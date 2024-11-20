港股 | 午市前瞻 | 攜程回吐料460元見支持 第四季營收仍樂觀

俄烏戰事升溫，俄羅斯再施核威脅，避險情緒升溫，加上特朗普提名對華鷹派人物盧特尼克出任商務部長，港股情緒受壓。內地最新LPR不減息合乎預期，恒生指數反彈勢頭中斷，半日表現反覆，收報19641，跌22點或0.1%，主板成交近605億元。恒生中國企業指數報7065，跌16點或0.2%。恒生科技指數報4396，升1點或不足0.1%。

攜程近年積極出海，Trip.com業務帶動入境遊。（shutterstock圖片）

港股橫行但不會大跌，料中央適時維穩

雖然俄烏緊張局勢升溫，但國際金融市場反應溫和。恒指今早窄幅上落，高低波幅暫時維持在200點以內，能否延續過去兩日升市暫時未樂觀。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，今早人行宣布維持1年期及5年期貸款市場報價利率在3.10%及3.60%，顯示內地政府暫時不准備進一步刺激股市。自從特朗普再此當選美國新一屆總統以來，市場存在戒心，擔心對中國經濟發展不利，加上人民幣持續貶值，都限制中港股市上升的空間。

但張智威指，情況並非一面倒，因為中央政府會適時公布一些新措施支持股市。例如日前中國證監會發布促進市值管理文件，要求上市公司推動估值合理反映上市公司質素，政策公布後港股就有所提振。此外，近期不乏公司回購股份和加大派息力度，同樣對股市帶來支持。張智威預料，港股會繼續在19000至21000點區間橫行。

攜程第四季訂單預料價量齊升

攜程集團(09961)昨日公布季績，第三季度歸屬於公司股東淨利潤為68億元人幣，按年升近48%；按季更飆升79%。期內集團總收入159億元人幣，同比增加15.6%，環比增加24.3%，主要得益於愈來愈強勁的旅遊需求，以及季節性因素。集團董事會執行主席梁建章表示，2024年第三季度，國內和國際旅行都表現出了強勁的增長勢頭，隨著消費者信心的提振和旅行熱情的高漲，公司對旅遊業的持續增長持樂觀態度。

張智威表示，攜程第三季業績亮麗，尤其是季內出入境機票和酒店房間預訂數量大幅攀升，數量甚至已經超出疫情前2019年峰值的兩成之多。即使內地目前還沒有完全走出消費降級局面，但攜程可以逆周期而行，不受內捲影響，確實難得。張智威續稱，隨著海外旅客入境持續增加，內地酒店房價正在上升。而內地旅客前往亞太地區也呈現上升趨勢，預料攜程第四季的收入仍然樂觀，有機會出現價量齊升。此外，多家大行績後上調攜程目標價至600元以上，當中摩通看600元，富瑞看603元，交銀國際看605元，而大和更升目標價至675元，意味著股價仍有三成多的上升空間。

不過，攜程股價昨日在業績公布後升5.8%，今日出現回吐，今早最低跌至491.60元。張智威指，攜程10月17日低位約450元，而11月15日低位在460元附近，預料在該區間有較大的支持。

攜程今早股價回吐2.4%，但仍處於歷史高位。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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