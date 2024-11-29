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港股 | 午市前瞻 | 市況冷宜炒股不炒市 恒指挑戰兩萬睇邊個阻力位？

29/11/2024

 

　　美股隔晚休市，恒生指數早段窄幅上落，盤中內需及晶片板塊有炒作，帶動半日收升249點或1.3%，報19616，主板成交近727億元。恒生中國企業指數報7025，升100點或1.5%。恒生科技指數報4421，升114點或2.6%。

 

 

港股 | 午市前瞻 | 市況冷宜炒股不炒市 恒指挑戰兩萬睇邊個阻力位？

（Shutterstock圖片）

 

阮子曦：恒指失政策支持即打回原型

 

　　港股臨近月結前有反彈動力，繼周三(27日)尾市抽升近500點，恒指昨日回吐後今早再見到動力，近11時起不足一小時內抽升300點，令恒指轉跌為升，最終半日升約200點。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》總結11月表現，稱今個月的回吐行情最終會守穩19000，但反映由9月底開展的政策市當失去政策支持後便打回原型。

 

　　但他認為近期大市並非一池死水，個別次要板塊或股份都有所作為，例如早前曾經炒作SaaS，如有入手都能有一定收穫，到今日亦有莎莎(00178)、名創(09896)及內房等有炒作，反映有消息便有投機資金願意入市，但局限於概念股上。假如要大市重新炒上，就要等如中經會等消息才能刺激炒市。目前恒指下方最強支持為100天線（約18834），上方19700開始有阻力，若突破則有機會挑戰20000，但上21000則視乎有否重大消息。

 

港股 | 午市前瞻 | 市況冷宜炒股不炒市 恒指挑戰兩萬睇邊個阻力位？

恒生指數11月走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

體育園業務無大作為，新世界4億作價屬象徵式

 

港股 | 午市前瞻 | 市況冷宜炒股不炒市 恒指挑戰兩萬睇邊個阻力位？

啟德體育園概念圖（資料圖片）

 

　　新世界(00017)落實出售啟德體育園營運權予控股股東周大福企業，以約4.17億元出售持有設計、建造及營運啟德體育園項目75%股權的啟德體育園有限公司(KTSPL)，項目剩餘25%股權則繼續由新創建(00659)持有。交易內容包括相關待售貸款約6.8億元，當中已反映擬售控股公司確認累計虧損2.633億元。新世界股價半日表現平淡，僅微升。

 

　　阮子曦指市場普遍新世界在啟德體育園的前景並未有太大期望，因為KTSPL只涉及營運體育園周邊零售，而並非真正的發展商，市場普遍亦預期新世界於這一項目並不會大賺。他分析，因為目前啟德體育園並未正式啟用，能有多少收入亦未可估計，故難以計算價值，目前周企作價只是象徵式向新世界提供作價收購，故現時雖然4億元收購觀感不太好，但實際對新世界影響不大。

 

　　新世界被踢出藍籌後再讓出體育園經營權，阮子曦認為後續有待聯儲局進一步減息，令新世界在削債之路上更為輕鬆，鬆綁後再重新啟動機場航天城項目，解決高負債問題後便有望將帳面上的盈警扭轉成盈喜，而目前K11系列亦運作穩定，認為後市未必太差。

 

港股 | 午市前瞻 | 市況冷宜炒股不炒市 恒指挑戰兩萬睇邊個阻力位？

新世界股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/11/2024 16:40
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