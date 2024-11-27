順豐上市 | 順豐控股公售超購78倍一手中籤率兩成，今早掛牌

順豐控股(06936)(深:002352)公布，香港公開發售部分獲約8.26萬名有效申請，超額認購約78.07倍，認購一手200股H股的申請逾2萬名，其中4027名獲配一手，分配比率20%，認購4000股H股即20手方穩獲一手。該集團每股發售價34.3元，於今日上午9時起掛牌上市。

該集團指，乙組「頂頭槌飛」為807.5萬股，共獲26份申請，各獲分配15.62萬股H股，分配比率1.93%。該集團指，公開發售部分觸發回補機制，令發售股份數目升至3145萬股H股，佔全球發售股份的18.5%，而國際發售部分超額認購約9.1倍。該集團招股集資約58.31億元。

基石投資者之中，信和置業(00083)全資附屬惠漢、Oaktree Capital Management及WT Asset Management持有其H股比例3.33%，至於中國太保(02601)(滬:601601)、小米 (01810)子公司Green Better等四名投資者持H股比例2.67%，Morgan Stanley International持H股比例2.64%，Ghisallo及睿郡資產管理持H股比例2%。基石投資者均設禁售期至明年5月26日。

順豐控股昨日在富途暗盤高開近半成，報36元，收報34.3元，無升跌；耀才暗盤曾高見37.7元，收報34.15元，跌約0.4%；輝立暗盤曾高見36.2元，收報34元，跌0.9%。

撰文：經濟通市場國金組

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