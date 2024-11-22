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恒指全日跌371點收報19229，百度績後捱沽，內險股急挫

22/11/2024

恒指全日跌371點收報19229，百度績後捱沽，內險股急挫

　　內地A股午後跌勢加劇，上證綜合指數收報3267，收跌103點或跌3.1%，深證成份指數報10438，跌381點或跌3.5%，拖累恒指午後愈跌愈多，一度跌逾400點。恒指尾段跌幅收窄，收市仍跌371點或1.9%，全日收報19229，主板成交近1580億元。恒生中國企業指數收報6887，跌147點或2.1%。恒生科技指數收報4246，跌111點或2.6%。


　　
　　百度(09888)第三季經調整淨利按年跌19%至76.7億人民幣，收入按年減少3%至335.6億人民幣，經調整EBITDA利潤率按年下跌2個百分點至26%。百度股價全日捱沽，收報76.65元，跌7.2元或8.6%；國壽(02628)跌7.1%，報14.46元；為恒指跌幅最大兩隻成份股。

 

　　國家金監總局局長李雲澤在中國保險行業協會第七次會員大會上表示，保險業要切實轉變發展模式，加快由追求速度和規模向以價值和效益為中心轉變。並要堅決守住風險底線，妥善應對利差損風險，強化資產負債統籌聯動，拓寬資本補充渠道，增強風險抵御能力。

 

　　內險股急挫，除了上述國壽外，新華保險(01336)跌7.8%，報22.9元；太保(02601)跌4.7%，報24.45元；眾安在綫(06060)跌5.8%，報12.68元；中國太平(00966)跌4.2%，報11.96元；中國平安(02318)跌3.1%，報44.7元。

 

　　恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、小米(01810)及騰訊(00700)；阿里收報80.7元，跌3.7元或4.4%，成交90.05億元；小米收報28.55元，升0.4元或1.4%，成交73.99億元；騰訊收報400.6元，跌7元或1.7%，成交68.65億元。國指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊。科指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊。


　
　　恒指兩大升幅股份依次為比亞迪電子(00285)及農夫山泉(09633)；比亞迪電子收報34.2元，升1.4元或4.3%，成交12.19億元，盤中高見35.45元，最低見32.7元；農夫山泉收報31.6元，升0.85元或2.8%，成交6.39億元。

 

撰文：經濟通市場組

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