港股 | 午市前瞻 | 缺乏熱錢支持恒指呆守百天線 周大福宜趁價彈離場

港股延續窄幅上落格局，恒生指數先稍微高開27點，盤中試過倒跌近百點至19061點，其後反覆上升，半日收報19239，升80點或0.4%，10天線（約19418點）見阻力，主板成交近610億元。恒生中國企業指數報6876，升25點或0.4%。恒生科技指數報4256，升34點或0.8%。

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短線恒指或出現技術反彈，但期望別太高

隔晚聯儲局公布上次議息紀錄，顯示聯準會官員支持減息，惟中性利率的不確定性需要「漸進式」地放鬆貨幣政策。另外，美國總統拜登宣布，以色列和黎巴嫩已同意達成永久停火協議，外圍造好。元亨證券基金投資總監林嘉麒則向《經濟通通訊社》表示，上述外圍因素對港股市場影響不大，現時恒指仍在沉底過程中。短線恒指受累於經濟發展無動力，以及市場觀望特朗普對華態度兩大方面，所以資金流入匱乏。他指出，由於市場對內地經濟上升的信心不足，恒指需等待內地12月的中央經濟工作會議的利好措施出台，才有望反彈，短線支持位仍在100天線（約18794點）。

他表示，短線恒指可能出現技術反彈，如收復19400點，但要站穩並挑戰更高水準尤其是50天線（約20172點）暫時較難，不要抱有過高期望。

減肥藥概念股炒作空間大，需警惕獲利拋售

美國拜登政府26日提出新規定，計劃將減肥藥納入美國醫保體系，減肥藥概念繼續獲市場熱炒。自上周來凱醫藥(02105)宣布，集團已與禮來公司簽訂一項臨床合作協議，加速針對肥胖症治療的全球臨床開發後，減肥藥概念備受市場關注。林嘉麒表現，減肥藥一直是市場認受性高且毛利率高的產品，現在市場仍在憧憬階段，減肥藥概念還有半年至一年的炒作機會。但他提醒道，股價的上升空間還是要取決於產品的營銷數據。目前減肥藥概念股已經出現股價過高的情況。如果恒指進一步失守，需警惕投資者獲利拋售的情況。

來凱醫藥股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

藥明康德股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

周大福增長放緩持續，投資者趁反彈離場

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周大福(01929)中期純利25.3億元，按年跌44.4%；每股基本盈利0.25元，派中期息0.2元按年減少20%，至於期內營業額394.08億元，按年跌20.4%。周大福業績走樣，惟同時提出20億回購計劃安撫股東，半日股價上揚超6%。林嘉麒認為雖然周大福業績表現不如預期，但仍優於之前公布的盈警消息。而且，相比同時段公布業績的六福集團(00590)中期盈利按年跌53.9%，周大福的表現不算太差，亦有助周大福績後回穩。

他提醒投資者，從中長線來看，珠寶行業受限於經濟乏力，消費者對非必需品的需求有限，行業前景不樂觀。持貨的投資者可趁現在反彈離場。他進一步指出，經濟恢復緩慢將拖累周大福下一季度業績表現，預期周大福的業績增長放緩仍未見底。

周大福股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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