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港股 | 打風不停市 | 風球下開市成交表現仍正常 料天氣更惡劣才見真章

14/11/2024

  

　　香港天文台昨晚發出八號烈風或暴風信號，創香港史上最遲八號風球紀錄。今日亦為9月實施「打風不停市」以來，史上首個八號風球下如常開市的交易日，交易仍然暢順，雖然主板成交縮至近815億元，按日下跌超兩成，但仍然處於正常水平。

 

　　恒指在首個惡劣天氣維持交易的交易日先行低開197點或1%，但盤中騰訊倒升帶動，恒指曾經倒升最多36點，至19859點，但50天線（約19809點）明顯見阻力，很快又重返下跌，內房先升後吐，濠賭股、中概股跌勢顯著，拖累恒指半日跌173點或0.9%，報19649。

 

港股 | 打風不停市 | 風球下開市成交表現仍正常 料天氣更惡劣才見真章

（香港天文台圖片）

 

聶振邦：港股有炒作主題未削成交意欲，交易大致暢順

 

　　首日實施打風不停市，普遍交易商表示已早作安排，整體大致暢順。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，早前措施落實後公司已安排好，交易都可於網上進行，並不影響運作。

 

　　以目前港股成交表現而言，聶振邦認為打風下開市並未削弱成交意欲，始終本周消息不少，除了隔晚美國公布了10月份通脹數據之外，騰訊(00700)亦公布了第三季業績，消息面上大有主題，預計全日大市成交金額與昨日相若。

 

　　但他補充，今日在開市後約一小時便已「落波」，而且今日市內天氣未至於非常惡劣，即使要返回工作地點亦未有太多阻滯，有可能要到下一次真正有更惡劣天氣情況出現才會「見真章」。

 

溫鋼城：港股24小時交易有得諗

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城亦向《經濟通通訊社》表示今早安排未見阻滯，網上成交並未受到打風影響，但部份實體文件交收則有可能要推遲，但今日午市前已「落波」，所有受阻行程亦將於下午恢復。但他亦指今日天氣未算惡劣，假如天氣更惡劣而且八號風球全日維持，則上述實體文件交易結算有可能遭到延遲，但目前大多已網上化，整體佔比不算太多。

 

　　參考打風不停市概念，溫鋼城更認為港股有推行24小時交易的基礎。雖然目前並未有國家地區實行，但港股想提升成交額，這亦並非無可能實現的方案。過往經歷反映港股只要有開市時段，即便半日市亦能撐起正常一日的成交金額，溫鋼城認為假如成交時間攤長，亦不會造成成交額攤薄作用，因為目前市場重視各項消息傳聞，假如24小時交易成真，便有望更即時反映市場對不同消息的看法，從而提升成交額。他補充，目前夜期亦是同一概念，認為假如港股夜晚開市，亦有利吸引外資對港股意欲。

 

撰文：經濟通通訊社市場組記者戚朗軒

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