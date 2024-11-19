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金融領袖投資峰會 | 滙控艾橋智：亞洲多國出現「加一」機遇，產生良性循環

19/11/2024

　　滙控(00005)行政總裁艾橋智在港出席國際金融領袖投資峰會時表示，在過去40年，中國人均GDP由250美元大幅增長至12500美元，而在過去的10到15年裏，中國一直是世界上最大的製造中心，而十多年來，中國一直是全球最大的出口國，中國的財富增長是世界上最快的國家之一。

 

金融峰會 | 滙控：亞洲多國出現「加一」機遇，並產生良性循環

滙控行政總裁艾橋智（Nelson攝）

 

　　他提及，近年企業推進「中國加一」策略的現象，已演變為在亞洲多個地方都出現「加一」情況，例如印尼及泰國等地，在亞洲地區，從推展「加一」策略中能捕捉很多好處，這種在亞洲建立起來的「加一」機會產生了一種實質性的利益和良性循環。

 

　　他提及，滙豐21萬名員工有60%是駐亞洲地區，在香港有約3萬人，在內地有約3萬人，在印度有約4.5萬人，在東盟有2萬人，在亞洲區面對很多挑戰，包括相關區域高度依賴美元和美元利率，對於那些浮動貨幣的經濟體來說，高美元利率對貨幣施加了壓力，一旦貨幣受到壓力，外商直接投資和其他金融投資也會受到壓力，而對於那些掛勾貨幣的經濟體來說，高美元利率意味著高資金成本，從而在經濟上產生了一定的制約，這特別是香港面對高息環境和緩慢經濟背景的情況，這顯然加劇了亞洲區面臨的周期性模式。

 

　　「中國加一」是一種商業戰略，即避免只在中國投資，並將業務多元化到其他國家，或將投資引導到其他有前景的發展中經濟體的製造業，如印度、泰國、土耳其或越南。

 

渣打溫拓思：東盟機遇巨大，不同意「全球化已死」

 

　　渣打集團(02888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)在出席國際金融領袖投資峰會時表示，東盟存在龐大機遇，整個地區擁有大量資源，而集團最大的貿易走廊則位於中國與東盟之間，而且它將繼續快速增長。

 

金融峰會 | 滙控：亞洲多國出現「加一」機遇，並產生良性循環

渣打集團行政總裁溫拓思（Nelson攝）

 

　　他指出，新加坡和香港喜歡假裝不互相競爭，但他認為競爭是好事，希望香港和新加坡繁榮發展，又指出新加坡和香港之間的共同點多於不同點。

 

　　他批評指，「全球化已死」等言論為「垃圾(that's just simply rubbish)」，全球化正一如既往地強勁。它只是出現在不同的地方，相關貿易量正在增加，而部分國家向另一個國家徵收60%關稅並不會改變全球貿易的整體水平。

 

高盛蘇德巍：內需市場復甦才能吸引資金重返中國

 

　　高盛董事長兼首席執行官蘇德巍(David Solomon)在港出席國際金融領袖投資峰會表示，環球投資者在投資中國方面仍持觀望態度，但外資樂見中國表明會持續開放資本市場及實施經濟轉型，有助提高外界對中國經濟的信心，但要持續看到資金重返中國市場，必須看到本土消費市場復甦。

 

金融峰會 | 滙控：亞洲多國出現「加一」機遇，並產生良性循環

高盛董事長兼首席執行官蘇德巍（David Solomon）（Nelson攝）

 

高盛蘇德巍：併購活動較過去10年平均值低近15%

 

　　蘇德巍認為，美企在疫情期間財政狀況轉差，增加融資難度，同時俄烏戰爭、通脹等因素令資本市場活動放慢，併購活動較過去10年平均值低近15%。不過，他預期美國新政府上任後，明年的融資及併購活動將強勁，股票活動亦會回升。

 

大摩皮克：只要信心恢復，資金便會開始流動

 

　　摩根士丹利首席執行官皮克(Ted Pick)亦表示，必須看到中國消費者信心改善，經濟有復甦跡象，才能重建外資的信心，只要信心恢復，資金便會開始流動。

 

　　他又認為，內地需要一段時間對抗通縮，財政刺激亦需時見效，內地有30%可支配收入屬於家庭儲蓄，認同提振市場信心至為重要。

 

花旗范潔恩：憂關稅及梲制改變令美國引發再通脹

 

　　對於美國大選結果，花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)在港出席國際金融領袖投資峰會時表示，是次美國大選短時間內有結果，市場可盡快作出應對，她認為特朗普有意逐步放寬監管，又指不少銀行包括該行，幾乎在一夜之間看到併購及IPO管道出現巨大增長。

 

金融峰會 | 滙控：亞洲多國出現「加一」機遇，並產生良性循環

花旗集團行政總裁范潔恩（Jane Fraser）（Nelson攝）

 

　　她又指，美國總統換屆將迎來多項不明朗因素，包括關稅，相信措施不會令貿易停頓，但會引發大規模市場轉變，而稅制亦可能面臨改變，最終引發美國再通脹。

 

　　范潔恩提及，不少行業中的監管變得相當官僚化，而目前看到相關監管得到放鬆，儘管關稅少不免對部分地區產生影響，但基本面較政策產生的影響要深遠得多，強調措施不會令貿易停頓，惟正在發生變化。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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