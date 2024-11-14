電訊股 | 全球6G發展大會上海舉行，電訊三寶成避險佳選可以點揀？

今年全球6G發展大會於本周三及周四(13及14日)在上海舉行，大會將展示中國6G創新發展方面最新成果，三大中資電訊股繼上日逆市造好後，今日在大市跌勢加速下只略為偏軟。三大電訊商早前已公布今年首三季業績，盈利繼續穩步增長，大行看法正面，現時股息率仍達6至7厘，在市場氣氛轉差下，再成資金避風港，應揀買哪一隻？

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全球6G發展大會13至14日舉行 展示中國6G創新發展最新成果

2024年全球6G發展大會於11月13日至14日在上海松江區舉行，本屆大會主題為「領航新征程，眺望6G標準前沿」。大會將展示國內6G(第6代移動通信技術)創新發展方面的最新成果，吸引國內外移動通信領域創新企業來中國、來上海發展，推動產業鏈上下游的優勢資源更好匯聚，助力6G前沿技術研發、標準制定和未來產業培育。



據悉，本次大會論壇將由主旨演講、全球6G組織演講、圓桌討論、重磅發布及專題演講五大部分組成。其中主旨演講部分匯集了國內6G技術領域尖端專家領袖，將重點分享6G領域的創新探索；全球6G產業組織演講部分將特邀3GPP國際組織技術委員會主席以及中美歐日韓產業組織代表帶來全球6G最新進展；圓桌論壇部分將圍繞「6G技術標準展望」展開深度探討，6G推進組專家及上海創遠信科將參與圓桌討論；重磅發布部分將有6G最新研究成果、關鍵技術試驗結果進行現場重磅發布，以期為全球6G技術的發展提供指導和參考。

專家：6G接近技術標準制定等階段 有望2030年具備商用能力

全球6G發展大會是國內6G領域技術覆蓋最全面、專業水平最高、影響力最大的國際盛會。作為5G之後下一代通信技術，當前全球社會對6G抱有技術期許和應用期待，6G實現從「純連接」至「連接+感知+智能」的轉變，通信網路向信息網路升級。

中國移動研究院6G首席專家劉光毅表示，6G技術正逐漸接近技術標準制定、產業推進和應用培育的研究階段，有望在2030年具備商用能力，屆時將超越傳統通信範疇，在無人機、家用機器人等領域形成廣泛應用場景。

中移動首三季純利按年升5% 富瑞予目標價101.39元

值得一提，三大電訊股早前已公布業績，其中中移動(00941)首三季純利1109億元人民幣，按年增5.1%；EBITDA為2631億元人民幣，下降2%。期內營運收入7915億元人民幣，增2%。單計第三季純利為307億人民幣，按年增4.6%；營運收入2447億元人民幣，微跌0.1%。截至9月底止，移動客戶數為10.04億戶，其中5G網絡客戶數為5.39億戶，有線寬帶客戶數為3.14億戶。平均每月每戶收入(ARPU)49.5元人民幣，較6月底時跌3%。

富瑞稱，中移動第三季業績符合預期，以10倍市盈率及7.3%的2025年股息率預測計算，估值仍非常具吸引力，予「買入」評級，目標價101.39元。瑞銀則指，中移動第三季EBITDA遜預期，純利則符合預期，由於所增加的營運開支大部分獲較低的折舊支出所抵銷。集團ARPU受壓，但同時家用或DICT(Data Technology、Information Technology、Communication Technology)等業務持續增長，料其可達成全年盈利增長低至中單位數指引，維持目標價87元及「買入」評級。

另中移動自今年1月以來再回購股份，先於本周二(12日)在聯交所回購29萬股，每股作價介乎68.55至69.4元，涉約1999.3萬元，又於昨日(13日)在聯交所回購16.6萬股，每股作價介乎68.85至70.25元，涉約1159萬元。自普通決議案通過(5月22日)至今，共計購回45.6萬股，佔公司股本0.00222%。

中電信首三季純利按年增8% 野村予目標價5.8元

中電信(00728)今年首三季純利為292.99億元人民幣，按年增8.1%；EBITDA為1110.23億元人民幣，按年增5.1%。期內經營收入3947.18億元人民幣，按年增2.7%。移動用戶淨增1490萬戶達到4.23億戶，5G套餐用戶淨增2640萬戶達到3.45億戶，滲透率81.6%，移動用戶ARPU達45.6元人民幣，保持平穩。

野村指，中電信受惠於流動電訊及寬頻服務市場的穩健增長，預測其2024財年有望達到高個位數盈利增長。由於政府和企業客戶在雲計算、數據中心和大數據等方面的IT支出預算受到限制，中電信的工業數字化業務在前三季僅實現5.8%的同比收入增長，但整體業務表現仍然良好，對其未來的發展持樂觀態度，維持「買入」評級，目標價為5.8元。

中聯通首三季純利按年升一成 瑞銀予目標價8元

中聯通(00762)首三季純利190.3億元人民幣，按年升10.3%。營業收入2901億元人民幣，增長3%，EBITDA為804億元人民幣，增長2%，稅前利潤235.5億元人民幣。其中第三季純利約52.37億元人民幣，升約7.87%。移動用戶3.45億戶，全年累計淨增1123萬戶，創近6年同期新高，其中5G套餐用戶2.86億戶，5G套餐滲透率83%，固網寬帶用戶1.21億戶，全年累計淨增712萬戶。

花旗稱，聯通第三季業績大致符預期，減值政策即延長4G設備折舊年限指施，似乎對公司利潤增長有正面作用，全年似乎可錄得雙位數字增長，且預期市場有上調財預指標預測預期，予目標價6.9元，評級「買入」。瑞銀則指，中聯通第三季服務收入按年升2%，符合預期，而首9個月純利增長10.3%，亦符合全年雙位數增長的指引。另公司第三季數據中心收入按年增長11.1%，比上半年的4.6%高，反映數據中心行業持續復甦，惟聯通雲收入按年升8.6%，較上半年的24.3%低，維持目標價8元及「買入」評級。

林家亨：電訊股派息率高兼受惠6G發展 首選中移動70元或以下可吸

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，中資電訊股一向是避險首選，因為美國法例早已限制美資公司及美國國民買此類電訊股，無貨之下自然很難做淡，加上電訊股有很高派息率，是很好的資金避風塘。他指出，若要買電訊股，應買最大隻的中移動，中移動昨日曾重上70元，現時有7厘幾息算很吸引。6G雖仍未推出，但正在醞釀當中，到真正推出時起碼有兩三年會對電訊股業務及股價帶來刺激，而中移動多年來派息率都未曾令人失望，若屬較保守投資者只想穩定收息，買中移動很適合，如在保歷加通道底線即70元或以下買入，相信風險不大。

中移動今日跌0.5%收報69.65元，中電信跌0.69%報4.35元，中聯通跌0.15%報6.49元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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