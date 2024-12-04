港股 | 午市前瞻 | 大市陰升或因炒作中經會 金山雲有憧憬但應設止賺位

恒指窄幅上落，半日高低波幅約200餘點。恒指今早輕微低開後，早段跟隨A股下跌，最多跌過百點，及後觸底回升。恒生指數半日報19762，升16點或不足0.1%，主板成交近630億元。恒生中國企業指數報7098，升26點或0.4%。恒生科技指數報4425，升7點或0.2%。

（shuttlestock圖片）

溫鋼城：中經會前可望20300，最樂觀於21000亦有阻力

港股延續反覆偏穩走勢，恒指繼上日觸及20天線後，今早繼續於20天線上下爭持。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，恒指連日「陰升」有可能為中央經濟工作會議前部署，雖然市場普遍無甚預期，但近日資金明顯正在部署，不禁令人有所臆測，究竟是估值平吸引撈底，抑或有關春江鴨行情亦未可知。但他指，恒指若能企穩20天線整體上會令後市走勢更有基礎支持，若炒作中經會屬實，恒指可望挑戰20300水平，即使有較利政策出台，預計最樂觀可達21000亦會行人止步，更未提假如好落空後的回調幅度。

AI股風險高，金山雲背靠小米炒高但應設止賺位

AI股近期表現偏強，消息面上亞馬遜最新宣布推出Amazon Nova一系列先進AI模型，可處理文本、圖像和影像輸入；亞馬遜稱，旗下模型比對手至少便宜75%。今日AI概念股普遍造好，創新奇智(02121)、第四範式(06682)及金山雲(03896)等集體造好。溫鋼城坦言AI股炒作味濃，股價波動風險較高，比較不敢隨便跟炒。

但他亦指，相關股份確實強強勢且回調後有支持，有意入手可小注怡情，但切記換手快速。他點評概念之中最為強勢的金山雲(03896)，11月至今由1.5元炒起至今日最高見4.41，升幅接近兩倍。他指金山雲最剎食為小米(01810)持股且雷軍擔任主席，市場預期小米發展AI一定會惠及金山雲，帶動金山雲強勢炒起。但他認為，目前持股金山雲的外資大行亦不少，假如外資因為1政策問題被迫離場亦會有一定潛在風險。

但他認為，小米早有「小愛同學」作為旗下AI先行基礎，預料旗下AI會有作為但需時驗證，因此目前金山雲亦只活在憧憬之內，現價追入有風險但可憧憬；相反持貨者以高位回吐一成作為止賺獲利目標，以現價計則約為3.9元。

金山雲股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

第四範式股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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