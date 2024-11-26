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港股 | 午市前瞻 | 特朗普威嚇加稅航運股無運行？ 專家稱中線可逐步消化

26/11/2024

　　美國候任總統特朗普表示將向中國加徵10%的關稅，美元再度走強，離岸人民幣跌至4個月低點，恒生指數受挫低開96點報19054，但此水平已為半日最低位，中概平台股及部分內需股盤中揚升，車股稍跌仍穩，港股截至中午收市回升93點或0.5%，報19244，主板成交近724億元。恒生中國企業指數報6890，升28點或0.4%。恒生科技指數報4253，升18點或0.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普威嚇加稅航運股無運行？ 專家稱中線可逐步消化

（Shutterstock圖片）

 

葉尚志：政策底絕不可失，恒指需收復十天線

 

　　特朗普預告加稅拖累今早人民幣匯價表現，但有內媒報道內地剛於過去周末在多地派發消費券，帶動今早內需股表現，恒指上午轉跌為升，半日升約百點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指自9月24日起已一直維持政策市，可以9月23日收市價18247為「政策底」，恒指再調整都絕對不宜失守此位。

 

　　他提到，本月中公布的10月份經濟數據還算對辦，樓市方面初見成效，但消費方面仍有待提振，而最新發放的消費券亦反映中央留意到消費市道仍需努力。他認為短期市況仍傾向觀望政策成效，面對外圍衝擊，經濟數據對後市走勢有關鍵作用，才能帶動恒指突破短線的10天線（約19485點）阻力。

 

業界提早出貨避關稅影響航運股短線業務，實際影響有望減輕

 

　　未見官即打三十大板，特朗普預告加關稅嚇跌人民幣匯價，今早起普遍航運股走勢偏弱。葉尚志分析認為特朗普上場對航運股短期衝擊較大，預計市場在今日之前已超前部署，提防特朗普加關稅，航運業有可能早已提前出貨以避開加徵關稅，故料將影響未來兩個月整體板塊表現。但他認為關稅影響在中線而言可望逐步消化，因市場目前對於不明朗因素的憂慮大幅放大，造成板塊短期衝擊較強，但料業界可逐步從產地、生產線等等適應影響，實際影響有可能較現時預期為細。

 

　　以東方海外(00316)為例，過去近兩年時間股價都維持在80元至140元大區間上落，葉尚志認為初步可以留意90元下方的市場部署表現，亦可參考高關稅對股價的拋售壓力有多大，才考慮可在80元至90元作中長線部署。

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普威嚇加稅航運股無運行？ 專家稱中線可逐步消化

東方海外股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普威嚇加稅航運股無運行？ 專家稱中線可逐步消化

中遠海控股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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