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國金頭條 | 以黎停火蓋過特朗普關稅戰影響，道指標普再創新高

27/11/2024

國金頭條 | 以黎停火蓋過特朗普關稅戰影響，道指標普再創新高

 

　　以色列和黎巴嫩真主黨達成停火協議，消息提振華爾街投資者，扭轉早段特朗普對中國、墨西哥、加拿大發起關稅戰的負面影響。美股三大指數收市報升，道指與標普500指數再創新高。

 

　　除中東局勢緩和外，聯儲局公布11月貨幣政策會議紀要，官員對通脹正在緩和、勞動力市場強勁感到滿意，並認為未來將會繼續減息，但只會以漸進的方式減息。

 

　　不過，中概股和部分出口板塊仍受特朗普關稅威脅影響，通用汽車下跌9%，創下2020年以來最大跌幅，福特汽車下跌2.6%。華爾街分析指，特朗普喜歡打經濟戰，而不是真正的戰爭。

 

美元兌加元一度上漲1.4%

 

　　美元持續在高位波動，美匯指數於紐約尾盤報107.15。受特朗普關稅戰影響，美元兌加元一度上漲1.4%，至1.4178，為2020年4月以來最高。美元兌墨西哥披索一度上漲2.6%，至20.8313，為2022年以來最高。

 

　　歐元兌美元一度重挫0.7%，但隨後收復大部分跌幅，紐約市場報1.0474。日圓盤中跑贏，美元兌日圓跌0.7%至153.11。

 

避險資金流向黃金

 

　　市場對特朗普政策預期引發避險資金流向黃金，紐約期金微升0.51%，報每盎司2657.04美元。以色列和黎巴嫩達成停火協議，紐約期油跌0.25%，報每桶68.77美元；布蘭特期油跌0.56%，報每桶72.07美元。

撰文：經濟通市場國金組

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