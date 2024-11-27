  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 缺乏熱錢支持恒指呆守百天線 周大福宜趁價彈離場

27/11/2024

 

　　港股延續窄幅上落格局，恒生指數先稍微高開27點，盤中試過倒跌近百點至19061點，其後反覆上升，半日收報19239，升80點或0.4%，10天線（約19418點）見阻力，主板成交近610億元。恒生中國企業指數報6876，升25點或0.4%。恒生科技指數報4256，升34點或0.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 缺乏熱錢支持恒指呆守百天線 周大福宜趁價彈離場

（Shutterstock圖片）

 

短線恒指或出現技術反彈，但期望別太高

 

　　隔晚聯儲局公布上次議息紀錄，顯示聯準會官員支持減息，惟中性利率的不確定性需要「漸進式」地放鬆貨幣政策。另外，美國總統拜登宣布，以色列和黎巴嫩已同意達成永久停火協議，外圍造好。元亨證券基金投資總監林嘉麒則向《經濟通通訊社》表示，上述外圍因素對港股市場影響不大，現時恒指仍在沉底過程中。短線恒指受累於經濟發展無動力，以及市場觀望特朗普對華態度兩大方面，所以資金流入匱乏。他指出，由於市場對內地經濟上升的信心不足，恒指需等待內地12月的中央經濟工作會議的利好措施出台，才有望反彈，短線支持位仍在100天線（約18794點）。

 

　　他表示，短線恒指可能出現技術反彈，如收復19400點，但要站穩並挑戰更高水準尤其是50天線（約20172點）暫時較難，不要抱有過高期望。

 

減肥藥概念股炒作空間大，需警惕獲利拋售

 

　　美國拜登政府26日提出新規定，計劃將減肥藥納入美國醫保體系，減肥藥概念繼續獲市場熱炒。自上周來凱醫藥(02105)宣布，集團已與禮來公司簽訂一項臨床合作協議，加速針對肥胖症治療的全球臨床開發後，減肥藥概念備受市場關注。林嘉麒表現，減肥藥一直是市場認受性高且毛利率高的產品，現在市場仍在憧憬階段，減肥藥概念還有半年至一年的炒作機會。但他提醒道，股價的上升空間還是要取決於產品的營銷數據。目前減肥藥概念股已經出現股價過高的情況。如果恒指進一步失守，需警惕投資者獲利拋售的情況。

 

港股 | 午市前瞻 | 缺乏熱錢支持恒指呆守百天線 周大福宜趁價彈離場

來凱醫藥股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 缺乏熱錢支持恒指呆守百天線 周大福宜趁價彈離場

藥明康德股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

周大福增長放緩持續，投資者趁反彈離場

 

港股 | 午市前瞻 | 缺乏熱錢支持恒指呆守百天線 周大福宜趁價彈離場

（Shutterstock圖片）

 

　　周大福(01929)中期純利25.3億元，按年跌44.4%；每股基本盈利0.25元，派中期息0.2元按年減少20%，至於期內營業額394.08億元，按年跌20.4%。周大福業績走樣，惟同時提出20億回購計劃安撫股東，半日股價上揚超6%。林嘉麒認為雖然周大福業績表現不如預期，但仍優於之前公布的盈警消息。而且，相比同時段公布業績的六福集團(00590)中期盈利按年跌53.9%，周大福的表現不算太差，亦有助周大福績後回穩。

 

　　他提醒投資者，從中長線來看，珠寶行業受限於經濟乏力，消費者對非必需品的需求有限，行業前景不樂觀。持貨的投資者可趁現在反彈離場。他進一步指出，經濟恢復緩慢將拖累周大福下一季度業績表現，預期周大福的業績增長放緩仍未見底。

 

港股 | 午市前瞻 | 缺乏熱錢支持恒指呆守百天線 周大福宜趁價彈離場

周大福股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

《說說心理話》說說心理急救：遇危急事故應如何面對？點樣正確提供情緒支援？講錯說話容易造成二次傷害！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09896

