傳蘋果加緊推新版Siri，概念股炒上，舜宇、比亞迪電子、瑞聲邊隻好？

傳蘋果公司加緊研發基於更先進的大語言模型(LLM)的新版Siri，以趕上OpenAI旗下ChatGPT，蘋果概念股今日(22日)逆市炒上，其中舜宇光學(02382)最多升近一成，比亞迪電子(00285)最多升8%，瑞聲科技(02018)曾飆逾12%，惟隨著大市愈跌愈急，上述股份升幅都大為收窄，惟近日獲高盛上調目標價的瑞聲收市仍升近8%。值得一提，有市場研究機構指，今年內地「雙11」購物節期間，智能手機銷量按年跌9%，其中蘋果iPhone跌幅更達雙位數，相關概念股看來未宜高追，應如何部署？

（蘋果香港官網截圖）

據報蘋果將大幅改進Siri最快2026年推出 互動能力更強

彭博社引述知情人士報道，蘋果計劃對Siri進行重大的AI改造，推出名為LLM Siri的AI助手，旨在趕超OpenAI的ChatGPT及其他語音服務。該助手將由蘋果自研的AI模型提供支援，使用者能與Siri進行更具對話性、更自然的互動，還可更快地處理其他複雜任務。

報道又指，蘋果一直在iPhone、iPad和Mac上測試升級後的Siri版本，將其作為單獨的應用程式，但新軟件最終將取代用戶目前使用的Siri界面。知情人士稱，蘋果計劃最快2025年宣布這一重大更新，作為即將推出的iOS 19和macOS 16系統軟件更新的組成部分，最快2026年春季向用戶推送新Siri。

券商：AI升級或提振銷量 看好iPhone中長期換機需求

萬聯證券近日指，目前隨著端側硬體基礎逐步夯實，整機、軟體廠商積極推動應用生態完善，AI有望加速落地端側產品，如手機、PC等，進而加速換機周期，並提振產業鏈需求，具體建議關注在AIPC、AI手機領域前瞻布局的整機、算力晶元、存儲及應用廠商，以及國內打入全球供應鏈的零部件龍頭廠商。

野村東方國際證券也指，智能手機AI升級或提振銷量：安卓陣營三季度因去年補庫效應帶來的高基數而表現較弱，今年新品發布集中於四季度，且相比去年AI進行了系統化升級帶來更好體驗，或刺激四季度銷量表現。另外，蘋果iPhone16系列高端款市場反饋優於低端款，Apple Intelligence功能正在逐步開放，且預期25年將發布適配AI的入門機型SE新機，看好iPhone中長期的換機需求。

機構：雙11智能手機銷量按年跌9% iPhone跌幅達雙位數

不過，市場研究機構Counterpoint Research稱，今年「雙11」購物節期間(10月18日到11月10日)，蘋果iPhone銷量錄得雙位數百分比的按年跌幅，產品面臨著異常激烈的市場競爭。相比之下，蘋果在中國的主要競爭對手華為在Pura 70和Mate 60降價的推動下，雙11期間銷售增長了7%。至於小米(01810)同期銷量則下滑了6%。

Counterpoint指，蘋果手機銷量下滑的主要原因，是中國多家手機廠商都趕在雙11前發布新款旗艦手機。作為回應，蘋果已多次推出折扣活動，以促進手機銷售。不過，經濟放緩影響了消費者的熱情，雙11期間智能手機銷量同比下降9%。儘管市場銷售遭遇困難，蘋果iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max仍是今年雙11最暢銷的機型。

另一家分析機構TechInsights追蹤了從10月14日至11月11日期間的中國智能手機銷售情況，該機構亦認為，排除銷售周期延長這一因素後，雙11期間中國智能手機的銷量反而呈現年度下滑趨勢。據TechInsights估算，雙11期間線上銷量前三大品牌分別是蘋果、小米、vivo，銷售額前三的品牌是蘋果、小米、華為。

高盛上調瑞聲今明兩年盈測 目標價升至47元

（瑞聲科技網頁截圖）

高盛近日發表研報，預計瑞聲科技2024年下半年收入按年增42%，或2024年收入同比增33%，主要得益於手機鏡頭的增長、6P鏡頭貢獻的增加以及PSS汽車業務收入的增量。預計2024年下半年毛利率將增至22.6%，營業溢利率(OPM)將從2024年的7%增至2027年的10%。

高盛指，由於Android客戶音響業務增長放緩，下調瑞聲2024年預計收入，但仍預計2024年音響業務將實現年比正增長。另將2024年毛利率預測上調0.4個百分點，原因是光學業務的毛利率較高，產品組合升級且利用率較高。基於22.6倍2025年市盈率，將瑞聲目標價從42.1元上調11.6%至47元，維持「買入」評級，並將其2024至25年盈利預測上調5%及6%。

溫鋼城：蘋果推AI Siri不算特別 瑞聲宜先減持近30元再買

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，蘋果計劃推出AI Siri不算特別，小米在此方面早已有此類產品，有人因此換機的機會較小，若要找人聊天，小米的小愛同學300元就買到，且已推出多年，應早已升級，何必專門買部售價萬幾元的手機。相關概念股炒高不宜追入，其中瑞聲之前橫行區處於33元，今日算是有些突破，但已升至保歷加通道頂，早前市旺最高也只炒至36.6元，現時市況低迷，若有貨宜先行減持，下次可於近30元再買，其股價其實一直只是橫行，大多時間於31至33元之間炒上落。

至於比亞迪電子，溫鋼城指，其股價於10月份大多於32至35.5元之間上落，現價剛進入蟹貨區，不是沒機會再升，但上面會有些阻力，但它近期升勢有成交配合，有機會升至近期橫行區頂部約35元或以上。

瑞聲今日升7.87%收報34.25元，連升3日，累升14.17%，成交5.76億元；比亞迪電子升4.27%報34.2元，為表現最佳藍籌，連升6日，累升20.85%，成交12.19億元；舜宇則升2.2%報58.15元，成交17.57億元。至於其他手機設備股，丘鈦科技(01478)升4.03%報5.68元，高偉電子(01415)卻倒跌1.88%報23.55元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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