內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓未屆吸納時？

國家金監總局局長李雲澤近日指，保險業要切實轉變發展模式，加快由追求速度和規模向以價值和效益為中心轉變，另商務部提到，要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，為企業外貿融資提供支持。上述消息令市場憂慮內地會對保險業加強監管，一眾內險股股價持續受壓，當中人壽(02628)繼上日急插7%，今日(25日)再跌逾1%，平保(02318)亦跌近1%。不過，內險股今年第三季受惠投資收益大增，業績理想，此前股價走勢不錯，現在是低買的良機？抑或仍未到吸納之時？

（Shutterstock）

金監總局促保險業轉變發展模式 加快向以價值和效益為中心轉變

國家金監總局局長李雲澤日前在中國保險行業協會第七次會員大會上表示，要充分認識保險業在服務中國式現代化進程中的重要作用，主動融入經濟社會發展大局，堅定回歸本源、專注主業，錨定發力方向，支援築牢經濟安全網、社會保障網、災害防控網，充分發揮經濟「減震器」和社會「穩定器」功能。保險業要切實轉變發展模式，加快由追求速度和規模向以價值和效益為中心轉變，提升專業化經營管理能力，健全考核激勵機制，推動服務向基層延伸、產品向細分領域拓展。要堅決守住風險底線，妥善應對利差損風險，強化資產負債統籌聯動，拓寬資本補充渠道，增強風險抵禦能力。

專家表示，保險作為現代市場經濟的基礎性制度安排，連接各行各業、關係國計民生，在促進經濟發展、改善民生保障、落實國家戰略方面具有獨特優勢。未來保險業要從提升服務國計民生保障水準、增強保險業可持續發展能力兩方面發力。業內人士介紹，保險業過去在高速增長過程中，過於依賴銷售渠道競爭，導致精算能力、産品創新能力、公司治理能力等內功鍛煉不足。隨著行業發展速度放緩，保險業粗放發展的弊端已經十分明顯，高品質轉型迫在眉睫。

商務部要求擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面

此外，近日商務部印發《關於促進外貿穩定增長的若干政策措施》，當中提到要加大對外貿企業的融資支持力度、促進跨境電商發展等，其中提到要擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面。鼓勵保險公司加大對專精特新「小巨人」、「隱形冠軍」等企業的承保支持力度。

商務部副部長王受文在政策例行吹風會上表示，對外貿企業經營情況進行密切跟蹤和調研，在調研中企業反映現在出口信用保險覆蓋面需要進一步擴大，中小企業外貿融資遇到了一定的困難，他們在海運運輸方面也遇到了一些瓶頸。

受惠投資收益大增 五大險企首三季盈利增78%

值得留意，內險股早前已公布業績，盈利數字創下歷史同期最高水平。據統計，五大上市險企平保、國壽、中國太保(02601)、中國人保(01339)、新華保險(01336)前三季度合計實現歸母淨利潤達到3190億元人民幣，同比大增78%。其中第三季單季盈利為前三季業績貢獻近半，五大險企合計淨利潤為1472億元人民幣，同比大增263%。綜合各險企給出的盈利增長原因，今年第三季資本市場顯著回暖，投資收益大增是重要原因。此外，去年第三季基數偏低，也是今年同比大增的一個因素。

五大險企中，平保今年前三季盈利為歷史同期第二高，其餘4家險企均創下歷史同期最高盈利紀錄。具體來說，平保前三季淨利潤為1191.82億元人民幣，同比增長36.1%，增速在近年屬於較高水平。對比歷年同期，平保今年前三季淨利數額僅次於2019年同期的1295.67億元人民幣。國壽前三季淨利潤1045.23億元人民幣，同比增長173.9%，這是國壽史上首次年度內盈利破千億。此外，中國太保前三季淨利潤383.1億元人民幣，同比增長65.5%；中國人保淨利潤363.31億元人民幣，同比增長77.2%；新華保險淨利潤206.8億元人民幣，同比增長116.7%；各公司均創歷年同期最高盈利數額。

不過，中金公司研報稱，保險公司股票投資收益在不同年份之間波動較大，不可簡單用今年三季度以來的股票投資收益推演後續長期盈利表現。無論今年盈利增長多少，其中很大一部分很難長期持續。而部分險企在三季度業績預增公告中曾表示，後續受資本市場波動影響，全年利潤增幅存在不確定性。

溫傑：新政策未知如何執行暫宜觀望 平保留意44元支持力

（溫傑）

今日《開市Good Morning》節目請來凱基投資策略部主管溫傑，他指近日有關內險股的政策消息很難量化，最後如何執行、險企理賠數額都未知，但消息聽起來都知道利淡。若一個行業出了很大問題，當然要保障投資者或投保人士權益，但內地保險業未見出現大問題，既然當局現時主力催谷經濟，若行業沒大問題，似乎不需太嚴謹，記得早兩三年中央對教育、平台等行業收緊政策，成為港股近幾年受很大壓力原因之一。近期才見中央政策好像轉了風向，既表示要支持民營經濟，又提到借出5000億給證券、保險等機構買股票，令人感覺是要支持股市，從而締造財富效應去催谷經濟，現又突指要收緊政策，國壽上周五即跌7%，其實內銀壓力更大。

溫傑續指，保險業其實很簡單，客戶交了保費，險企就用保費做投資，獲得投資回報後，再將部分分予客戶作紅利，故險企應根據當時投資環境決定投資甚麼，當局不應建議險企投資風險較高的專精特新行業，以保障投保人士一定有得賠。至於當局提到要守住風險底線，其實險企都已做了很多，因中國國債息太低，已不准它們賣3厘或3.5厘紅利產品，因很多產品都不准賣，故上年其新增業務價值低。他認為，對行業愈多掣肘，其實未必是好事。國壽在14元水平，應不會有太大下跌空間，除非受政策影響。平保本來提議45元買入，現在部署不變，但信心如何要看上述政策如何落實。若未有貨，宜先看未來幾日是否於44元附近見到支持，加上大市沒大問題，才考慮買入。

內險股今日普遍繼續下跌，平保跌0.9%收報44.3元，國壽跌1.11%報14.3元，太保跌1.23%報24.15元，新華保險跌0.66%報22.75元，中國太平(00966)跌0.67%報11.88元，眾安在綫(06060)跌3.63%報12.22元，惟人保升1.35%報3.75元，而將獲納入國指成分股的財險(02328)升1.67%報12.18元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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