名創優品

36.800

異動股

03320

華潤醫藥

5.330

異動股

00868

信義玻璃

8.140

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09896 名創優品
  • 36.800
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.330
  • 00868 信義玻璃
  • 8.140
  • 09992 泡泡瑪特
  • 89.250
  • 01825 美臻集團
  • 0.075
股份推介
  • 02153 達豐設備
  • 1.240
  • 目標︰--
  • 00241 阿里健康
  • 3.680
  • 目標︰$4.60
  • 03998 波司登
  • 4.300
  • 目標︰--
  • 00285 比亞迪電子
  • 34.150
  • 目標︰$42.00
  • 09926 康方生物
  • 77.550
  • 目標︰$77.65
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.000
  • 06936 順豐控股
  • 34.300
  • 00700 騰訊控股
  • 402.800
  • 00388 香港交易所
  • 290.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.200
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.170
  • 目標︰$4.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 82.350
  • 目標︰$87.30
  • 09999 網易－Ｓ
  • 136.400
  • 目標︰$180.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/11/2024 17:00  《盤後部署》港股午後挾升400點迎期結日，海爾智家望築底回升

27/11/2024 16:39  渣打：探討出售波札那及烏干達等地財富管理及零售銀行業務可能性

27/11/2024 18:04  歐盟法院駁回滙控就歐元拆息操縱案上訴

27/11/2024 16:08  【順豐上市】順豐控股(06936)首掛平收報34.3元

27/11/2024 16:57  王冬勝獲委任為港大校委會主席，任期三年明年1月起生效

27/11/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５２﹒７１億元，買阿里沽盈富基金

27/11/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】周大福績後遭多行削價，信証升藥明康德目標兩成半

27/11/2024 16:35  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１０，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

大灣區 | 大灣區訪問結束，陳國基：代表團出席14個會議及考察項目，提升粵港經貿投資合作新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 工業利潤降幅收窄，恒大投資者低調抗議，股匯齊升新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

香港要聞 | 政府就反恐引入「三層機制」，提升防範及應變能力新文章
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

香港捱世界，外邊歎世界 2
人氣文章

Shopping What’s On

Harry Potter Mahou Dokoro快閃店11月開幕！逾500款日本直送精品 必check霍格華茲特快車／分類帽打卡位、點換香港限定版杯墊？
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜倫敦必去聖誕市集：Covent Garden、Kingston Christmas Market！河畔小鎮感受節日氣氛
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

正面迎接更年期！潮熱失眠點解決？骨質疏鬆同更年期有關！點Check自己骨質疏鬆風險？練好負重運動護筋骨
人氣文章

Beauty

開箱Charlotte Tilbury、Bobbi Brown聖誕倒數月曆！CT皇牌魔法面霜、BB「五花肉」美肌光影粉， 入手兩大品牌經典美妝品
人氣文章

港女講男．妮洛

對待渣男的守則：前度再次出現，絕不回收！面對曾經的背叛，別容許自己再受二次傷害
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遇到危急事故應怎面對？心理急救指南：如何正確提供情緒支援？說錯話容易造成二次傷害！究竟哪些問題不能問？新文章
人氣文章
3大主動脈堵塞危機！醫生教你7個自測血管健康的方法，預防心臟病、中風和猝死新文章
人氣文章
前列腺肥大：所有男士都會有？會出現甚麼症狀？前列腺肥大會不會變成前列腺癌？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/11/2024 21:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/11/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/11/2024
大灣區 | 大灣區訪問結束，陳國基：代表團出席14個會議及考察項目，提升粵港經貿投資合作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

歐洲重回20分鐘解決矛盾的時代

27/11/2024 13:07

大國博弈

高息定存 | 10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6...

25/11/2024 18:51

貨幣攻略

內險股 | 金監總局促保險業轉變發展模式，內險股股價持續受壓...

25/11/2024 17:05

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處