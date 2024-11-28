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港股 | 午市前瞻 | 「穀子經濟」當炒泡泡瑪特 處高位宜等回落再部署

28/11/2024

 

　　港股經過上日抽升後，今日期結見出貨心態，恒生指數先低開44點，盤中內需股及汽車股跌幅擴大，拖累恒指跌穿10天線（約19446點），半日收報19344，跌259點或1.3%，主板成交超過638億元。恒生中國企業指數報6921，跌106點或1.5%。恒生科技指數報4318，跌55點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 「穀子經濟」當炒泡泡瑪特 處高位宜等回落再部署

泡泡瑪特曼谷分店。（Shutterstock圖片）

 

郭家耀：料12月觀望氣氛濃厚，續19000至20000上落

 

　　恒指上日急彈的高漲情緒曇花一現，今早港股期結日內未能向突破，半日跌幅擴大至近300點。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，港股昨日氣氛有所改善，因美元轉弱人幣回穩，但無奈成功仍未能配合，反映仍然「塘水滾塘魚」，仍有待新消息谷起市況。他預期，港股12月都傾向觀望為主，除了中央經濟工作會議外，美國候任總統特朗普將於明年1月上任，勢將針對中國推出多項打擊措施，削弱12月份的資金入市意欲，預計下月仍以19000至20000上落為主。

 

料泡泡瑪特業績續佳，IP生命周期長成致勝關鍵

 

　　日前內地資金炒作「穀子經濟」概念，泡泡瑪特(09992)、名創優品(09896)甚至KEEP(03650)等具有獨特IP實體產品的股份都見落鑊。其中泡泡瑪特今年以來股價一直強勢，大幅跑贏大市，2月起連升十個月，今早高見92.2元逾三年半新高。郭家耀指以前市場會擔心泡泡瑪特業務會受大環境拖累，不料盲盒經濟仍然暢旺，公司更積極開拓海外市場，進而成為新增長引擎。

 

　　郭家耀提到，泡泡瑪特較對手名創優品優勝之處在於旗下擁有大量IP，而且每個IP生命周期長，能持續帶來盈利。名創優品雖然都有不少著名IP，但通常都是與獨立第三方的期間限定合作，不一定能持續而且容易被對手取代，與泡泡瑪特相形見絀。而目前泡泡瑪特股價已較年初炒高，預期業績將繼續造好，有意入市宜按股價走勢部署，目前建議待回落至80元以下約20天線附近入手會更好。

 

港股 | 午市前瞻 | 「穀子經濟」當炒泡泡瑪特 處高位宜等回落再部署

泡泡瑪特股價接近歷史高位，現處多條主要平均線之上。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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