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零售債券 | 政府發行200億基礎建設零售債券，保證息率3.5厘

15/11/2024

　

零售債券 | 政府發200億基礎建設零售債券，保證息率3.5厘

　　政府今公布發行基礎建設零售債券予香港居民認購，目標發行額200億元，會視乎認購反應，上調至最多250億元，每手1萬元，年期3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證不會少於3.5厘。

 

　　該批債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資。政府會每年公布募得資金的分配情況。

 

　　為了讓更多市民可以參與計劃，本次發行的最高配發金額設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

 

本月26日至12月6日供認購，最多獲配發100手

 

　　基礎建設零售債券的認購期由11月26日早上9時開始，至12月6日下午2時結束。香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購。基礎建設零售債券將於12月17日發行，並於12月18日在聯交所上市，並可在二手市場進行買賣。

 

　　財政司司長陳茂波表示，政府今次發行基礎建設零售債券，一方面為市民提供安全可靠、回報穩定的投資選項，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的「參與感」和「獲得感」，另一方面亦為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。是次發行亦將進一步促進零售債券市場和普惠金融的發展。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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