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科技股 | 科企季績檢閱：京東阿里電商難做 小米收入強增惟造車前景難料

25/11/2024

　　港股四家科技企業第三季度財報陸續出爐，各自展現強勁業績，卻也隱含風險與挑戰。騰訊(00700)憑藉合營企業收益和投資回報，超預期盈利表現，但營銷服務收入增幅恐受奧運效益減弱影響；京東(09618)則在「以舊換新」政策驅動下維持穩健增長，但長期效果存疑；阿里巴巴(09988)面對激烈競爭，雖盈利回升但未見顯著突破，期待雲業務助力下半年；小米(01810)則藉智能手機和新能源汽車業務發力，收入攀升，但短期內新能源汽車仍難扭虧。

 

奧運效應結束，騰訊營銷業務料回落

 

　　騰訊第三季純利532.3億元（如未特別標註，下文貨幣單位默認為人民幣），按年升47%、按季增12%。期內，非國際財務報告準則盈利598.13億元，按年增長33%、按季升4%，遠勝市場預期；非國際財務報告準則每股基本盈利為6.475元。期內，收入按年增長8%至1671.93億元，符市場預期。季內分佔聯營公司及合營公司盈利淨額60.19億元，按年增長187%。

 

科技股季績檢閱：京東阿里電商難做，小米收入強增惟造車前景難料

（shutterstock圖片）

 

　　集團首三季純利1427.49億元，按年升62%。期內，非國際財務報告準則盈利1673.91億元，按年增長46%；非國際財務報告準則每股基本盈利17.995元。期內收入按年增7%至4878.11億元。

 

　　騰訊第三季增值服務業務收入按年增長9%至827億元，遜預期。其中，國際市場遊戲收入145億元，按年增長9%，按固定匯率計算則增長11%；本土市場遊戲收入按年增長14%至373億元；社交網絡收入按年增長4%至309億元。「網絡廣告」業務更名為「營銷服務」後，相關收入按年增長17%，達300億元；金融科技及企業服務收入則增長2%，達531億元。


　　
　　對於騰訊的第三季度業績，華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，騰訊第三季收入整體符合市場預期，而純利更是好於預期，主要得益於合營、聯營企業的貢獻，加上集團投資帶來的收益。若以業務分部進行分析，則無甚特別。當中第三季營銷服務（原來的網絡廣告）收入大增17%，主要是季內的奧運效應，但相關效益隨著奧運會曲終人散，預料在第四季該項收入的增幅或會放緩。但展望第四季度，集團寄望遊戲收入進一步提升，不僅依賴現有遊戲（如《王者榮耀》），還期待《地下城與勇士》為集團帶來更多收益，同時推出更多新作。近期《黑悟空》大熱，成為市場的焦點。李偉傑認為電腦遊戲與手遊正面競爭比較小，暫時影響不大。而集團同樣持有《黑悟空》股權，儘管股權佔比不大。

 

　　展望第四季，李偉傑認為，有幾個因素需要留意。首先，騰訊旗下的小程序主要用家為消費者與不同商家，因此受到經濟周期影響較大。若內地經濟疲弱，該方面的收入可能會受到影響。手遊方面，由於佔集團總收入的比例不小，而手遊又容易受到政府的政策所影響，一旦出現政策變動，該方面的業務難免受到衝擊。不過，今年以來，內地政府在手遊方面的取態相對比較積極，預料第四季這方面業務仍然看好。至於中美角力，由於騰訊主力市場在內地，預料所受影響比較輕。

 

　　集團創辦人馬化騰早前提及，集團持續在產品及運營中部署AI，包括營銷服務和雲服務等，能否為集團的收入或純利帶來明顯的增長？李偉傑認為，這主要體現在一些騰訊旗下產品和服務的日常應用功能上，例如「搜一搜」，AI應用或能提升搜尋功能。除非有進一步數據顯示AI能為集團帶來更大的商業化價值，否則，現階段難以量化其對集團業務帶來的增長。

 

騰訊436元見阻力，南非大股東小額沽貨可消化

 

　　至於股價方面，李偉傑表示，騰訊走勢大致上與恒指同步，近期在400港元至415港元區間上落，月初該股曾升至436港元，之後顯著回吐，預料該水平為短期阻力。雖然有投資者擔心南非大股東一旦減持，或會對股價帶來壓力。但李偉傑相信南非大股東日後會較少如過往般突發性大量沽售，少量出貨帶來的影響則預料不大，因集團近期積極回購，即使有少量沽售也可以輕易消化。

 

科技股季績檢閱：京東阿里電商難做，小米收入強增惟造車前景難料

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

京東雙十一改打法料有驚喜

 

