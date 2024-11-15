小米預測 | 券商料小米上季經調整盈利微升1%，關注電動車業務表現

小米(01810)將於下周一（18日）公布第三季業績，據彭博綜合市場預測數據顯示，收入預測904.8億元（人民幣．下同），按年升27.6%；經調整盈利料錄60.54億元，按年升1%。市場關注智能手機業務毛利率跌幅，IoT收入是否強勁及電動車的收份貢獻、毛利率與虧損。

上季收入料升28%

摩根士丹利認為，小米第三季業績應勝預期，並上調盈利預測20%，雖料智能手機毛利率下跌，但另一邊廂AIoT收入應好於預期。該行亦看好電動車業務及其競爭力，亦上調其電動車業務固有價值及未來2年銷量預測；亦料智能手機毛利率即將改善。

野村估算，小米第三季智能手機毛利率達預測範圍的高位，介乎11%至12%；IoT業務強勁；電動車業務虧損減少。

智能手機毛利率料跌但仍達雙位數，看好IoT業務

大華繼顯料小米第三季經調整後淨利潤60億元，較彭博平均預測超出7%，因核心業務營運開支控制良好。此外，受智能手機出貨量恢復，物聯網產品在國內外市場的強勁銷售推動下，營收將按年增長25.9%至892億元。毛利率預計將按年下降2.3個百分點，按季下降0.3個百分點，達到20.4%。

另外，大華繼顯估算季內智能手機出貨量按年增長12.8%；營收按年增長13%至471億元；平均售價將保持穩定；毛利率將較預期好，按季下降0.6個百分點至11.5%，隨著零部件價格的改善，預計毛利率在第四季度將回升。物聯網(IoT)業務收入252億元，按年增長22%，毛利率預計將按年增長3.2個百分點和按季增加1.3個百分點，達到21%。互聯網服務業務收入按年增長7.2%，按季增長0.6%，至83億元，毛利率則預計將回落至約75%。整體電動車業務將產生82億元季度收入，毛利率將增長0.6個百分點至16%。

電動車料毛利率升，虧損減少

滙豐環球研究預計，小米第三季物聯網收入將保持強勁。另小米計劃在2024年底或2025年初推出的SUV型號，以及第三季度業績中披露的毛利率，將是足以帶動未來股價上升的主要催化劑。

撰文：經濟通採訪組

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