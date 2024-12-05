美股 | 鮑威爾講話刺激美股主指創新高，道指破45000點

聯儲局主席鮑威爾周三（4日）在紐約舉行的《紐約時報》DealBook峰會上，指美國「經濟狀況非常好」。受其言論鼓舞，美股三大指數收市同創新高，道指首度突破45000點。

道指升308.51點，或0.69%，報45014.04點；標普500指數升36.61點，或0.61%，報6086.49點；納指升254.21點，或1.30%，報19735.12點。

聯儲會褐皮書顯示經濟活動小幅成長，企業對需求前景變得更為樂觀。道指盤中最高升至45073.63點，標普500指數高見6089.84點，納指一度升至19741.76點，三大指數同創盤中新高。

法國政府倒台拉低歐元

美匯指數持平於106.3。法國政府因議會不信任投票倒台，歐元幾乎抹去先前的全部漲幅。歐元兌美元基本持平，報1.0511，在法國議會投票前一度上漲0.3%。

美元兌日圓一度上漲1.1%，至151.23，創出了11月29日以來的最高水平，隨後回落至150.36，漲幅也收窄至0.5%。

英國《金融時報》報道，英倫銀行行長貝利預計明年四次降息，英鎊兌美元一度跌至盤中低點1.2630，之後扭轉跌勢，紐約尾盤上漲0.2%至1.2702。

澳元兌美元下跌0.8%，至0.6436，此前數據顯示在截至9月份的3個月，澳洲經濟擴張幅度低於預期。

紐約期金升0.2%，報每盎司2673.45美元。美國國債孳息率的輕微回升限制黃金升勢。市場關注OPEC+本周會議結果。紐約期油跌2%，報每桶68.54美元；布蘭特期油跌1.50%，報每桶72.51美元。

撰文：經濟通國金組

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