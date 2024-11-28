美股 | 感恩節前科技巨企遭拋售，PCE增幅創新高美股受挫

美國股市在感恩節假期前交投清淡，科技巨頭遭拋售拖累大盤，且最新PCE通脹指標增幅創新高，支持聯儲局對降息的謹慎立場。美股三大指數周三（27日）收市報跌。

道指跌138.25點，或0.31%，報44722.06點；標普500指數跌22.89點，或0.38%，報5998.74點，結束連續7個交易日上升；納指跌115.10點，或0.60%，報19060.48點。

英偉達和其他大型科技股領跌，費城半導體指數下跌1.5%。戴爾科技因營收遜於預期重挫12%，CrowdStrike因第四季度業績展望不及分析師預期下跌4.6%，導致網絡安全股承壓。



美元兌日圓跌1.3%

美匯指數下跌0.74%，報106.06，是本月中以來低位。美元兌日圓跌1.3%，至151.07。歐元兌美元漲0.7%，至1.0562。美元兌加元跌0.1%，至1.4035。

新西蘭央行降息50個基點，紐元兌美元上漲1.1%，至0.5895，為一周高點。澳元兌美元漲0.3%，至0.6496。英鎊兌美元連續第三天走升，漲0.8%，至1.2674。

價延續反彈趨勢

金價延續反彈趨勢，紐約期金升0.53%，報每盎司2660.39美元。地緣政治風險及貿易戰前景均提升黃金的避險吸引力之外，美國國債孳息率自周一觸及兩周低位後持續低迷，10年期國債孳息率於低位徘徊，進一步壓制美元表現，間接支持黃金價格。

中東局勢暫時緩解對原油價格形成一定壓力，但OPEC+可能延遲增產計劃的傳聞令市場保持謹慎。紐約期油微跌0.07%，報每桶68.72美元；布蘭特期油跌0.08%，報每桶72.38美元。

美國市場周四（28日）因感恩節而休市。

撰文：經濟通國金組

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