新股上市 | 消息指順豐公開發售超購79倍，以34.3元定價，成今年集資額第二大新股

內地物流巨頭順豐控股(06936)今日（22日）截飛，市場消息指出，公開發售部分超額認購79倍，涉473億元。另綜合券商數據，其孖展錄305.4億元認購，即超額51倍。而在順豐公開招股首日，已有市場消息傳出國際配售部分錄足額認購。

（順豐網頁截圖）

傳以中位數定價，成今年集資額第二大

IFR引述消息報道，順豐計劃以招股價範圍中位數每股34.3元定價，相當於集資規模為58.31億元，即成為今年集資額第二大新股。

順豐控股招股價介乎32.3至36.3元，發售1.7億股H股，香港公開發售佔9.5%，其餘為國際配售，集資最多61.71億元，用作加強其國際及跨境物流能力；提升及優化公司在中國的物流網絡及服務等。該股將於下周三（27日）掛牌。

順豐控股引入10名基石投資者，當中罕現本港地產大亨身影，包括信置(00083)旗下惠漢、以及新世界(00017)大股東鄭家純家族有份的Wind Sabre，兩企分別認購1.94億元及1.55億元。

此外，外資基石投資者包括美國全球資產管理橡樹資本（Oaktree）、Morgan Stanley International、前任索羅斯基金管理主管Michael Germino旗下對沖基金Ghisallo。中資基石投資者方面，包括中國太保(02601)、小米(01810)旗下Green Better、睿郡資產管理及香港金牛籃球隊董事長錢濤旗下無極資本等。

撰文：經濟通採訪組

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