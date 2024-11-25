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港股 | 午市前瞻 | 車股風險降揀邊隻好？ 追新勢力不如買比亞迪小米

25/11/2024

 

　　美國德州州長下令州政府機構切斷對華投資，雖然實際影響有限，但引發了美國基金避投中國的疑慮，多家中概互聯網股份領跌，拖累恒生指數半日倒跌98點或0.5%，報19131，再創自9月下旬升浪前新低，主板成交近782億元。恒生中國企業指數報6850，跌36點或0.5%。恒生科技指數報4213，跌32點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 車股風險降揀邊隻好？ 追新勢力不如買比亞迪小米

（Shutterstock圖片）

 

黃偉豪：短線恒指難免試穿19000

 

　　港股動力轉弱，上周五(22日)恒指急挫近400點後跌穿19300重要關口，今早恒指一度出現反彈力度，但午間休市前轉跌，半日跌不足100點。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，現時港股的政策憧憬大為減弱，早前再有政策出的利好作用已大不如9月底，同時外圍美國候任總統特朗普在人事任命上矛頭直指中國，令環球市場對中資股份看法負面，加劇港股沽壓。他提到，資金近期偏好流向強勢美股以及幣市，削弱港股成交量，令恒指試穿19000機會逐步擴大，短線預料恒指在19000至20000區間上落。

 

　　內地中央經濟工作會議將於下月登場，但黃偉豪坦言現時市場對中經會期待減弱，因往年中經會上集中為來年內地經濟定調，而非公布重點政策，現時市場預期會上難再有刺激政策現身，整體對港股利好作用預計不大。

 

歐盟勢放寬關稅利好車股，首選比亞迪小米吉利

 

　　剛過去周末有德國媒體報道，歐洲議會貿易委員會主席貝朗格提到歐盟一直與中國就電動汽車進行談判，近期將會達成協議，中方將承諾一個最低價格向歐盟提供電動車，消除通過不公平補貼扭曲競爭的情況。隨後有消息指，歐盟最終對中國徵收的關稅最終可能在10%至15%之間，而歐盟將為中國車企提供在歐盟建廠的機會和補助，以換取技術轉讓。

 

　　車股今早起有反彈動力，黃偉豪指整體新能源車股基本面回暖，今年初掀起的減價戰影響逐步減輕，加上歐盟加徵關稅力度有望放寬，短線必然利好車股，雖然目前歐洲市場佔比仍不算高，但中資車企在當地的銷量有望進一步提升。

 

　　他提到，未來中國要保經濟一定會大力支持汽車行業，始終汽車業為內需板塊重要一環，預料政策面將持續有利車股。但他認為即使行業風險降低，亦未必能惠及所有車股，故選股方面並不能一概而論。內地新能源車競爭仍然激烈，令個別車股盈利始終難以穩定，例如汽車新勢力三股蔚來(09866)、小鵬(09868)及理想(02015)盈利方面仍然朝不保夕，相對他偏好比亞迪(01211)、小米(01810)及吉利(00175)等車企，認為該三股盈利方面較為穩定，在高研發成本的新能源車行業之中更能站穩陣腳，而小米即使其新能源車業務未足以扭虧，亦有手機家電或傳統車業務支撐盈利，在新能源車競爭之中更具有本錢。

 

港股 | 午市前瞻 | 車股風險降揀邊隻好？ 追新勢力不如買比亞迪小米

吉利汽車股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 車股風險降揀邊隻好？ 追新勢力不如買比亞迪小米

比亞迪股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 車股風險降揀邊隻好？ 追新勢力不如買比亞迪小米

小米集團股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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