傳中經會下周召開惹政策憧憬，「中特估」可再吼？邊個板塊最值博？

據彭博報道，內地下周三(11日)將一連兩日召開中央經濟工作會議，規劃明年經濟發展目標及刺激計劃，市場普遍預料，明年經濟增長目標將繼續維持在5%左右，市場預期中央將有更多刺激經濟政策出台，港股昨日(3日)午後在內銀、內險等「中特估」股份帶動下反彈，惟受制人民幣走弱，今日部分股份升勢收斂，或可趁機吸納。值得一提，部分內銀股近日獲里昂上調目標價，而根據工信部最新數據，內地今年首10個月電訊業收入穩定增長，內銀股及中資電訊股或可特別留意。

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中央經濟工作會議傳下周三召開 料明年經濟增長目標維持5%

據彭博引述消息人士報道，內地將於下周三(11日)舉行一連兩日的中央經濟工作會議，規劃2025年經濟發展目標、貸幣及財政政策刺激計劃等。報道指，包括國家主席習近平和金融監管部門高層在內領導人通常會出席會議，投資者亦將密切關注中國明年的貨幣、財政和產業政策部署。不過，內地可能不會宣布開會時間，會議後或向公眾透露內容結果。具體經濟目標則可能要到明年3月兩會期間才公布，但市場參與者可在聲明中尋找線索。

報道又指，特朗普重返白宮可能引爆新的關稅戰，將破壞雙邊貿易，但外界對內地領導層討論明年經濟增長目標，仍將設定在今年約5%水平抱很高預期。報道並引述瑞銀和巴克萊經濟學家認為，內地可能將赤字率目標定為3.5%至4%，高於以往水平，為中央增加借款以支撐經濟打開大門。

另據官媒《證券時報》表示，經濟學家和市場機構較一致認為，中國明年經濟增長目標將繼續維持在5%左右，與中長期目標銜接，促進穩就業並傳遞積極訊號。報道指，在存量政策和一攬子增量政策發力下，近兩個月以來，經濟運行持續回穩向好，市場各方普遍認為全年經濟增速目標有望實現。展望未來，為了實現高質量發展目標，2025年需要實施更加積極的財政政策和更具支持性的貨幣政策，加快推出三中全會提出的重要改革舉措。

里昂：中國將堅守經濟增長5%目標 內銀股偏好工行

里昂近日發表研報指，預計中國將採取更強硬的宏觀政策，以應對特朗普可能引發的外圍不確定因素，並堅守經濟增長5%的目標。預期中國的主要變化是貸款量增長率下降、今明兩年的資產擴張率降低、明年的淨息差預測下調、今明兩年的不良貸款率上升及信貸成本增加，導致該行調整大部分已覆蓋的內銀股目標價。

里昂估計，中國明年的預算赤字將達到4%，地方政府或會獲得更多支持。內銀方面，預計淨利息收入將因貸款略為增長而有所改善，淨息差按年跌幅將會收窄，資產質素壓力減輕，當中偏好工行(01398)，維持「跑贏大市」評級，目標價由4.9元升至5.2元。另將農行(01288)目標價由4元升至4.2元，中行(03988)目標價由4.1元降至3.9元，建行(00939)目標價由5.9元升至6.2元，均維持「跑贏大市」評級。

花旗則稱，明年是內銀股本集資的重要一年，加上地緣政治風險及財政刺激政策效果或不明顯，因此明年偏好防守型高股息率大型銀行。估計六大內銀股本攤薄屬一次性，此後在可見的將來不會再進行股本集資。而由於財政部依賴六大銀行的股息償還債務，因此預期六大銀行的盈利增長平穩，且有穩定派息率。

首10月內地電訊業務收入增2.6% 中銀國際上調行業評級至增持

（資料圖片）

工信部日前公布最新數據顯示，2024年首10個月通訊業整體運行平穩，電訊業務收入實現正增長，新興業務持續發揮拉動作用。 期內電訊業務收入累計完成1.45萬億元人民幣，按年增長2.6%。新興業務收入增長迅速，佔電訊業務收入近四分之一，成為推動行業增長的重要力量。電訊業務總量按年增長10.4%，其中基礎電訊企業互聯網寬帶收入佔比15.7%，移動數據流量收入佔比近四成。

中銀國際發表研報指，根據工信部2024年10月月報，10月電訊服務總收入按年增長穩定在2.1%，新業務按年增長4.2%，將電訊服務行業的評級從「中立」上調至「增持」，即使所有主要電訊公司的市盈率基礎均處於+1 標準差。原因是電訊公司盈利增長和穩定的股息率的可預見性，這在當前市場狀況下是理想的；減少地方政府債務的政策努力將有助於重新點燃雲/人工智能基礎設施支出，並驗證電訊公司在不斷增長的中國人工智能基礎設施市場中的領導地位。

熊麗萍：內銀派息比率仍有上升空間 電訊股息率再顯吸引力

今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指內銀從收息角度來看不妨吸納，近期股價也已由高位調整。近月在很多政策支持下，內地經濟及樓市雖穩定下來，但未見有很大改善，理論上應該看淡內銀股；惟其由高位卻只調整了一成多，跟著又再造好。外資行一直都擔心內地壤帳問題，銀行息差亦必會收窄，但從過去幾個月政策可見，當局要銀行借貸幫助企業的同時，亦有一些兜底政策，嚴格規定銀行不可再以其他方式提高定存息率；換言之，當減息時銀行就可真正減到存款利率，不會令息差進一步收窄。再者，銀行業對經濟很重要，當局不會容許其出問題。內銀現時息率達7、8厘雖然很高，但派息比率只約三成，仍有上升空間，有貨固然可以繼續持有，明年也可留意；但因其對經濟較敏感，不要投放太多資金。

另熊麗萍指，中資電訊股近期亦由高位調整了一成或以上，息率已重上約7厘，具吸引力，之前股價下跌則因「中特估」槪念已消化，且股價升到很高，自然有人套利，加上美債息率未如預期般回落，反曾升至4.5厘，至最近才稍為下跌，中資電訊股之前股價未跌時，息率只有約6厘，與美債息率差距小，成為股價下跌其中一個原因，現時隨著電訊股息率回升，美債息回落，從收息角度來看可再吸納。不過，若從當局要求的市值管理來看，應留意有哪些公司有機會增加派息比率，而中資電訊股派息比率已達70%至75%，不可能再提高，故也可尋找一些現金流很強而過去派息較審慎的公司，值博率高得多。

部分「中特估」股份今日繼續造好。內銀方面，工行升0.21%收報4.73元，建行升1%報6.09元，農行升0.74%報4.08元，中行無升跌報3.71元。電訊股方面，中移動(00941)升0.35%報72.5元，中電信(00728)升1.32%報4.61元，中聯通(00762)升1.54%報6.6元。石油股則隨油價上升，中海油(00883)升2.3%報17.8元，中石油(00857)升3.2%報5.81元，中石化(00386)升2.13%報4.31元。內險股卻普遍向下，平保(02318)無升跌報46.15元，太保(02601)跌1.93%報25.35元，國壽(02628)跌0.39%報15.18元，人保(01339)跌0.79%報3.75元。煤炭股升勢持續，中國神華(01088)升4.13%報34.05元，中煤能源(01898)升3.97%報9.68元，兗礦能源(01171)升2.63%報9.37元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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