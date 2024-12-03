港股 | 午市前瞻 | 市場盡力保萬九 中移動競購香港寬頻有天時地利優勢

恒指走勢反覆，今早輕微高開後，早段跟隨A股向下，最多跌過百點。美團（03690）季績後股價持續偏軟，連跌第二日。恒生指數半日報19619，升69點或升0.4%，主板成交超過652億元。國企指數報7025，升16點或升0.2%。恒生科技指數報4406，升不足1點或升不足0.1%。

（shuttlestock圖片）

黃偉康：今年保著萬九才有「揸拿」，但千億赤字削弱信心

港股昨日成交回升兼守著10天線水平，今早繼續於10天線爭持，半日升幅不足100點。資深財經分析師黃偉康向《經濟通通訊社》表示，日前因內地11月份PMI繼續改善，帶動港股氣氛回暖，但他認為短線氣氛轉好不等如長線支持。

昨日財政司司長陳茂波表示本港24/25財政年度赤字將破千億，黃偉康認為市場雖然早有預期，但赤字卻是事實，暫時未見有何方法扭轉，引起市場憂慮本港信用評級或面臨下調，一旦成真將削弱港元資產估值。早前市場會對內地救市有所憧憬，但如今已大不如前，令外圍對本港經濟信心進一步減弱。

但以近期港股表現而言，黃偉康認為普遍市場資金都不希望恒指跌穿19000，令全年資產組合最少能有一定保證，故料今年餘下時間內守穩19000有望。但若論上方又不會有人敢於現時大舉入市，始終經濟狀況堪憂，內地與外圍消息同樣不明朗，令市況近期熱衷短炒概念股，大市反而平淡如水。

中移動提5.23元全購香港寬頻，取得近25%股權出售不可撤回承諾

香港寬頻(01310)昨日停牌，隨後公布已獲中移動(00941)提出以每股5.23元收購全部已發行股份，較停牌前4.86元溢價7.6%。中移動同時指已獲香港寬頻其中兩名大股東，包括加拿大養老金計劃投資委員會以及TPG Wireman作出不可撤回承諾，同意向中移動出售合共約24.96%香港寬頻股權。

同時HGC母企I Squared繼去年3月向香港寬頻提出要約失敗後，今次再向香港寬頻提出非約束性收購要約，表示有意收購公司100%已發行股份，初步價格將略高於上月底中移動提出的要約，但相關要約並未作出最終決定。

（公司圖片）

高息持續增利息支出令股東轉舵同意出售，中移動贏面大

針對中移動半路殺出與I Squared競購香港寬頻，黃偉康認為並不存在「截胡」一說，認為中移動在較適當的天時地利提出要約，贏面將較I Squared為闊。他分析，目前中移動已取得兩名股東的「不可撤回承諾」，即使最終I Squared作價較高，兩名股東都不能轉為售予I Squared，令中移動已贏在起跑線。

黃偉康解釋他所提到的天時地利，是估計去年HGC向香港寬頻提出要約時，香港寬頻股東的出售意欲未算很高，因為當時疫情剛過，股東有可能認為生意有望轉好，故叫價能力較大，令要約失效。但現時美國高息環境比預期長，香港寬頻身為「現金牛」要維持高派息下因為高息環境又累積一定債務，在未來減息進程或進一步減慢預期下，加大股東的出售意欲，令中移動更容易取得股東的出售同意。

相對香港寬頻，黃偉康認為公司並無偏好要售予何人，反正都只是數字遊戲，香港市場不易經營但勝在現金流穩定，目前公司最大挑戰為高息環境下的債務利息支出，減息進程緩慢加大利息支出將削弱現金流，有人願意溢價收購亦非壞事。

單一股東解決高負債以提升現金流較可行，料HGC將退出競購

目前中移動對加拿大養老金計劃投資委員會以及TPG Wireman的股權出售已十拿九穩，黃偉康較低機會出現中移動與HGC共同持股香港寬頻的情況。他指，以基本面及負債而言，HGC難以再提出更高溢價去收購香港寬頻，否則便有「蝕買」機會出現。而目前香港寬頻削債較難在於股東分散，難以透過股票市場進一步集資償債，假如要約落成後，股東較為集中，甚至全擁完成，無論中移動或HGC都能以自有現金，或自身名義融資還債，提升香港寬頻現金流，故單一股東一定比兩者合營容易操作，亦更為有利，預計最後HGC或有較大機會退出競購。

香港寬頻股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

中國移動股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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