　　京東集團第三季純利117億元，按年升47.8%；非公認會計準則下淨利潤為132億元，按年升23.9%。期內總收入2603.87億元，升5.1%。其中，商品收入2046億元，升4.8%，服務收入557.7億元，升6.5%。

 

科技股季績檢閱：京東阿里電商難做，小米收入強增惟造車前景難料

（shutterstock圖片）


　　
　　集團首三季純利315.05億元，按年升51.6%；非美國通用會計準則下淨利潤365.3億元，升36.4%。期內總收入8118億元，升4.3%。

 

　　李偉傑指出，內地網購平台競爭愈發激烈，目前規模較大的平台至少有五家。京東集團第三季度收入和純利增長都好過預期，這主要得益於內地「以舊換新」政策。雖然未知該政策何時會叫停，但隨著政策的逐步普及，其長期效益可能會逐漸減弱，不過預計第四季度相關業務仍將保持活躍。而近期的「雙十一」活動預料亦取得不錯的成績，雖然傳統的「雙十一」離不開減價促銷，以推動GMV的增長。但今次的「雙十一」減少了過往單純以低價或拼價為主的策略，更多轉以注重品牌效應。李偉傑相信，品牌效應在今次的「雙十一」的銷售取得不錯的成績。因此，他預料京東集團第四季的收入仍然可以維持較高的增幅。

 

京東急升後回吐，現價吸引

 

　　京東集團股價在公布業績後受壓，李偉傑認為，主因是集團股價自9月以來累積龐大的升幅所出現的回吐。該股於9月中，股價大約在100港元附近。至10月2日，該股最高升至192港元，短短半個月左右，股價升了九成，因此，股價近期藉勢回吐。但他指出，京東現時股價吸引，不過，短期在10月平行區間（約154港元）有初步阻力。

 

科技股季績檢閱：京東阿里電商難做，小米收入強增惟造車前景難料

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

阿里境內電商難有大進步，寄望雲智能

 

　　阿里巴巴截至9月30日止第二季度歸屬股東淨利潤438.74億元，按年增58.36%，非公認會計準則淨利潤365.18億元，跌9.13%，但符合市場預期的364億元，這一降幅主要由於對電商業務的加大投入，但部分壓力被收入增長和運營效率提升所抵銷。

 

科技股季績檢閱：京東阿里電商難做，小米收入強增惟造車前景難料

（shutterstock圖片）


　
　　集團中期歸屬股東淨利潤681.43億元，按年增10%，非公認會計準則淨利潤772億元，跌9%。第二季度收入2365億元，升5%，略遜預期的2394億元。歸屬股東淨利潤上升，主因包括經營利潤升5%至352.46億元；所持股權投資按市值計價的變動令利息收入和投資淨收益按年增長2.6倍；以及投資減值減少所致。

 

　　至於經調整EBITDA約473.27億元，跌4%。該集團指，在第二季度，淘天集團收入升1%，經調整EBITA跌5%，主因對用戶體驗的投入增加所致，部分被客戶管理服務收入增加所抵銷。雲智能集團收入升7%，經調整EBITA升89%，國際零售商業收入增長29%，經調整EBITA虧損擴大至29億元。

 

　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，阿里巴巴第二財季業績大致符合市場預期，而從收入層面看，由於基數較高，再加上內地電商市場競爭激烈，很難出現顯著的增幅。聶振邦指，經調整淨利潤錄得倒退，股價在業績公布後受壓可以理解，但阿里股價現時偏低，與2020年10月股價高峰期的306港元相比，現時股價累跌逾七成。但剛公布的中期純利681億港元，比起2020年中期純利760億港元，兩者相差不太遠。

 

　　聶振邦指，中期業績公布後，大行給予阿里的目標價也普遍在100港元以上，最多甚至達135港元，比現時股價高出六成之多。他預料，阿里下半個財年的收入及純利將會錄得增長。尤其是雲業務方面。預料雲智能集團下半年收入持續上升，當中AI相關產品收入已經連續五個季度倍升，成績驕人，預料AI相關業務的高速增長將會維持。尤其是GPT「通義千問」，現在已經發展成內地行業的領導者，未來的發展潛力巨大。

 

阿里短線看95元，視乎政策利好

 

　　阿里股價自10月初以來持續向下，聶振邦指雖然阿里股價近期偏弱，但該股自9月中以來，一直維持在80港元以上。預料這一波回調跌至80港元會有支持，但由於大市近期低迷，預料股價會在80至90港元區間上落，如果內地有進一步的利好政策出台，帶動恒指上升，不排除阿里的股價能進一步升至95港元。

