港股 | 午市前瞻 | 金監局新指示恒指跌幅擴大 百度優勢大惟變現需時

港股早段窄幅偏軟，但其後國家金監總局局長李雲澤在中國保險行業協會第七次會員大會上表示，保險業要切實轉變發展模式，內險股領跌。恒生指數半日報19343，跌257點或跌1.3%，主板成交超過796億元。國企指數報6935，跌98點或跌1.4%。恒生科技指數報4306，跌51點或跌1.2%。

（shutterstock圖片）

曾永堅：料12月兩大會議將出逾6萬億元救市措施

恒指近期維持悶局，今日輕微高開過十點後窄幅橫行，高低波幅約200點。椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，一方面，現時市場正在憧憬內地12月召開的中央政治局會議和中央經濟工作會議，預期上述會議將會推出資金規模在六萬億元人民幣至十萬億人民幣的救市措施，措施將主要圍繞清存量房、消化土地兩大方面，可能會有一小部分資金投入到消費方面。而另一方面，市場顧慮明年特朗普1月上台後將出台大量不利於中國經濟、貿易的政策。所以現時市場資金較為保守。



他特別指出，雖然近期中央出台的救市措施不如市場預期，但沽空盤亦未見大面積造淡，反映市場對12月的兩大會議抱有期待。曾永堅預期，短線恒指在19200點至20000點之前上落，因近期已經探底19300水平，短線有機會下試19200點。

百度AI和智能駕駛優勢明顯惟變現需時

百度(09888)公布截至今年9月底止第三季純利76.32億元，按年升14%；非公認會計準則淨利潤58.86億元人民幣，按年跌19%，符合預期；經調整EBITDA 87.33億元人民幣，按年跌8%，遜預期。業績整體符合預期，惟未改市場失望，隔晚美股跌5.90%報81.63美元；今日早盤低開逾5%，一度急跌逾一成，低見75.20元，創2022年12月以來的新低。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏在業績報告中表示，百度核心第三季度營收按年持平，反映在線營銷業務持續疲弱，但被智能雲業務的增長所抵銷，但面臨短期壓力，公司仍然堅持以人工智能為核心的戰略，並對長期發展趨勢充滿信心。

曾永堅表示，百度淨利潤下跌的主要問題是堅持發展AI。由於AI的變現能力需要大量的時間和資金投入，甚至可能在變現過程中遇到一定的阻礙。因此，百度未來的盈利能力相較於其他互聯網公司較弱。他進一步指出，無論是蘿蔔快跑的增速還是AI相關的收入都遜於市場預期，所以百度的股價會在業績後受挫。

百度亦提到，於今年11月，百度飛槳及文心生態已凝聚1810萬開發者；文心系列模型處理的日均API調用量達到15億次，較8月的6億次大幅增加。

於第三季，百度的自動駕駛服務蘿蔔快跑提供的自動駕駛訂單為98.8萬單，按年增長20%。截至今年10月28日，蘿蔔快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單超過800萬單。另於第三季，蘿蔔快跑的全無人駕駛單量佔全國總單量超過70%。於10月，全無人駕駛單量的比例進一步增加至80%。

曾永堅認為，百度的兩大優勢如AI和智能駕駛汽車，都是有發展前景的，惟要實現商業化，並達到電商初期的高增速及高變現能力，整個AI行業星展有較長的路要走。另外，百度的智能汽車在國內已建立了一定的行業護城河，具備較強的競爭優勢，惟同樣面臨變現問題。

他表示，看好百度的公司前景，希望把百度作為長期投資的投資者可以分段吸納。在75元下方入第一注，2022年10月的技術低位73元附近入第二注。但短炒方面，曾永堅不看好百度，認為反彈的機會較小，短線亦未見刺激消息。

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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