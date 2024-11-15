小傳日記 | 打卡經濟盡在一杯？廉署賣咖啡想你不請自來！

香江政府今年大搞盛事經濟，捉得著同胞鍾意打卡嘅心理，喺港九新界製造多幾個打卡點，等同胞多行幾步就可以促進吓消費。不過究竟乜嘢係「打卡able」，呢一點都唔係咁容易掌握，而廉署近期大搞「打卡經濟」，應該就幾成功「拿捏」。

廉政公署今年成立50周年，除咗反貪嘅招牌，一直都講假如畀老廉拉去協助調查，期間都會有杯熱辣辣又香噴噴嘅咖啡嚟招呼你。睇戲睇得多，無論市民定係遊客都對呢杯有助破案嘅「啡後吐真言」非常好奇。

究竟廉記咖啡有咩特別？心動嘅朋友仔不妨馬上實行！廉署喺自己總部地下搞咗個「一九七四咖啡廳」，今日正式開幕招待市民同遊客，雖然coffee shop係用廉署名義嚟開，但其實係同保良局合作嘅社企，屬非牟利性質，每杯大約12盎士大，都係賣22銀一杯，相比隔籬嘅連鎖咖啡店，價位真係非常良心價。Coffee shop一共賣三款咖啡，分別來自雲南、埃塞俄比亞同埋越南，廉署仲特別為三款豆改咗個「廉潔名」，分別係「清廉」、「保密」同「『誠』果」，落單嗰陣就可以大叫「我要清廉！」

想要「清廉」不妨嗌多幾次，就好似廉署呢幾十年嚟宣揚反貪一樣，由過往「香港勝在有ICAC」，到而家用到咖啡嚟吸引打卡，都係見證緊宣傳手法不斷演變嘅過程。近年不時見到神州同胞一身「港風」裝扮到廉署總部打卡，放上小紅書分享，而有咗「一九七四」之後，大家可以直接入去總部大樓，喺個超大咖啡裝置前面打卡，話題性十足。今日都真係有唔少人係遠道而來幫襯廉署，有同胞話畀我哋聽，而家小紅書上已經開始有post打卡廉署咖啡，而佢都係專程嚟飲「頭啖啡」。

雖然今日都係第一日，但下晝去到落單一杯咖啡，排隊都已經20分鐘有多，落單後都要等多15分鐘左右先整好，成個廉署地下大堂都企滿人，真係夠晒熱鬧，廉署方面話，「一九七四」首日已經賣咗超過370杯咖啡，仲有超過1000人嚟到chill吓同打卡添。廉署又同我哋提到，曾經有諗過喺大堂還原審訊室，令杯咖啡更加「原汁原味」，但最後想重視番反貪教育，就寧願擺番多啲教育展品出嚟，對於筆者而言就留下少少遺憾囉！

打卡經濟唔易搞，但只是搞得好，就真係可以起到宣傳作用，正如廉署自己話齋，呢杯咖啡與其「請」你嚟飲，不如吸引你自己嚟了解更加好！請請！

撰文、攝影：經濟通市場組

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