 

科技股季績檢閱：京東阿里電商難做，小米收入強增惟造車前景難料

阿里巴巴股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

小米手機毛利率降，及時提價補救

 

　　小米第三季純利為53.52億元，按年升9.8%；非國際財務準則淨利潤62.52億元，按年增4.4%，勝預期。期內收入按年增30.5%至925億元，亦勝預期。不過，毛利率20.4%，按年跌2.3個百分點。

 

科技股季績檢閱：京東阿里電商難做，小米收入強增惟造車前景難料

（shutterstock圖片）


　　
　　公司首三季純利146.3億元，按年升15%；經調整淨利潤189.2億元，按年升31.7%；收入2569億元，按年升30%。

 

　　按業務分部劃分，智能手機業務收入475億元，按年增長13.9%。全球智能手機出貨量4310萬台，按年增長3.1%。根據Canalys數據，季內公司全球智能手機出貨量排名穩居第三，市場份額13.8%。不過，智能手機毛利率11.7%，按年下跌4.9個百分點。


　
　　小米智能電動汽車等創新業務分部總收入為97億元，其中，智能電動汽車收入95億元，其他相關業務收入2億元。本季度，創新業務的毛利率為17.1%，但經調整後，該分部淨虧損達15億元人民幣。今年10月份單月新車交付量突破2萬輛。集團將全力衝刺2024年全年交付13萬輛Xiaomi SU7系列新車的新目標。

 

　　聶振邦表示，小米第三季表現理想，無論純利還是收入都勝預期。而且集團收入在第二季和第三季持續錄得增長，顯示集團業務仍在擴張中。特別值得關注的是，集團今年開展的新能源汽車業務。截至目前，已售出12萬輛新車，為集團收入貢獻了新的增長點。雖然第三季度集團整體毛利下跌，但管理層已經大派定心丸，預料毛利率已經見底，不會持續惡化。聶振邦預料，由於管理層早前已經表示旗下手機將會提價，加上預料新能源車交付量將會持續增加，預料集團第四季度收入會維持可觀增長。

 

　　至於手機提價會否影響銷量，聶振邦指，小米旗下的手機款式眾多，而且走不同價格路綫，價格敏感度高的客戶可以選擇集團旗下價格更親民的型號，如紅米、TICO。此外，集團產品市場分散，除了本土市場之外，集團手機在東南亞，南美洲和非洲等地的知名度亦不低，該些市場仍有很大開發的潛力，不擔心集團收入會因為提價而受影響。

 

　　集團早前預料今年全年的新能源車銷售將達到13萬輛，聶振邦指，如果集團能夠持續推出新車款，預料明年銷售量仍有不俗的增長，但如果沒有新車款推出，明年銷情則有可能受影響，畢竟部分消費者存著貪新鮮的心態，若沒有新車款推出維持市場熱度，光靠舊車款難以維持可觀的增長。至於出口方面，聶振邦預料，集團會先鞏固內地市場，暫時看不到集團有外銷新能源車的舉措。

 

　　聶振邦續指，雖然新能源車銷量成為集團的新增長點，最新公布的季度業績亦顯示，新能源車仍然錄得虧損，預料這個情況短期內不可能扭轉。他以「蔚小理」為例，指三家新能源車企中，至今只有理想(02015)能夠扭虧，其餘兩家尚在虧損中，而且已經虧損多年。因此，預料小米新能源車短期內仍將處於虧損狀態，最樂觀也要等到2027年，才有機會扭虧。

 

　　此外，華盛證券經紀部董事李偉傑亦看好小米前景，尤其在新能源車方面。相對於單純的新能源車企，小米由於有手機、家電和互聯網服務三大業務支持，為發展新能源車提供充裕的營運資金。加上品牌效應，小米新能源車的起點高。一旦進入規模生產後，比如月產量增加至4.5萬輛後，預料便能為集團帶來盈利。

 

小米30元關有挑戰，等回落更抵買

 

　　小米業績總體而言喜大於憂，而一路燒錢的電動車業務要發圍也不是不可能，股價有基本面支撐連續四個月上升，但是現價去到30港元整數關顯然遇到了阻力，目前追入可能過貴，技術上10天線（約28.31元）快將與20天線（約27.88元）形成死亡交叉，小米股價短線可能受壓，但25元見支持，等價格稍微回落將更抵買。

 

科技股季績檢閱：京東阿里電商難做，小米收入強增惟造車前景難料

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

*李偉傑申報持有騰訊股份

 

撰文：經濟通通訊社市場組記者佘詩偉

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