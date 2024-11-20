  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 攜程回吐料460元見支持 第四季營收仍樂觀

20/11/2024

 

　　俄烏戰事升溫，俄羅斯再施核威脅，避險情緒升溫，加上特朗普提名對華鷹派人物盧特尼克出任商務部長，港股情緒受壓。內地最新LPR不減息合乎預期，恒生指數反彈勢頭中斷，半日表現反覆，收報19641，跌22點或0.1%，主板成交近605億元。恒生中國企業指數報7065，跌16點或0.2%。恒生科技指數報4396，升1點或不足0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 攜程回吐料460元見支持，第四季營收仍樂觀

攜程近年積極出海，Trip.com業務帶動入境遊。（shutterstock圖片）

 

港股橫行但不會大跌，料中央適時維穩

 

　　雖然俄烏緊張局勢升溫，但國際金融市場反應溫和。恒指今早窄幅上落，高低波幅暫時維持在200點以內，能否延續過去兩日升市暫時未樂觀。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今早人行宣布維持1年期及5年期貸款市場報價利率在3.10%及3.60%，顯示內地政府暫時不准備進一步刺激股市。自從特朗普再此當選美國新一屆總統以來，市場存在戒心，擔心對中國經濟發展不利，加上人民幣持續貶值，都限制中港股市上升的空間。

 

　　但張智威指，情況並非一面倒，因為中央政府會適時公布一些新措施支持股市。例如日前中國證監會發布促進市值管理文件，要求上市公司推動估值合理反映上市公司質素，政策公布後港股就有所提振。此外，近期不乏公司回購股份和加大派息力度，同樣對股市帶來支持。張智威預料，港股會繼續在19000至21000點區間橫行。

 

攜程第四季訂單預料價量齊升

 

　　攜程集團(09961)昨日公布季績，第三季度歸屬於公司股東淨利潤為68億元人幣，按年升近48%；按季更飆升79%。期內集團總收入159億元人幣，同比增加15.6%，環比增加24.3%，主要得益於愈來愈強勁的旅遊需求，以及季節性因素。集團董事會執行主席梁建章表示，2024年第三季度，國內和國際旅行都表現出了強勁的增長勢頭，隨著消費者信心的提振和旅行熱情的高漲，公司對旅遊業的持續增長持樂觀態度。

 

　　張智威表示，攜程第三季業績亮麗，尤其是季內出入境機票和酒店房間預訂數量大幅攀升，數量甚至已經超出疫情前2019年峰值的兩成之多。即使內地目前還沒有完全走出消費降級局面，但攜程可以逆周期而行，不受內捲影響，確實難得。張智威續稱，隨著海外旅客入境持續增加，內地酒店房價正在上升。而內地旅客前往亞太地區也呈現上升趨勢，預料攜程第四季的收入仍然樂觀，有機會出現價量齊升。此外，多家大行績後上調攜程目標價至600元以上，當中摩通看600元，富瑞看603元，交銀國際看605元，而大和更升目標價至675元，意味著股價仍有三成多的上升空間。

 

　　不過，攜程股價昨日在業績公布後升5.8%，今日出現回吐，今早最低跌至491.60元。張智威指，攜程10月17日低位約450元，而11月15日低位在460元附近，預料在該區間有較大的支持。

 

港股 | 午市前瞻 | 攜程回吐料460元見支持，第四季營收仍樂觀

攜程今早股價回吐2.4%，但仍處於歷史高位。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【與拍賣官看藝術】畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06682

第四範式

43.800

異動股

09926

康方生物

70.350

異動股

00314

思派健康

5.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06682 第四範式
  • 43.800
  • 09926 康方生物
  • 70.350
  • 00314 思派健康
  • 5.980
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.550
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 15.720
股份推介
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.750
  • 目標︰$98.00
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.000
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 71.300
  • 目標︰$77.70
  • 00554 漢思能源
  • 0.248
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.760
  • 目標︰$2.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 84.750
  • 00700 騰訊控股
  • 410.800
  • 00941 中國移動
  • 71.300
  • 03690 美團－Ｗ
  • 174.800
  • 00388 香港交易所
  • 301.400
報章貼士
  • 00551 裕元集團
  • 17.000
  • 目標︰--
  • 01336 新華保險
  • 25.000
  • 目標︰$30.55
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 137.500
  • 目標︰$180.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/11/2024 17:46  蔚來第三季經調整虧損擴大至44億人幣，料本季交付量升最多五成

20/11/2024 16:38  快手第三季經調整盈利按年升24%，首三季升1.2倍

20/11/2024 17:00  《盤後部署》港股成交連跌六日，減肥藥翻炒歌禮製藥升勢穩宜留意

20/11/2024 15:04  【金融峰會】橋水CIO在港買大宅，稱香港在泛亞證券化角色重要

20/11/2024 13:47  《新股上市》青海麗豪傳考慮香港IPO，籌資約10億元人幣

20/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５５﹒７１億元，買美團沽招行

20/11/2024 08:49  【大行炒Ｄ乜】摩通上調小米目標四成，德銀升京東目標至１６５元

20/11/2024 16:29  《財資快訊》美電穩報７﹒７８１９，一周拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR如期不變，滬指兩連升，世界互聯網大會開幕新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 工銀亞洲3個月存息加至3.6厘，華僑調整快閃優惠新文章
人氣文章

新聞>國際動態

俄烏戰爭 | 基輔或遭大規模空襲，美國關閉當地大使館新文章
品味生活
生活
人氣文章

樓市點評．汪敦敬

美國新政局左右現金流
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

要買趁手
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】油金股匯冷看「蘑菇雲」，惟普京底牌不止於此
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

如何用首飾輕鬆改變形象？珠寶穿搭術：珍珠顯大方優雅、金屬顯幹練利落！
人氣文章

Fashion

CHANEL 24／25早春度假系列香港時裝騷重點一覽：袁澧林出演預告短片！G-Dragon、Penelope Cruz驚喜現身
人氣文章

ChatENT．月巴氏

從此記住衛詩雅是演員
健康好人生 Health Channel
人氣文章
36歲內地退役軍人網紅抗癌離世：妻子含淚拔針頭，終於解脫！新文章
人氣文章
桃芝襲港8號風球善心義載，優先助醫護及有需要人士回家，網民感恩大讚
人氣文章
開心果好有益？最新研究指有助抵抗藍光及增黃斑色素光密度，有利眼睛健康！每日食幾多先有效？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2024 21:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事20/11/2024
神州經脈 | LPR如期不變，滬指兩連升，世界互聯網大會開幕
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

精彩的場外雙邊會晤「喧賓奪主」

19/11/2024 15:34

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處