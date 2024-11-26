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電動車 | 車股普遍下挫，歐盟否認短期就電動車關稅替代方案達協議

26/11/2024

電動車 | 車股普遍下挫，歐盟否認短期就電動車關稅替代方案達協議

　　新能源汽車普遍受壓：理想汽車(02015)跌1.2%，報86元；小鵬汽車(09868)跌1.4%，報44.5元；比亞迪(01211)跌1.5%，報255.8元。

 

　　歐洲議會貿易委員會主席朗格上周五（22日）向德國媒體透露，歐盟與中國之間即將就電動汽車關稅達成協議。不過，《路透》轉述歐盟官員周一（25日）表示，歐盟和中國官員正討論關稅的替代方案，包括設定此類汽車在歐洲銷售的最低價格，但短期內不會達成任何解決方案。該歐盟官員說，朗格的說法是不正確的，儘管中歐會談確在繼續，但仍有一些阻礙雙方達成協議的障礙。

 

　　另外，《彭博》亦據知情人士透露，歐盟與中國最近幾周就達成全面協議以取代電動汽車關稅進行的談判進展有限。

 

蔚來遭高盛削目標兩成兼降評級

 

　　蔚來(09866)跌3.1%，報36.4元。蔚來遭高盛降評級，從「中性」下調至「賣出」，目標價由38元下調21%至30元。

 

　　高盛發表研究報告指，預期蔚來第三品牌螢火蟲產量提升緩慢，並且從明年第一季度起可能面臨競爭加劇。而且，公司為了擴大螢火蟲的銷路，預期銷售和行銷費用的增長以及研發費用的上升將拖累運營虧損，阻礙公司在未來三年內實現盈利。

 

　　高盛表示，由於蔚來品牌僅推出一款新車型（即售價80萬元人民幣的ET9），且管理層要求2025 年將車輛毛利率目標定為15%-20%，因此蔚來在30萬元人民幣以上的高端車型競爭中將處於相對被動位置，預計銷量將從2024年預期的20.1萬輛增長5%至2025年的21萬輛。

 

撰文：經濟通市場組

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