而更重要。

 

　　熊麗萍續指，內房本周初跌得較急除受大市影響，也因市場本預期人大常委會議提出發債，其中3萬億會與房地產相關，結果卻沒這回事。不過，內房股跌至現時位置，尤其中海外，近幾次它每逢跌至近14元都跌不穿，若繼續守穩14元，不妨短線買入博一博。至於世茂此類內房股一向波動較大，近期只在1.3至1.5元上落，波幅已算小，若買入宜將止蝕位定低一些，因一有消息可以升得很急，每日都要留意。

 

　　內房股今日普遍下跌，潤地跌0.2%報25.05元，龍湖跌1.61%報12.24元，萬科跌2.26%報6.93元，越秀地產(00123)跌2.56%報6.08元，綠城中國(03900)跌1.14%報9.57元，世茂跌1.52%報1.3元，融創(01918)跌0.7%報2.84元，雅居樂跌3.23%報0.9元，惟富力地產(02777)無升跌報1.8元，中海外倒升0.14%報14.34元。

 

傳內地擬降一線城市購房稅，內房卻彈唔起可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


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