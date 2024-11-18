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星展銀行發行全球首張銀聯多幣種簽名鑽石扣帳卡

18/11/2024

　　星展香港與銀聯國際在上海共同宣布，推出全球首張銀聯多幣種簽名鑽石扣帳卡。該卡支援14種幣種直接支付，將極大優化用戶跨境支付體驗。

 

星展銀行發行全球首張銀聯多幣種簽名鑽石扣帳卡

 

　　銀聯國際已與星展銀行在大灣區、東盟地區等開展廣泛合作，服務境外居民。基於互信互贏的合作基礎，此次星展銀行與銀聯創新跨境金融服務，面向港澳居民發行首張銀聯國際多幣種扣帳卡，支持港元、人民幣、澳元、加拿大元、丹麥克朗、日圓、新西蘭元、挪威克朗、新加坡元、瑞典克朗、瑞士法郎、英國鎊、美元和歐元14種幣種直接支付，為跨境需求多元的持卡人免除多幣種轉換費用。該扣帳卡還配備了豐富權益，持卡人可享尊尚禮遇及錦繡權益，覆蓋粵港澳大灣區。

 

　　星展銀行（香港）香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰在上海出席星展銀行全球首張銀聯多幣種鑽石扣帳卡啟動儀式時表示，在推動區域金融一體化的宏觀戰略下，星展銀行與銀聯國際共同推出這款多幣種扣帳卡，旨在為客戶提供無線的跨境支付體驗，而通過創新的金融產品和服務，該行不僅滿足區域內及全球市場的多元需求，更致力於提升客戶的消費體驗和安全保障，亦指其目標是確保每位客戶在全球都能便捷、安全地進行支付，助力區域經濟的可持續發展，相信是次合作將為客戶帶來前所未有的便利，促進經濟的互聯互通，推動區域經濟的蓬勃發展。

 

　　中國銀聯黨委書記兼銀聯國際董事長董俊峰表示，作為重要金融基礎設施和全球領先的國際卡組織，銀聯今年以來積極推進「錦繡行動2024」，著力提升國際業務當地語系化水準，將支付服務拓展到全球更多居民。此次發行的全新多幣種銀聯鑽石扣帳卡是最新業務成果，將為香港居民日常和跨境消費帶來更便利、安全、優惠的支付選擇。未來，銀聯願與星展銀行一道，憑藉雙方優勢資源，進一步深化合作廣度和深度，共同推動金融支付創新發展，促進支付領域互聯互通，打造開放、包容的支付生態系統。

 

星展香港：料未來港息將繼續下降，做好準備應對利率變化

 

星展銀行發行全球首張銀聯多幣種簽名鑽石扣帳卡

 

　　毛安杰表示，留意到美國聯儲局在9月及11月進行減息，該行預期未來利率將會呈下行趨勢，料今年及明年或會繼續進行減息，又指很多原因導致通脹水平會維持在高位，利率或會逐漸下降，而不是急速下降，關注美國新總統上任後會推出什麼經濟政策，該行今後數個季度已做好準備去應對利率方面的變化。

 

首9個月財富管理業務表現非常強勁

 

　　他指出，星展業務非常多元化，在過去幾年，該行建立起非常有競爭力的財富管理業務，能抵銷利率的影響，亦看到在過去12個月在全球市場尤其是美國市場，以及許多亞洲的資本市場，包括香港以及中國的資本市場，相關的表現非常好，這也就意味著該行可以產生很多收入和利潤，在今年首九個月該行的財富管理業務錄得非常強勁的業績表現。

 

料未來港息將繼續下降

 

　　至於港息方面，他表示，由於港元與美元掛勾，故美聯儲局利率的變化將對香港利率的變化產生連鎖反應，看到香港最優惠利率最近也出現下降的情況，認為港息將會跟隨美息的方向，料未來港息亦會繼續下降，該行正非常謹慎地管理香港按揭貸款業務，亦指該行的對公貸款業務出現下行趨勢，但料隨著利率下降，未來將會出現反彈的情況。

 

香港是連接內地及世界重要門戶

 

　　毛安杰又提及，香港是連接內地和世界其他地區的重要門戶，而這一角色並沒有改變，因為司法體制仍然非常穩固，以及企業實力等並沒有改變，這些都是香港的優勢，又指香港在當中作為重要橋樑以及金融中心的角色不會改變，而且會愈來愈重要，愈來愈穩固，而大灣區地區對該行來說是進入內地市場的一個切入點，因為非常接近香港，認為大灣區可以幫助該行更好地在內地市場發展業務，並且實現和香港的協同效應。

 

港人北上交易增長非常快

 

　　銀聯國際總監兼香港分公司總經理李鵬林表示，今年以來整體銀聯網絡在大灣區內的交易增長，尤其是港人北上方面的交易增長非常快，而從趨勢上說，香港相較於內地，香港的客戶對支付的選擇更多樣化，亦指在大灣區，銀聯有傳統卡機以及二維碼等網絡、形容今年以來相關的交易增長非常好，下一步會繼續往相關方向提供多樣的產品滿足不同客戶的需求。

 

撰文：經濟通採訪組記者吳仲賢上海專電

 

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