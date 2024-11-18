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恒指 | 大摩預測恒指明年底基本見19400點

18/11/2024

恒指 | 大摩預測恒指明年底基本見19400點

　　摩根士丹利發表報告，預期恒生指數在基本情況下明年底見19400點，最牛見25000點，最熊則為14000點。大摩曾於今年10月時調高預期，恒指在基本情況下明年6月見21550點，最牛及最熊預測分別調高見26300點及13900點。

 

　　報告亦預期，國企指數在基本情況下明年底見6970點，最牛及最熊預測分別為9000點及5000點。至於MSCI中國指數最基本情況下，明年底料見63點，最牛及最熊預測分別81點及45點。另外，滬深300指數明年底基本目標見4200點；最牛及最熊預測分別為5000點及3130點。

 

內地股市明年更波動，地緣風險加劇且乏足夠刺激措施

 

　　大摩指，內地股市明年將更加波動，由於通縮及包括關稅在內的地緣政治緊張局勢加劇。盈利增長壓力和股權風險溢價上升表明沒有上行空間，相比離岸中資股，該行較偏好A股。

 

　　該行亦稱，於未來12個月內，再通脹、中美關係兩個主要因素將影響內地股市走勢，且認為內地不太可能在明年前提前推出足夠的財政刺激措施來針對消費和樓市問題，因此內地通縮或持續更長時間，導致2025年名義GDP增長約3%。同時，預期美國將進一步提高關稅，以及可能提前擴大對內地的非關稅限制措施，所以預期未來企業盈利及市場估值將面臨較大逆轉。

 

倡增持電訊公用股減持消費地產股，A股優於離岸中資股

 

　　大摩指，面對地緣政治的複雜性提高，加上人民幣走低，而且人行的貨幣利率工具措施可為A股市場直接帶來流動性，因此預期A股會跑贏港股。

 

　　大摩予電訊股及公用股「增持」評級，予消費股及房地產股「減持」評級，並已上調銀行股評級至「與大市同步」。最後建議多買A股而非離岸市場；買入不俗盈利股票，避開面對關稅風險或供應鏈風險股份。

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