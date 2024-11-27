航空股 | 擴免簽增假期憧憬併購，中資航空股點揀好？國泰擬回購CB更值博？

內地航空股及國泰航空(00293)近期股價急升，前者受內地多項利好措施刺激，包括明年增加兩天法定假期，以及不斷擴大免簽國家範圍，最近再納入日本等九國。至於國泰，主要因集團早前宣布回購可換股債券(CB)，反映業務已重回正軌。國泰連同今日(27日)已連升9日，累升近兩成，內地航空股則開始見調整，其中國航(00753)今日跌0.6%。評級機構惠譽博華料內地航空公司明年盈利超疫情前，另國家民航局數據顯示，國際航線10月客運量已恢復至疫情前96%，航空股或可趁稍為抖氣回調吸納。

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中國擴大免簽範圍至日本等九國 券商：利好航班量增長

外交部上周五(22日)宣布，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自今年11月30日起至明年12月31日，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞及日本持普通護照人員試行免簽政策。此外，中方決定同步優化入境政策，將交流訪問納入免簽事由，將免簽停留期限自現行15日延長至30日。自今年11月30日起，包括上述9國在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。消息公布半小時後，攜程海外平台歐洲站點、日本站點，中國相關目的地搜索熱度環比分別增長65%、112%。

另值得一提，國家民航局近日發布數據，今年10月份航空公司完成旅客運輸量6409.2萬人次，其中國際航線完成旅客運輸量580.3萬人次，同比增長76.1%，恢復至2019年同期的96%。

中郵證券指，日本為當前中國國際航線航班量最為密集的目標國家，預計中國單向免簽後入境客流有望進一步恢復，利好航班量增長，利好航空公司運力進一步消化。國泰君安稱，近日中方決定擴大免簽至38國，利好國際航空需求及國際航班恢復，有望加速航空供需改善，疊加燃油等壓力加速改善，航司盈利中樞上升將開啟。

惠譽博華：料內地民航股明年盈利超疫情前 中長期增長可觀

另外，內地評級機構惠譽博華認為，中國民航業短期需求持續向好，中長期增長空間可觀。從2023年復甦以來，今年首10個月，內地民航運輸總周轉量按年增26.5%，較2019年高出14.9%，當中國際航線恢復至疫情前83.2%。料2024年中國內地民航空公司今年營業收入可較2019年增12%，疫情後首次恢復盈利，達2019年的68%。預期在2025年，國內航線客運需求將步入自然增長通道，保持個位數百分比增長，國際航線受惠免簽國家增加、航班漸恢復，增速將勝國內航線。然而，貨運周轉量面對外需走弱、關稅風險，或會轉錄倒退，而業內飛機交付緊張也將拖累供應增長。總體而言，行業仍處於周期向上均值回歸階段，預期2025年全年營業收入按年增長約6%，利潤增長51.9%，超越2019年約3.2%。

該行續指，市場地位強勁、成本管控能力突出、航線布局多元的航空公司，將受益於基本面恢復，令信貸質素改善，但行業仍面對票價壓力持續、高鐵分流客源、低線城市地方政府財政壓力下航線補貼規模或將縮減及債務負擔加重等負面因素，尤其影響支線、中小型或非上市航空公司的經營與財務風險。綜上所述，對航空公司2025年的信貸展望為「低景氣正面」。

國泰擬回購逾67億CB 明年1月航班數量回復疫情前水平

國泰航空早前宣布，建議回購一筆本金總額67.4億元、2026年到期、息率2.75厘的有擔保可轉換債券(CB)。國泰指，回購及之後註銷已回購的債券，體現集團對長期業務前景的信心，並可提升股東回報。

另國泰昨日表示，從2025年1月起，集團旗下航空公司的航班數量將回復至疫情前100%水平。國泰航空及香港快運將繼續增加航班及開拓新航點，兩家航空公司的客運航點總數預計在2025年突破100大關，引領國泰集團邁進另一重要里程。公司並指，已就香港國際機場三跑道系統正式啟用準備就緒。集團行政總裁林紹波表示，在三跑道系統啟用之際，同時宣布國泰的重建工作亦已順利完成。

（資料圖片）

瑞銀料市場對國泰擬回購CB反應正面 予目標價10.8元

瑞銀早前發表研報指，國泰航空在近期回購認股權證後，再建議按市況、投資者需求及經銷商管理協議中的條件等因素，有意回購於2026年到期的67億元可轉換債券。假設每股轉換價為7.92元，並悉數轉換，則股權攤薄幅度可能高達12%。預期市場對國泰擬回購可轉換債券的反應正面。

而從基本面來看，瑞銀認為市場低估國泰機隊擴張受限而導致機票價格高位運行的持續性，估計將提高集團未來幾年的利潤率，並強化自由現金流狀況，可能進一步提高股東現金回報的潛力，予國泰「買入」評級，仍視其為亞太地區航空板塊的首選股之一，目標價10.8元。

熊麗萍：航空股近期或有併購活動可續持有 偏好國航南航

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，國泰股價強勢原因與內地幾隻航空股不同，國泰此輪升勢主要因早前公布提前償還可轉債，給予市場重要訊號，反映集團經過多年來由財政負擔沉重，至終於度過疫情，業務重回正軌，機隊等各方面都可開始加快發展，令集團可提前還債，而近期油價下跌也對其有利。至於內地航空股，也已升了很多，除油價這個較次要因素外，主要因內地給予很多國家免簽入境，最近納入日本，加拿大也已恢復，對航空公司業務會有幫助，尤其有國際航線的公司，但要留意人民幣匯價下跌對其會構成一些壓力，因它們外幣負債都較多。

（熊麗萍）

熊麗萍又指，內地航空股今年第三季開始扭虧為盈，全年也應可扭虧，儘管不會賺得多，起碼自疫情以來終可再賺錢。另近期北水對航空股持股增加頗快，有資金跟進買貨自然對股價有幫助。此外，航空板塊有條件成為改組併購對象。上市最大三間也分別以國內及國際線為主，國航較全面，東航一向虧損較大，而內地也有很多小型航空公司，現時區域性發展又有新改變，三大航空公司要做好市值管理可能要包括做一些併購，現時股價是否正反映有關因素雖未能肯定，但從市值管理的大方向加上行業本身發展。再看最近公布的PMI數字，服務業PMI表現好得多，服務業正包括旅遊，現時內地雖谷不起整體消費卻谷起了旅遊，亦對航空股有利。若有貨可繼續持有，但因已升了很多，對現價追入有保留，當中較偏好國航及南航。

國泰今日升0.31%收報9.58元，國航跌0.6%報4.96元，南航升1.33%報3.81元，東航(00670)升1.67%報2.43元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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