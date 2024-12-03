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光大證券國際：恒指明年最高目標25000點，看好科技、保險股

03/12/2024

　　光大證券國際表示，2025年恒指最高目標為25000點，科指目標為5500點；上證指數目標為3650點。另在國策支持下，投資者不妨重點留意績優科技、大型險企、金屬資源，以及穩定高息四大板塊。

 

光大證券國際：恒指明年最高目標25000點，看好科技、保險股

光大證券國際證券策略師伍禮賢（左）、光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻（右）

 

　　光大證券國際指出，2025年恒指市盈率或有機會觸及向上偏離一個標準差至兩個標準差之間，這個偏離的情況在過去出現並不罕見，只是過去是出現向下偏離的情況較多。如果出現這個偏離幅度，恒指所對應的目標點數位約為25000點。

 

　　此外，目前恒指的股息收益率回落至約4厘附近，相對是處於中間偏高的水平，亦從側面反映恒指的估值是屬於合理但略為偏低的情況。而如果按照過往恒指的股息率較多情況維持在3厘至4厘水平來看，港股的區間運行上限約為25000點。

 

恒指盈利仍有5%上升空間

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，從估值因素來看，港股在經歷了9月下旬以來的反彈之後，目前市盈率、市帳率被過度低估的情況已經不再明顯，與過去五年平均值來比較，恒指市盈率、市帳率分別略低於過去五年平均值附近，反映指數目前處於一個相對合理的水平，但基於在經濟復甦的因素驅動下，預期明年恒指盈利仍有約5%的盈利上升空間，此將會支持港股有再進一步向上動力。

 

推薦平保及友邦等股份

 

　　至於外匯方面，美元走勢在今年9月底曾低見100.16水平，以反映美聯儲減息因素，並符合對美匯指數2024年走勢反覆回軟的預測至100-102水平。

 

　　不過，隨著特朗普即將候任成為美國下一屆總統後，美匯指數短線走強拉升至108水平，反映市場觀望特朗普對外關稅政策等經濟措施。不過，由於美國就業數據出現轉差的狀況，因此預料美國在2024年12月及2025年上半年減息兩次，美匯指數橫行偏弱趨勢逐漸形成，預料指數下半年會在101.9至107.8水平徘徊。

 

　　板塊部署方面，保險股推薦中國平安(02318)及友邦保險(01299)；資源股為江西銅業(00358)及紫金礦業(02899)；至於科網股包括騰訊(00700)及聯想(00992)；高息股為長江基建(01038)及中電(00002)。

 

明年上半年金價目標為每盎司2877美元

 

　　光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻認為，由於美聯儲開啟減息周期，美匯指數成份貨幣應較為受惠，故此2025年可留意英鎊，以捕捉中短線升值機會；此外，看好現貨金價走勢，預測2025年上半年金價目標價為每盎司2877美元，而油價2025年上半年仍維持中性偏淡的看法。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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